Какой будет жизнь в 2022 году по прогнозам специалистов компании IBM

Специалисты компании IBM представили список под названием "5 за 5", где они описали пять наиболее важных технологических разработок, которые, по их мнению, появятся в нашей жизни в ближайшие пять лет

28.01.2017 09:05 — MixStuff

Благодаря инновационным методам хирургии, лишившаяся задних лап кошка получила биомеханические лапы-протезы

bionic-large_trans_NvBQzQNjv4BqpiVx42joSuAkZ0bE9ijUnGH28ZiNHzwg9svuZLxrn1UБлагодаря инновационным технологиям чёрно-белый кот Пух получил две новые лапы вместо тех, которые он потерял год назад в результате несчастного случая

27.01.2017 23:25 — GearMix

Исследование: только за год любители морепродуктов съедают до 11 тысяч мельчайших кусочков пластика

447a647b-1230-42af-a71a-e866c5b2fd77-1020x612Согласно выводам недавнего исследования, в организм любителей морепродуктов могут попадать с пищей до 11 тысяч кусков пластика в год, что может приводить к серьёзным проблемам со здоровьем

27.01.2017 19:07 — GearMix

Российское присутствие в Латинской Америке беспокоит США

Россия обозначает своё присутствие в Латинской Америке, укрепляя связи с Бразилией, Аргентиной, Венесуэлой и другими странами. Чем это обернётся для США?

27.01.2017 18:03 — Геополитика, Точка зрения

Квантовые компьютеры могут появиться в 2017 году

33407f20f9acdf81c85c70b5d089c215Компании Google и Microsoft, множество лабораторий и стартапов гонятся за превращением научные чаяний в работающие машины

27.01.2017 17:31 — GearMix

Роскосмос и NASA объединяют усилия для совместной миссии на Венеру

Роскосмос и NASA могут объединиться для совместного исследования Венеры. Тандем попытается разгадать все тайны второй от Солнца планеты и выяснить, пригодна ли она для жизни

27.01.2017 16:27 — Для информации

Кишечные бактерии могут стать ключом к лечению аутизма

autismoНедавние исследования дали основание предположить, что причины синдрома аутизма могут скрываться не в психике, а в физиологии

27.01.2017 16:12 — GearMix

Женское платье из материала толщиной всего в один атом может менять цвет

ScreenHunter_362 Jan. 26 14.56Модель Бетан Суэрби блистала в революционном платье из графена на выставке в Траффорд Центре в Манчестере

27.01.2017 14:34 — GearMix

Бывший эксперт ЦРУ: возможности России демонстрировать военную мощь на Тихом океане крайне ограничены

По мнению бывшего эксперта ЦРУ, в связи с сокращением расходов на модернизацию российского Тихоокеанского флота как военное, так и политическое влияние России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшее время будет крайне ограничено

27.01.2017 14:07 — Точка зрения

15 любопытнейших фактов из истории Голливуда

Вряд ли кто-то сейчас сомневается в том, что Голливуд очень сильно повлиял на современную жизнь, как в хорошем, так и в плохом смысле. Он развлекал нас, рассказывал старые истории на новый лад и даже по-своему обучал молодежь. Минус в том, что многое было неоправданно забыто за все новыми и новыми кинокартинами

27.01.2017 13:34 — MixStuff

Женские половые гормоны помогают женщинам справляться одновременно с несколькими делами

multitask-large_trans_NvBQzQNjv4Bq7SJAa_hR_RpkG4jbglHedhgp2r6ODy8fTM2PyJONrz0Новое исследование показало, что женщины до менопаузы лучше мужчин справляются с одновременным занятием несколькими делами. Во всём виноваты гормоны, точнее их отсутствие

27.01.2017 12:17 — GearMix

Иран приветствует участие России в своих проектах по поставкам газа в Европу

По словам заместителя министра нефтяной промышленности Ирана, Тегеран приветствует участие России в 2,5-миллиардном проекте строительства трубопровода для доставки иранского природного газа в Европу

27.01.2017 11:27 — Экономика и финансы

Самый быстрый способ охладить пиво

Для этого вам понадобится только вода и соль

27.01.2017 10:35 — MixStuff

Исследование: оказывается, кошки совсем не глупее собак

ScreenHunter_361 Jan. 26 12.14Согласно выводам нового исследования, идея, что собаки умнее кошек, похоже, ошибочна, так как у кошачьих обнаружены те же признаки наличия интеллекта, как и у собак

27.01.2017 09:57 — GearMix