Ноябрь 2016 года стал знаковым месяцем, когда со всей очевидностью проявился рост влияния политических лидеров, поддерживающих Путина и его политику как в Европе, так и в Америке. Предстоящие выборы в Германии и Франции в 2017 году поднимают еще больше вопросов о том, какое будущее может ожидать отношения России и Запада