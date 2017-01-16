Камера Bellus3D позволяет делать трёхмерные селфи

dsc00058-0Устройство Bellus3D Face Camera – это портативный девайс, создающий до ужаса подробные объёмные портреты

16.01.2017 16:17 — GearMix

Британия опасается беспрецедентно высокой со времен холодной войны активности кораблей российского ВМФ

Начальник штаба военно-морских сил Британии заявил, что флот Ее Величества оказался перед самым серьезным вызовом со стороны российских подводных лодок и надводных кораблей за последние 25 с лишним лет

16.01.2017 15:10 — Текущие события

Хакеры могут украсть отпечатки пальцев с ваших cелфи

Вы думаете, что приветственный жест двумя поднятыми пальцами в виде буквы V на ваших селфи - это безвредная привычка, в которой нет ничего плохого, разве что вас могут упрекнуть в том, что вы фотографируетесь в одной и той же позе и раскритикуют за банальность? А вот и нет

Запись Хакеры могут украсть отпечатки пальцев с ваших cелфи впервые появилась MixStuff.

16.01.2017 14:47 — MixStuff

Умная палочка для ходьбы оповестит родственников своего владельца в случае падения или ухудшения самочувствия

s-aolcdn-comПалочка для пожилых людей и инвалидов Smartcane оснащена акселерометром и гироскопом, чтобы контролировать перемещения своего владельца и подавать сигнал тревоги, если потребуется

16.01.2017 14:12 — GearMix

Британия может остаться одна в своём противостоянии с Россией

До сих пор не угасает скандал, связанный с Дональдом Трампом и компроматом на него. В Великобритании масла в огонь подливает тот факт, что отставной шпион, который сфабриковал документы, оказался британцем, что особенно взволновало британских газетных писак. По мнению обозревателя, это может обернуться против самого Соединённого королевства

16.01.2017 12:29 — Точка зрения

Насколько с точки зрения американцев бывшая сверхдержава Россия сильна сегодня

Обозреватели американского издания PBS рассуждают о том, является ли Россия растущей угрозой для США, которой следует бояться, или ценным потенциальным партнером, с которым нужно искать взаимопонимания

16.01.2017 12:15 — Точка зрения

Российско-американские отношения — как у Горького — на дне

Спустя неделю после праздников без Интернета, газет и электронной почты можно было обнаружить, что российско-американские отношения опустились до нового минимума в связи с выдворением из США 35 российских дипломатов. Между тем, есть основания полагать, что отношения между Россией и Западом уже достигли самого дна, и вполне можно ожидать, по крайней мере, небольшого улучшения

16.01.2017 11:48 — Точка зрения

Неоконы русофобы

Непримиримые противники Трампа ни за что не уступят своих позиций в отношении вымышленного факта о том, что именно по приказу Путина была взломана электронная почта главы избирательной кампании Клинтон Джона Подесты, в связи с чем Национальный комитет демократической партии отверг кандидатуру Хиллари, избрав президентом Трампа

16.01.2017 11:40 — Политика

Французы создали шарф-фильтр, защищающий от городского смога

По мере того как воздух во многих городах становится чрезвычайно загрязненным, шарф-фильтр Wair будет стильной альтернативой обычным хирургическим маскам

Запись Французы создали шарф-фильтр, защищающий от городского смога впервые появилась MixStuff.

16.01.2017 11:26 — MixStuff

Исследователи предупреждают: селфи с поднятыми в виде буквы V пальцами может выдать отпечатки пальцев

peace_sign_selfie_fbПостоянного беспокойства по поводу утечки данных, когда есть угроза раскрытия единственного пароля, который обычно используют абсолютно во всех случаях, оказалось мало. По-видимому, теперь пора начать беспокоиться по поводу размещения умилительных селфи с поднятыми в виде буквы V пальцами. По словам исследователей, это является идеальным способом, чтобы выставить свои отпечатки пальцев в Интернете

16.01.2017 11:17 — GearMix

Роботы LG помогут в домашних делах и проведут по аэропорту

Компания LG на выставке CES представила роботов, которые помогут по хозяйству и не дадут заблудиться в аэропорту

16.01.2017 09:47 — GearMix

Великолепная Исландия

Эта страна и впрямь словно кусочек другой планеты. Судите сами:

Запись Великолепная Исландия впервые появилась MixStuff.

16.01.2017 09:40 — MixStuff

Глобальный долг преодолел рекордную отметку в 217 триллионов долларов

По данным Института международных финансов, к концу 2016 года глобальный уровень задолженности составил приблизительно 325 процентов от мирового внутреннего валового продукта (ВВП)

16.01.2017 09:07 — Экономика и финансы

Год триумфов президента Путина

Недавнее решение российского президента Владимира Путина не отвечать «взаимностью» на новые американские санкции журнал Foreign Policy назвал мастерским ходом и тактическим триумфом. Оно ознаменовало достойный конец года триумфов Москвы. Ее активная внешняя и внутренняя политика фактически свели на нет эффект международной изоляции, которого стремился добиться Запад

13.01.2017 20:27 — Политика

Программа-вымогатель разблокирует компьютер пользователя, если тот прочтет 2 статьи о защите от такого рода вирусов

istock_31415586_xxxlarge-mrНедавно появилась разновидность блокировщика Koolova, которая вернёт доступ к файлам, если «жертва» прочитает две статьи о том, как защитить систему от вредоносных программ

13.01.2017 19:17 — GearMix