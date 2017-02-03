Первый официальный разговор Путина и Трампа указывает на то, что стороны готовы к сотрудничеству. Тем не менее, в России и США существуют силы, которым сближение стран невыгодно. Поэтому какими бы дружескими ни были отношения между Путиным и Трампом, это практически ничего не значит