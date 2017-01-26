Генеральный план России по противодействию пентагоновской Третьей стратегии возмещения

Профессиональные военные эксперты отмечают любопытный феномен: как западная, так и российская пропаганда практически полностью игнорируют истинную информацию о разработках в сфере вооружений, предпочитая сенсационные, но не связанные с реальностью истории. Между тем, российские профессиональные журналы открыто публикуют подробные и точные данные, исходя из которых, Кремль, похоже, осуществляет относительно рациональную военную стратегию с учетом реальных технических и материальных ресурсов страны, позволяющую нивелировать военные преимущества Запада

26.01.2017 14:17 — Аналитика

Острая пища способна продлить жизнь

Spicy red chili peppers at the Central MarketВ то время, как некоторые из нас избегают даже упоминания в ресторанных меню о таких продуктах как кайенский перец, перец чили или хабанеро, другие, напротив, предпочитают острые блюда. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что острая пища обладает бесценными качествами для здоровья

26.01.2017 13:27 — GearMix

Мир не готов к борьбе со вспышками опасных инфекционных заболеваний

20140925105545Эксперты предупреждают, что мир по-прежнему «крайне недостаточно подготовлен» к борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, которые станут более частыми

26.01.2017 11:47 — GearMix

Россия потеснила Саудовскую Аравию с позиции главного поставщика нефти в Китай

В прошлом году Россия обошла Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай. В значительной степени это произошло благодаря увеличению спроса со стороны небольших частных нефтеперерабатывающих предприятий

26.01.2017 11:33 — Аналитика

Китайский Новый год 2017: когда и как его следует отмечать

Шестая часть мира готовится к празднованию Нового года – самого важного праздника в китайском календаре

26.01.2017 10:21 — MixStuff

Снижение когнитивных способностей у женщин начинается раньше, чем предполагалось

ScreenHunter_357 Jan. 24 17.04Со временем память и внимание ухудшаются, а недавние исследования показали, что мозг женщин начинает постепенно «терять хватку» в возрасте 50 лет

26.01.2017 10:02 — GearMix

10 городов мира, где в 2017 году жизнь будет самой дорогой

На днях были опубликованы результаты международного ежегодного исследования, касающегося доступности жилья и выявившегося 10 городов мира, где в этом году жизнь окажется самым дорогим удовольствием

26.01.2017 09:32 — MixStuff

Америка против России: история сдерживания

По мнению экспертов аналитической компании Stratfor, несмотря на заявления Дональда Трампа о необходимости более тесного сотрудничества с Москвой, основой внешней политики Вашингтона будет оставаться необходимость сдерживания таких региональных гегемонов, способных представлять угрозу для американского превосходства, как Россия

26.01.2017 08:57 — Геополитика

Японцы придумали гениальное кресло для геймеров

Это кресло сейчас бьёт все рекорды популярности на Amazon

26.01.2017 07:29 — MixStuff

Россия налаживает отношения с Тайванем

В беседе с тайваньским журналистом руководитель российского представительства в Тайване выразил надежду, что Россию и Тайвань свяжут тесные отношения, так как обеим сторонам есть что предложить друг другу. Это особенно любопытно на фоне следования Москвой «политике одного Китая»

25.01.2017 16:22 — Бизнес, Политика

Насколько опасен подгоревший тост?

1-9pvXZvs89Cu8Au2W9r3eYwАмериканское агентство по пищевым стандартам (FSA) запустило кампанию, призывающую потребителей не слишком увлекаться употреблением обжаренного мяса и овощей. Идея заключается в том, чтобы уменьшить поступление в организм акриламида, образующегося во время длительной готовки крахмалосодержащих продуктов - например, картошки или поджаренных тостов

25.01.2017 16:17 — GearMix

Опыт виртуальной реальности вне собственного тела может помочь бороться с боязнью смерти

defaultОпыт виртуальной реальности, создаваемой в эксперименте исследователями из Университета Барселоны, может помочь людям, страдающим патологической формой страха смерти

25.01.2017 14:37 — GearMix

Россия становится большим магнитом для инвесторов

Аналитик журнала Forbes Кеннет Рапоса пишет: «Ненавистники пусть продолжают ненавидеть. Однако, ненависть к России как к инвестиционному направлению в нынешнем году может оказаться столь же непродуктивной, как это было в 2016-м, когда индекс компаний малой и средней капитализации вырос на 95 процентов»

25.01.2017 14:17 — Точка зрения

Метаматериал может переходить из мягкого состояния как резина в твёрдое как сталь и обратно

diagИсследователи из Университета Мичигана разработали методику получения нового метаматериала, который может изменять свою жёсткость - до состояний, сопоставимых с различиями между резиной и сталью - без повреждения или изменения самого материала

25.01.2017 12:52 — GearMix

Реальное взаимодействие России и Китая, которое должно беспокоить Америку

Отношения между великими державами, судя по всему, пришли в движение в период неопределенности, возникшей после удививших всех результатов президентских выборов в США. Некоторые вашингтонские стратеги рассматривают возможность того, что «эффект Киссинджера наоборот», то есть энергичное сближение США с Россией, может стать серьезным препятствием для амбиций Пекина, вынудив его занять более сдержанную и осторожную позицию

25.01.2017 12:12 — Геополитика