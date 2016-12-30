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Известно, что долгие часы сидения за рабочим столом приводят к негативным последствиям для нашего здоровья. Однако, ученые недавно выяснили, что если сделать перерыв для ходьбы всего на пять минут в час, это может предотвратить некоторые риски
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За последние три года Россия пережила множество стратегических неудач и столкнулась с давлением Запада, тем временем США и НАТО усилили своё присутствие вблизи российских границ. Однако в 2017-ом, возможно, Россия сравняет счёт с Западом
Эксперты не ожидают начала коммерциализации этой технологии до 2020 года, но признают, что расширение возможностей, связанных с зарядкой электромобилей, может быть востребовано на паркингах и в общественных местах
Для России растущая неопределенность и назревающие трудности на Западе в наступающем году представляют ряд возможностей. По мнению аналитиков, хотя коренной перелом баланса сил является маловероятным, Москва может добиться значительных успехов в своих переговорах с Западом и странами ее бывшей сферы влияния
Первым открывает бал Окленд - это первый крупный город в мире, празднующий Новый год. Затем приходит очередь Австралии, Испании, Перу и Канады
В наши дни хорошие новости или душевные истории редко попадают на первые страницы или в заголовки теленовостей, поэтому возникает такое чувство, как будто ничего позитивного не происходит в нашем мире. Но это не так, и хорошего в мире много. Каждый может вспомнить или рассказать какой-нибудь трогательный эпизод из своей жизни
Россия обладает многими преимуществами в производстве зерновых, которые укрепляют её позиции в качестве крупного мирового экспортёра пшеницы. Вместе с тем, эксперты называют ряд слабых сторон
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