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Место пилотов аппаратов НАСА, военно-воздушных сил, армии и флота США займёт автоматика
Учёные утверждают, что после дневного сна мозг работает так, как если бы был моложе на пять лет
Если Дональд Трамп будет придерживаться своего чутья бизнесмена, он будет сотрудничать, а не бороться с Россией, Ираном, Турцией и Китаем. Возможно, первые попытки разделить сферы влияния могут быть предприняты сразу после принятия им присяги
Несмотря на большие надежды Москвы на облегчение экономического давления, будущее санкций против России остаётся неясным. Как в США, так и в Европе есть противоборствующие силы, выступающие как за пролонгацию режима санкций, так за их ослабление или отмену. Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor анализируют факторы, которые будут определять судьбу санкций в наступившем году
«Разумеется, возможное вмешательство какой-либо другой страны в выборный процесс в Соединенных Штатах заслуживает самого серьезного внимания, но раскручивание крупнейшими СМИ сюжетной линии «это сделала Россия», мягко говоря, обескураживает, пишет аналитик нью-йоркской общественной организации "За честность и точность в журналистике" (FAIR) Джанин Джексон
Французская авиация оказалась вовлечённой в игру в кошки-мышки с российскими самолётами в небе Балтики, поскольку НАТО стремится внимательно отслеживать все действия российских вооружённых сил
Скоро морщины на лице могут навсегда остаться в прошлом, поскольку учёным удалось найти способ регенерации жировых клеток, которые делают кожу моложе
Известная американская журналистка Маргарет Кимберли пишет: «Вовсе не случайно, что антироссийская пропаганда развернулась в то самое время, когда сирийское правительство постепенно отвоевывает свою страну у террористов. Бараку Обаме и партии войны остается лишь бормотать бессмысленные заявления, потому что их грандиозный план реализации неоконсервативного проекта «Новый американский век» оказался под большой угрозой»
Коллекция Armour посвящена африканской культуре, её уникальной красоте и силе
В отличие от Соединенных Штатов, не желающих осложнять свои отношения с курдскими партнерами в Сирии, Россия предоставила поддержку с воздуха турецкой операции по освобождению города Эль-Баб от террористов ДАИШ
Hjertefølger с норвежского означает «следующий сердцу» - говорящая фамилия для этой семьи. Как-никак, для того, чтобы поселиться на краю света, нужно уже иметь особую силу духа, а чтобы обосноваться там всей семьей и 6-и человек потребуются еще и крайне крепкие родственные узы
Трудно поверить, что это они и те же люди. Но, тем не менее, это действительно так
Новая система Honda Riding Assist помогает мотоциклистам держать равновесие, а также позволяет железным коням передвигаться самостоятельно
Итальянская фирма Carlo Ratti Associati придумала новый гениальный способ вдохновить людей больше заниматься спортом
Ноябрь 2016 года стал знаковым месяцем, когда со всей очевидностью проявился рост влияния политических лидеров, поддерживающих Путина и его политику как в Европе, так и в Америке. Предстоящие выборы в Германии и Франции в 2017 году поднимают еще больше вопросов о том, какое будущее может ожидать отношения России и Запада