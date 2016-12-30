В наши дни хорошие новости или душевные истории редко попадают на первые страницы или в заголовки теленовостей, поэтому возникает такое чувство, как будто ничего позитивного не происходит в нашем мире. Но это не так, и хорошего в мире много. Каждый может вспомнить или рассказать какой-нибудь трогательный эпизод из своей жизни