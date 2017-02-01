В то время как искусственный интеллект может заменить водителей транспортных средств и способен выигрывать в шахматы, он также может освободить людей от ответственность за выполнение определённых задач, оставляя им те, которые лучше всего у них получаются. Известный эксперт в этой области рассказал, как ИИ становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и как можно преодолевать связанные с этим проблемы