Возможно, астронавтов на Марсе будут защищать куполообразные укрытия из «местного» льда

mih_fig-3_cloudsao-search_crewarrives-edЛегковесное надувное укрытие, напоминающее по форме камеру колеса – таким видится некоторым изобретателям будущее человеческое жилище на Марсе

03.02.2017 20:17 — GearMix

Наша Вселенная расширяется быстрее, чем полагали ранее

ScreenHunter_390 Feb. 03 10.03Новое исследование подтверждает, что наша Вселенная действительно расширяется быстрее, чем ученые думали раньше. Астрономы подсчитали, что в настоящее время Вселенная расширяется со скоростью 44,7 миль в секунду на мегапарсек — меру расстояния, составяющую чуть более 3 миллионов световых лет

03.02.2017 18:33 — GearMix

Чего ещё мы не знали о нашей Вселенной

Встречали ли вы кого-нибудь, кто был бы полностью уверен в том, что человечество покорило космос?

03.02.2017 18:11 — MixStuff

“Настоящая” корица может увеличить умственные способности

Корица - один из самых сильных антиоксидантов в мире, и постоянное ее употребление может снизить уровень сахара в крови, помочь пищеварению, облегчить симптомы артрита и даже предотвратить болезнь Альцгеймера

03.02.2017 17:42 — Здоровье и красота

Электронные сигареты столь же опасны, как и обычное курение

nintchdbpict000284567628Эксперты предупреждают: замена обычных сигарет на электронные не снижает риска сердечно-сосудистых заболеваний

03.02.2017 17:24 — GearMix

В ближайшее время появится анализатор дыхания для обнаружения гриппа

Без названияЧто вы скажете, если появится возможность купить в аптеке устройство, которое сможет сразу определить, что вы подхватили грипп, и устранит необходимость похода к врачу? Это лишь одна из возможностей дыхательного анализатора, разработанного профессором Переной Гума из Университета Техаса в Арлингтоне

03.02.2017 16:12 — GearMix

Резервный фонд России может пополниться в этом году

По данным Министерства финансов РФ, Резервный фонд России незначительно вырос до уровня 16,18 миллиарда долларов. Благодаря мерам Минфина в этом году он может пополниться ещё больше

03.02.2017 15:58 — Экономика и финансы

Китай выходит далеко за пределы своих границ

Область национальных интересов азиатского гиганта больше не ограничивается его территорией – факт, который имеет серьезные геополитические последствия - считает известный австралийский эксперт Роджер Бредбери

03.02.2017 14:17 — Аналитика

Из-за соцсетей люди становятся асоциальными и завистливыми

twitter-292994_1920-2-300x200Развитие соцсетей сводит на нет реальное общение между людьми, заставляет завидовать «идеальной» чужой жизни в новостной ленте и совершать неоднозначные поступки ради лайков

03.02.2017 14:14 — GearMix

«Сваха» для орангутангов

JS118170767_AP-large_trans_NvBQzQNjv4BqgsaO8O78rhmZrDxTlQBjdGtT0gK_6EfZT336f62EI5UБиологи датского зоопарка, разработавшие «электронную сваху» на IPad для самки орангутанга, надеются на успех в разведении приматов

03.02.2017 12:01 — GearMix

Американский военный эксперт о состоянии российского военно-морского флота

После военного вмешательства в сирийский конфликт, а также стремительного расширения географии и масштабов военной активности Россия и ее военно-морской флот вновь привлекают к себе внимание Америки, вспомнившей о былом главном противнике времен холодной войны. Обозреватель издания The Maritime Executive обсуждает состояние и перспективы ВМФ с ведущим американским экспертом по флоту, бывшим военно-морским атташе США в России, а ныне профессором Военно-морского колледжа США Томасом Федышиным

03.02.2017 11:27 — Аналитика, Точка зрения

Лучшие работы детского фотоконкурса от National Geographic

Судьи National Geographic Kids уже объявили список победителей Международного детского конкурса по фотографии, который проходит ежегодно среди детей от 6 до 14 лет со всего света

03.02.2017 11:22 — MixStuff

Караул — искусственный интеллект наступает!

poker_853x480-minВслед за победами над чемпионами в шахматах искусственный интеллект (ИИ) принялся за игру в покер и обыграл четырёх именитых представителей рода человеческого

03.02.2017 10:02 — GearMix

10-летняя девочка с «синдромом человека-дерева» — первая в своём роде

Несколько месяцев назад на лице 10-летней Саханы Хатун начали расти очень необычные бородавки, больше напоминающие кору дерева

03.02.2017 09:13 — MixStuff

Почему Россия может отказаться от сотрудничества с Трампом

Первый официальный разговор Путина и Трампа указывает на то, что стороны готовы к сотрудничеству. Тем не менее, в России и США существуют силы, которым сближение стран невыгодно. Поэтому какими бы дружескими ни были отношения между Путиным и Трампом, это практически ничего не значит

03.02.2017 09:02 — Точка зрения