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Специалисты компании IBM представили список под названием "5 за 5", где они описали пять наиболее важных технологических разработок, которые, по их мнению, появятся в нашей жизни в ближайшие пять лет
Благодаря инновационным технологиям чёрно-белый кот Пух получил две новые лапы вместо тех, которые он потерял год назад в результате несчастного случая
И дело здесь отнюдь не в эстетике
Согласно выводам недавнего исследования, в организм любителей морепродуктов могут попадать с пищей до 11 тысяч кусков пластика в год, что может приводить к серьёзным проблемам со здоровьем
Россия обозначает своё присутствие в Латинской Америке, укрепляя связи с Бразилией, Аргентиной, Венесуэлой и другими странами. Чем это обернётся для США?
Компании Google и Microsoft, множество лабораторий и стартапов гонятся за превращением научные чаяний в работающие машины
Роскосмос и NASA могут объединиться для совместного исследования Венеры. Тандем попытается разгадать все тайны второй от Солнца планеты и выяснить, пригодна ли она для жизни
Недавние исследования дали основание предположить, что причины синдрома аутизма могут скрываться не в психике, а в физиологии
Модель Бетан Суэрби блистала в революционном платье из графена на выставке в Траффорд Центре в Манчестере
По мнению бывшего эксперта ЦРУ, в связи с сокращением расходов на модернизацию российского Тихоокеанского флота как военное, так и политическое влияние России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшее время будет крайне ограничено
Вряд ли кто-то сейчас сомневается в том, что Голливуд очень сильно повлиял на современную жизнь, как в хорошем, так и в плохом смысле. Он развлекал нас, рассказывал старые истории на новый лад и даже по-своему обучал молодежь. Минус в том, что многое было неоправданно забыто за все новыми и новыми кинокартинами
Новое исследование показало, что женщины до менопаузы лучше мужчин справляются с одновременным занятием несколькими делами. Во всём виноваты гормоны, точнее их отсутствие
По словам заместителя министра нефтяной промышленности Ирана, Тегеран приветствует участие России в 2,5-миллиардном проекте строительства трубопровода для доставки иранского природного газа в Европу
Для этого вам понадобится только вода и соль
Согласно выводам нового исследования, идея, что собаки умнее кошек, похоже, ошибочна, так как у кошачьих обнаружены те же признаки наличия интеллекта, как и у собак