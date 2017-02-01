2020Startups: SIMEX приняла участие в акселерационной программе

IMG_0054В запущенной американским акселератором для стартапов на ранних стадиях развития 2020Startups программе теперь участвует краудинвестинговая площадка SIMEX.

01.02.2017 18:51 — GearMix

Бывший высокопоставленный политик: изменение климата это распространяемая под эгидой ООН ложь ради создания «нового мирового порядка»

Как заявил бывший советник австралийского премьер-министра, которого нельзя считать несведущим человеком, проблема изменения климата используется ООН, в которой главную скрипку играют США, в качестве уловки, чтобы обеспечить контроль над всем миром

01.02.2017 18:27 — Глобальные вопросы

Здоровая сбалансированная пища поможет предотвратить развитие болезни Альцгеймера

99219578_FRW1PX_Variety_of_green_vegetables-largeИсследование учёных из Университета Британской Колумбии показало, что получение достаточного количества витамина А во время беременности может предотвратить развитие болезни Альцгеймера у ребенка на более поздних этапах жизни. Прием богатой витамином А пищи на протяжении пяти дней в неделю также может положительно сказаться на профилактике болезни Альцгеймера

01.02.2017 17:37 — GearMix

Искусственный интеллект может стать «третьим полушарием» человеческого мозга

bez-nazvaniyaВ то время как искусственный интеллект может заменить водителей транспортных средств и способен выигрывать в шахматы, он также может освободить людей от ответственность за выполнение определённых задач, оставляя им те, которые лучше всего у них получаются. Известный эксперт в этой области рассказал, как ИИ становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и как можно преодолевать связанные с этим проблемы

01.02.2017 17:22 — GearMix

Когда животное не в духе

Мы привыкли умиляться, рассматривая снимки собачек, кошечек или других зверушек в интернете. Но животные далеко не всегда пребывают в хорошем расположении духа. Они тоже бывают сердитыми или расстроенными. И тогда к ним с сюсюканьем лучше не лезть

01.02.2017 16:31 — MixStuff

Российский бизнес видит Ирландию как прекрасную исходную точку для глобализации

Обозреватель Irish Tech News взял интервью у ирландского бизнесмена, ведущего свой бизнес в Москве, по поводу перспектив работы на российском рынке

01.02.2017 16:17 — Бизнес

Частные вооруженные силы России

В последнее время в мировых СМИ все чаще говорят о российских частных военных компаниях (ЧВК), появление которых во многом обязано Соединенным Штатам и другим западным странам, использовавших российских «наемников» в ряде операций, включая Ирак

01.02.2017 14:17 — Для информации

Гипотетический двигатель EM Drive нарушает законы физики

22Двигательная установка EM Drive поставит под вопрос справедливость многих законов физики, если, конечно, заработает

01.02.2017 13:21 — GearMix

Черноморский регион: ликбез для американцев

По мнению эксперта Исследовательского институтат внешней политики FPRI, Америка продолжают воспринимать Черноморский регион как разделенный на страны, совершенно не связанные друг с другом, но на самом деле их объединяют вопросы безопасности, интеграции и поставки энергоресурсов

01.02.2017 11:25 — Аналитика

Обнаруженный недавно предок человека похож на «старый морщинистый мешок»

ScreenHunter_376 Jan. 31 15.01Учёные из Оксфордского университета обнаружили древнейший организм, к потомкам которого относятся многие позвоночные, в том числе и человек

01.02.2017 10:57 — GearMix

Чего мы не знали о реинкарнации в индуизме

Что же это за штука такая, реинкарнация?

01.02.2017 10:44 — MixStuff

Лучшие идеи дизайна для маленького санузла

Даже самый крошечный санузел может быть уютным и функциональным – нужно только выбрать подходящий дизайн и правильно организовать имеющееся пространство. Чтобы помочь вам в этом, мы собрали самые удачные образцы оформления ванной комнаты, которые только смогли найти

01.02.2017 09:15 — MixStuff

Сможет ли российская дипломатия положить конец войне в Сирии?

По мнению директора Центра по изучению Ближнего Востока при Атлантическом совете Фредерика Хофа, наилучшим из возможных результатов состоявшейся недавно мирной конференции по Сирии является соглашение между Турцией, Россией и Ираном о совместном контроле за прекращением боевых действий на северо-западе Сирии. Такой исход мог бы подготовить почву для плодотворных общесирийских переговоров в Женеве

01.02.2017 09:12 — Точка зрения

Стеклянный пляж: как море превращает битые бутылки в прекрасную разноцветную «гальку»

Десятилетиями морские волны старательно обтачивали осколки разноцветных стеклянных бутылок закрытой зоны, а теперь туристы готовы платить, чтобы увидеть это чудо своими глазами

01.02.2017 08:35 — MixStuff

В корпусе смартфона разместили крошечный дрон, чтобы делать потрясающие селфи

its-a-tiny-drone-that-fits-inside-a-phone-caseЭто здорово, если у вас получается делать селфи так, чтобы на них не были видны ваша рука или монопод. Те, у кого это не получается, могут использовать специально созданный для этого миниатюрный дрон

01.02.2017 08:27 — GearMix