Вряд ли кто-то сейчас сомневается в том, что Голливуд очень сильно повлиял на современную жизнь, как в хорошем, так и в плохом смысле. Он развлекал нас, рассказывал старые истории на новый лад и даже по-своему обучал молодежь. Минус в том, что многое было неоправданно забыто за все новыми и новыми кинокартинами