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По данным Министерства финансов РФ, Резервный фонд России незначительно вырос до уровня 16,18 миллиарда долларов. Благодаря мерам Минфина в этом году он может пополниться ещё больше
Область национальных интересов азиатского гиганта больше не ограничивается его территорией – факт, который имеет серьезные геополитические последствия - считает известный австралийский эксперт Роджер Бредбери
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После военного вмешательства в сирийский конфликт, а также стремительного расширения географии и масштабов военной активности Россия и ее военно-морской флот вновь привлекают к себе внимание Америки, вспомнившей о былом главном противнике времен холодной войны. Обозреватель издания The Maritime Executive обсуждает состояние и перспективы ВМФ с ведущим американским экспертом по флоту, бывшим военно-морским атташе США в России, а ныне профессором Военно-морского колледжа США Томасом Федышиным
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Первый официальный разговор Путина и Трампа указывает на то, что стороны готовы к сотрудничеству. Тем не менее, в России и США существуют силы, которым сближение стран невыгодно. Поэтому какими бы дружескими ни были отношения между Путиным и Трампом, это практически ничего не значит