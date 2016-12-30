Amazon запатентовал фантастический летающий склад для своей системы доставки товаров беспилотниками

s-aolcdn-comAmazon уже некоторое время работает над запуском своей программы доставки грузов дронами, однако некоторые новые патенты свидетельствуют о том, что компании не чужды и совершенно невероятные идеи

30.12.2016 15:49 — GearMix

Белый дом под мощным давлением: от него требуют публикации хоть каких-то доказательств кибервзломов России

По мнению политического комментатора Нейтана Макдональда, стратегия, которую проводят либералы с момента унизительного поражения от Дональда Трампа на последних президентских выборах в США, продолжает и будет продолжать приносить одни провалы

30.12.2016 15:42 — Точка зрения

Audi в своей праздничной рекламе пропагандирует «гендерно-нейтральные» идеи

Либералы полагают, что половая принадлежность человека не связана с биологией, несмотря на здравый смысл и научные доказательства, свидетельствующие об обратном

30.12.2016 15:01 — Точка зрения

Галерея фейков: от змеи с семью головами до Путина верхом на медведе

Фальшивые фотографии, которые заполонили интернет. Удалось ли им одурачить вас?

30.12.2016 14:43 — MixStuff

Японцы придумали новый способ борьбы с проблемой пропажи людей с нарушениями памяти

Изобретение призвано помочь в поиске стариков, страдающих возрастными нарушениями памяти

30.12.2016 14:14 — MixStuff

Регулярные активные перерывы в работе улучшают настроение и повышают энергетический тонус, а также уменьшают чувство голода

news-29Известно, что долгие часы сидения за рабочим столом приводят к негативным последствиям для нашего здоровья. Однако, ученые недавно выяснили, что если сделать перерыв для ходьбы всего на пять минут в час, это может предотвратить некоторые риски

30.12.2016 12:49 — GearMix

Японское исследование выявило отрицательные стороны прямого зрительного контакта во время беседы

o-eye-contact-facebookВы никогда не замечали, что порой прерываете зрительный контакт, то есть отводите глаза, во время вполне приятного разговора с каким-либо человеком?

30.12.2016 12:19 — GearMix

Kissenger позволит вам дистанционно «поцеловать» любимого человека

mjg0njm0nq-0Трудно поддерживать отношения в разлуке, и не только потому, что любимый человек отсутствует в вашей повседневной жизни, но и потому, что вы полностью лишены возможности физической близости

30.12.2016 10:45 — GearMix

Противостояние России и Запада продолжится в новом году

За последние три года Россия пережила множество стратегических неудач и столкнулась с давлением Запада, тем временем США и НАТО усилили своё присутствие вблизи российских границ. Однако в 2017-ом, возможно, Россия сравняет счёт с Западом

30.12.2016 10:22 — Аналитика

General Motors и WiTricity объединяют усилия для решения задачи по беспроводной зарядке электромобилей

1024x1024Эксперты не ожидают начала коммерциализации этой технологии до 2020 года, но признают, что расширение возможностей, связанных с зарядкой электромобилей, может быть востребовано на паркингах и в общественных местах

30.12.2016 09:10 — GearMix

В новом году Россия попытается воспользоваться проблемами США и Европы

Для России растущая неопределенность и назревающие трудности на Западе в наступающем году представляют ряд возможностей. По мнению аналитиков, хотя коренной перелом баланса сил является маловероятным, Москва может добиться значительных успехов в своих переговорах с Западом и странами ее бывшей сферы влияния

30.12.2016 09:02 — Аналитика

Как празднуют Новый год в разных концах света

Первым открывает бал Окленд - это первый крупный город в мире, празднующий Новый год. Затем приходит очередь Австралии, Испании, Перу и Канады

30.12.2016 07:01 — MixStuff

Короткие истории, которые наверняка тронут ваше сердце

В наши дни хорошие новости или душевные истории редко попадают на первые страницы или в заголовки теленовостей, поэтому возникает такое чувство, как будто ничего позитивного не происходит в нашем мире. Но это не так, и хорошего в мире много. Каждый может вспомнить или рассказать какой-нибудь трогательный эпизод из своей жизни

29.12.2016 20:37 — MixStuff

Зернопромышленная сила и слабость России

Россия обладает многими преимуществами в производстве зерновых, которые укрепляют её позиции в качестве крупного мирового экспортёра пшеницы. Вместе с тем, эксперты называют ряд слабых сторон

29.12.2016 16:49 — Аналитика, Экономика и финансы

Еще одна витающая в облаках феминистка возглавляет «марш мира» до Алеппо в уверенности, что если участников будет много, ДАИШ не посмеют ничего им сделать

Похоже, барышня не осведомлена о судьбе другой идеалистки - Пиппы Бакки, устроившей "марш за мир" на Ближний Восток, и почти сразу изнасилованной и убитой таксистом в Турции

29.12.2016 16:44 — Общество