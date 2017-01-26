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Профессиональные военные эксперты отмечают любопытный феномен: как западная, так и российская пропаганда практически полностью игнорируют истинную информацию о разработках в сфере вооружений, предпочитая сенсационные, но не связанные с реальностью истории. Между тем, российские профессиональные журналы открыто публикуют подробные и точные данные, исходя из которых, Кремль, похоже, осуществляет относительно рациональную военную стратегию с учетом реальных технических и материальных ресурсов страны, позволяющую нивелировать военные преимущества Запада
В то время, как некоторые из нас избегают даже упоминания в ресторанных меню о таких продуктах как кайенский перец, перец чили или хабанеро, другие, напротив, предпочитают острые блюда. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что острая пища обладает бесценными качествами для здоровья
Эксперты предупреждают, что мир по-прежнему «крайне недостаточно подготовлен» к борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, которые станут более частыми
В прошлом году Россия обошла Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай. В значительной степени это произошло благодаря увеличению спроса со стороны небольших частных нефтеперерабатывающих предприятий
Шестая часть мира готовится к празднованию Нового года – самого важного праздника в китайском календаре
Со временем память и внимание ухудшаются, а недавние исследования показали, что мозг женщин начинает постепенно «терять хватку» в возрасте 50 лет
На днях были опубликованы результаты международного ежегодного исследования, касающегося доступности жилья и выявившегося 10 городов мира, где в этом году жизнь окажется самым дорогим удовольствием
По мнению экспертов аналитической компании Stratfor, несмотря на заявления Дональда Трампа о необходимости более тесного сотрудничества с Москвой, основой внешней политики Вашингтона будет оставаться необходимость сдерживания таких региональных гегемонов, способных представлять угрозу для американского превосходства, как Россия
Это кресло сейчас бьёт все рекорды популярности на Amazon
В беседе с тайваньским журналистом руководитель российского представительства в Тайване выразил надежду, что Россию и Тайвань свяжут тесные отношения, так как обеим сторонам есть что предложить друг другу. Это особенно любопытно на фоне следования Москвой «политике одного Китая»
Американское агентство по пищевым стандартам (FSA) запустило кампанию, призывающую потребителей не слишком увлекаться употреблением обжаренного мяса и овощей. Идея заключается в том, чтобы уменьшить поступление в организм акриламида, образующегося во время длительной готовки крахмалосодержащих продуктов - например, картошки или поджаренных тостов
Опыт виртуальной реальности, создаваемой в эксперименте исследователями из Университета Барселоны, может помочь людям, страдающим патологической формой страха смерти
Аналитик журнала Forbes Кеннет Рапоса пишет: «Ненавистники пусть продолжают ненавидеть. Однако, ненависть к России как к инвестиционному направлению в нынешнем году может оказаться столь же непродуктивной, как это было в 2016-м, когда индекс компаний малой и средней капитализации вырос на 95 процентов»
Исследователи из Университета Мичигана разработали методику получения нового метаматериала, который может изменять свою жёсткость - до состояний, сопоставимых с различиями между резиной и сталью - без повреждения или изменения самого материала
Отношения между великими державами, судя по всему, пришли в движение в период неопределенности, возникшей после удививших всех результатов президентских выборов в США. Некоторые вашингтонские стратеги рассматривают возможность того, что «эффект Киссинджера наоборот», то есть энергичное сближение США с Россией, может стать серьезным препятствием для амбиций Пекина, вынудив его занять более сдержанную и осторожную позицию