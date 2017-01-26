Отношения между великими державами, судя по всему, пришли в движение в период неопределенности, возникшей после удививших всех результатов президентских выборов в США. Некоторые вашингтонские стратеги рассматривают возможность того, что «эффект Киссинджера наоборот», то есть энергичное сближение США с Россией, может стать серьезным препятствием для амбиций Пекина, вынудив его занять более сдержанную и осторожную позицию