Военные самолёты США превратятся в самоуправляемые дроны

Место пилотов аппаратов НАСА, военно-воздушных сил, армии и флота США займёт автоматика

09.01.2017 19:47 — Для информации

Дневной сон улучшает умственную деятельность и память

44Учёные утверждают, что после дневного сна мозг работает так, как если бы был моложе на пять лет

09.01.2017 19:17 — GearMix

Трампу необходимо сотрудничать с Россией

Если Дональд Трамп будет придерживаться своего чутья бизнесмена, он будет сотрудничать, а не бороться с Россией, Ираном, Турцией и Китаем. Возможно, первые попытки разделить сферы влияния могут быть предприняты сразу после принятия им присяги

09.01.2017 16:52 — Точка зрения

Отменят ли в новом году антироссийские санкции?

Несмотря на большие надежды Москвы на облегчение экономического давления, будущее санкций против России остаётся неясным. Как в США, так и в Европе есть противоборствующие силы, выступающие как за пролонгацию режима санкций, так за их ослабление или отмену. Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor анализируют факторы, которые будут определять судьбу санкций в наступившем году

09.01.2017 16:37 — Аналитика

Лицемерие обвинений в адрес России в американских СМИ становится невыносимым

«Разумеется, возможное вмешательство какой-либо другой страны в выборный процесс в Соединенных Штатах заслуживает самого серьезного внимания, но раскручивание крупнейшими СМИ сюжетной линии «это сделала Россия», мягко говоря, обескураживает, пишет аналитик нью-йоркской общественной организации "За честность и точность в журналистике" (FAIR) Джанин Джексон

09.01.2017 16:29 — Точка зрения

Российская и натовская авиация играют в кошки-мышки в небе над Балтикой

Французская авиация оказалась вовлечённой в игру в кошки-мышки с российскими самолётами в небе Балтики, поскольку НАТО стремится внимательно отслеживать все действия российских вооружённых сил

09.01.2017 14:47 — Текущие события

Учёные нашли способ восстанавливать жировые клетки, которые делают кожу моложе

nintchdbpict000293050610Скоро морщины на лице могут навсегда остаться в прошлом, поскольку учёным удалось найти способ регенерации жировых клеток, которые делают кожу моложе

09.01.2017 14:24 — GearMix

Сирия, Россия и отчаяние Америки

Известная американская журналистка Маргарет Кимберли пишет: «Вовсе не случайно, что антироссийская пропаганда развернулась в то самое время, когда сирийское правительство постепенно отвоевывает свою страну у террористов. Бараку Обаме и партии войны остается лишь бормотать бессмысленные заявления, потому что их грандиозный план реализации неоконсервативного проекта «Новый американский век» оказался под большой угрозой»

09.01.2017 14:04 — Точка зрения

Африканская экзотика в причёсках финалиста конкурса British Hair Awards 2016

Коллекция Armour посвящена африканской культуре, её уникальной красоте и силе

09.01.2017 11:49 — MixStuff

Почему член НАТО Турция сотрудничает с Россией в Сирии

В отличие от Соединенных Штатов, не желающих осложнять свои отношения с курдскими партнерами в Сирии, Россия предоставила поддержку с воздуха турецкой операции по освобождению города Эль-Баб от террористов ДАИШ

09.01.2017 11:47 — Текущие события

Жизнь за полярным кругом в самодельном доме с геодезическим куполом: необычный проект семьи из Норвегии

Hjertefølger с норвежского означает «следующий сердцу» - говорящая фамилия для этой семьи. Как-никак, для того, чтобы поселиться на краю света, нужно уже иметь особую силу духа, а чтобы обосноваться там всей семьей и 6-и человек потребуются еще и крайне крепкие родственные узы

09.01.2017 10:21 — MixStuff

До и после: 50 «гадких утят», превратившихся в «прекрасных лебедей»

Трудно поверить, что это они и те же люди. Но, тем не менее, это действительно так

09.01.2017 10:12 — MixStuff

Honda выпустила самобалансирующие мотоциклы

mqdefaultНовая система Honda Riding Assist помогает мотоциклистам держать равновесие, а также позволяет железным коням передвигаться самостоятельно

09.01.2017 10:07 — GearMix

В Париже скоро откроется уникальный плавучий тренажёрный зал

Итальянская фирма Carlo Ratti Associati придумала новый гениальный способ вдохновить людей больше заниматься спортом

09.01.2017 09:55 — MixStuff

Число поклонников Путина в Европе и Америке продолжает расти

Ноябрь 2016 года стал знаковым месяцем, когда со всей очевидностью проявился рост влияния политических лидеров, поддерживающих Путина и его политику как в Европе, так и в Америке. Предстоящие выборы в Германии и Франции в 2017 году поднимают еще больше вопросов о том, какое будущее может ожидать отношения России и Запада

09.01.2017 09:27 — Точка зрения