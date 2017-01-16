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Устройство Bellus3D Face Camera – это портативный девайс, создающий до ужаса подробные объёмные портреты
Начальник штаба военно-морских сил Британии заявил, что флот Ее Величества оказался перед самым серьезным вызовом со стороны российских подводных лодок и надводных кораблей за последние 25 с лишним лет
Вы думаете, что приветственный жест двумя поднятыми пальцами в виде буквы V на ваших селфи - это безвредная привычка, в которой нет ничего плохого, разве что вас могут упрекнуть в том, что вы фотографируетесь в одной и той же позе и раскритикуют за банальность? А вот и нет
Запись Хакеры могут украсть отпечатки пальцев с ваших cелфи впервые появилась MixStuff.
Палочка для пожилых людей и инвалидов Smartcane оснащена акселерометром и гироскопом, чтобы контролировать перемещения своего владельца и подавать сигнал тревоги, если потребуется
До сих пор не угасает скандал, связанный с Дональдом Трампом и компроматом на него. В Великобритании масла в огонь подливает тот факт, что отставной шпион, который сфабриковал документы, оказался британцем, что особенно взволновало британских газетных писак. По мнению обозревателя, это может обернуться против самого Соединённого королевства
Обозреватели американского издания PBS рассуждают о том, является ли Россия растущей угрозой для США, которой следует бояться, или ценным потенциальным партнером, с которым нужно искать взаимопонимания
Спустя неделю после праздников без Интернета, газет и электронной почты можно было обнаружить, что российско-американские отношения опустились до нового минимума в связи с выдворением из США 35 российских дипломатов. Между тем, есть основания полагать, что отношения между Россией и Западом уже достигли самого дна, и вполне можно ожидать, по крайней мере, небольшого улучшения
Непримиримые противники Трампа ни за что не уступят своих позиций в отношении вымышленного факта о том, что именно по приказу Путина была взломана электронная почта главы избирательной кампании Клинтон Джона Подесты, в связи с чем Национальный комитет демократической партии отверг кандидатуру Хиллари, избрав президентом Трампа
По мере того как воздух во многих городах становится чрезвычайно загрязненным, шарф-фильтр Wair будет стильной альтернативой обычным хирургическим маскам
Запись Французы создали шарф-фильтр, защищающий от городского смога впервые появилась MixStuff.
Постоянного беспокойства по поводу утечки данных, когда есть угроза раскрытия единственного пароля, который обычно используют абсолютно во всех случаях, оказалось мало. По-видимому, теперь пора начать беспокоиться по поводу размещения умилительных селфи с поднятыми в виде буквы V пальцами. По словам исследователей, это является идеальным способом, чтобы выставить свои отпечатки пальцев в Интернете
Компания LG на выставке CES представила роботов, которые помогут по хозяйству и не дадут заблудиться в аэропорту
Эта страна и впрямь словно кусочек другой планеты. Судите сами:
Запись Великолепная Исландия впервые появилась MixStuff.
По данным Института международных финансов, к концу 2016 года глобальный уровень задолженности составил приблизительно 325 процентов от мирового внутреннего валового продукта (ВВП)
Недавнее решение российского президента Владимира Путина не отвечать «взаимностью» на новые американские санкции журнал Foreign Policy назвал мастерским ходом и тактическим триумфом. Оно ознаменовало достойный конец года триумфов Москвы. Ее активная внешняя и внутренняя политика фактически свели на нет эффект международной изоляции, которого стремился добиться Запад
Недавно появилась разновидность блокировщика Koolova, которая вернёт доступ к файлам, если «жертва» прочитает две статьи о том, как защитить систему от вредоносных программ