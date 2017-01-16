Вы думаете, что приветственный жест двумя поднятыми пальцами в виде буквы V на ваших селфи - это безвредная привычка, в которой нет ничего плохого, разве что вас могут упрекнуть в том, что вы фотографируетесь в одной и той же позе и раскритикуют за банальность? А вот и нет

Запись Хакеры могут украсть отпечатки пальцев с ваших cелфи впервые появилась MixStuff.