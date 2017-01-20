Airbus планирует к концу 2017 года испытать беспилотное воздушное такси

581b665edd08956c5a8b4aa3-1200"100 лет назад городской транспорт перешел под землю, теперь же у нас есть технологические средства для того, чтобы летать над землей", - отметил руководитель авиастроительной корпорации, собирающейся создать беспилотное воздушное такси

20.01.2017 18:36 — GearMix

Каково это – каждый день слышать голоса в своей голове

Рэй постоянно слышит приблизительно 13 разных голосов, но она не позволяет им встать у неё на пути и мешать ей жить

20.01.2017 18:13 — MixStuff

Россия: военная модернизация и снижение «ядерного порога»

По мнению экспертов аналитического центра «Австралийский институт стратегической политики», последняя военная доктрина России, предусматривающая снижение порога применения ядерного оружия вынуждает США и их союзников также пересмотреть свою политику ядерного сдерживания

20.01.2017 17:40 — Аналитика

Ближневосточные амбиции России растут вместе с военными успехами Сирии

По мнению аналитиков Financial Times, Москва использует сирийский конфликт для усиления своей роли ключевого игрока в ближневосточном регионе

20.01.2017 17:17 — Аналитика

Исследователи считают, что донорские органы после должной обработки лучше искусственных справляются со своей задачей

p00pffzsДонорские органы наполнятся клетками пациента, чтобы избежать отторжения и обеспечить насыщенность полезными веществами

20.01.2017 16:42 — GearMix

Россия определяет будущее Ближнего Востока

Достигнутое на встрече в Москве руководителей Ирана, России и Турции соглашение о прекращении огня в Сирии стало подтверждением резко усилившегося влияния Путина на Ближнем Востоке и ослабления роли Америки в этом регионе

20.01.2017 15:37 — Точка зрения

Искусственный интеллект заранее предвидит остановку сердца

_93584859_heartbeatИскусственный алгоритм может определить, как долго сможет прожить пациент, страдающий от болезней сердца. С помощью программы доктор подберёт наиболее правильный способ лечения

20.01.2017 14:37 — GearMix

Перспективы трехсторонних отношений между Китаем, США и Россией в 2017 году

Взаимоотношения между тремя крупнейшими державами мира постоянно привлекают внимание наблюдателей. Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Чжао Юймин анализирует возможные тенденции развития как двусторонних, так и трехсторонних связей между Китаем, Россией и Соединенными Штатами Америки в 2017 году

20.01.2017 14:17 — Аналитика

Анализ неопределённости экономической политики в России в 2016 году

В 2016 году продолжилась нисходящая тенденция коррекции индекса неопределённости экономической политики России, который достиг своего рекордно высокого за всё время уровня в 2014 году

20.01.2017 13:01 — Аналитика

Найден способ полной регенерации кожи — теперь шрамы исчезнут навсегда!

ScreenHunter_315 Jan. 15 16.05По словам учёных, им удалось, наконец, совершить невозможное – разработать способ, обеспечивающий регенерацию кожи с помощью жировых клеток

20.01.2017 12:42 — GearMix

Правильная диета не только улучшает, но и продлевает жизнь обезьян

monkey_diet_study09_5657-1-775x516Экспериментальным путём учёные выяснили, что ограничение в потреблении калорий улучшает состояние здоровья обезьян и продлевает их жизнь

20.01.2017 12:09 — GearMix

Удивительная жизнь крошечных человечков среди обычных вещей

Японский художник Тацуа Танака создаёт потрясающие по изобретательности диорамы, в которых обычные для нас вещи обретают новое предназначение в мире крошечных человечков

20.01.2017 11:41 — MixStuff

Компания Amazon запатентовала систему для самоуправляемых автомобилей

33Amazon делает первые шаги к созданию беспилотного автомобиля, а может быть и целой системы управления дорожным движением

20.01.2017 11:23 — GearMix

Россия является более безопасным местом для туристов, чем Франция

Китайский турагент в Париже заявил, что туристы из Китая считают Россию более безопасным местом для туристических поездок и не хотят ехать во Францию в связи с резким ростом преступности и насилия

20.01.2017 11:05 — Для информации

Пивная йога – новый тренд стремительно набирает обороты

Оно и понятно: это же ПИВНАЯ йога

20.01.2017 10:31 — MixStuff