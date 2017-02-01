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В запущенной американским акселератором для стартапов на ранних стадиях развития 2020Startups программе теперь участвует краудинвестинговая площадка SIMEX.
Как заявил бывший советник австралийского премьер-министра, которого нельзя считать несведущим человеком, проблема изменения климата используется ООН, в которой главную скрипку играют США, в качестве уловки, чтобы обеспечить контроль над всем миром
Исследование учёных из Университета Британской Колумбии показало, что получение достаточного количества витамина А во время беременности может предотвратить развитие болезни Альцгеймера у ребенка на более поздних этапах жизни. Прием богатой витамином А пищи на протяжении пяти дней в неделю также может положительно сказаться на профилактике болезни Альцгеймера
В то время как искусственный интеллект может заменить водителей транспортных средств и способен выигрывать в шахматы, он также может освободить людей от ответственность за выполнение определённых задач, оставляя им те, которые лучше всего у них получаются. Известный эксперт в этой области рассказал, как ИИ становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и как можно преодолевать связанные с этим проблемы
Мы привыкли умиляться, рассматривая снимки собачек, кошечек или других зверушек в интернете. Но животные далеко не всегда пребывают в хорошем расположении духа. Они тоже бывают сердитыми или расстроенными. И тогда к ним с сюсюканьем лучше не лезть
Обозреватель Irish Tech News взял интервью у ирландского бизнесмена, ведущего свой бизнес в Москве, по поводу перспектив работы на российском рынке
В последнее время в мировых СМИ все чаще говорят о российских частных военных компаниях (ЧВК), появление которых во многом обязано Соединенным Штатам и другим западным странам, использовавших российских «наемников» в ряде операций, включая Ирак
Двигательная установка EM Drive поставит под вопрос справедливость многих законов физики, если, конечно, заработает
По мнению эксперта Исследовательского институтат внешней политики FPRI, Америка продолжают воспринимать Черноморский регион как разделенный на страны, совершенно не связанные друг с другом, но на самом деле их объединяют вопросы безопасности, интеграции и поставки энергоресурсов
Учёные из Оксфордского университета обнаружили древнейший организм, к потомкам которого относятся многие позвоночные, в том числе и человек
Что же это за штука такая, реинкарнация?
Даже самый крошечный санузел может быть уютным и функциональным – нужно только выбрать подходящий дизайн и правильно организовать имеющееся пространство. Чтобы помочь вам в этом, мы собрали самые удачные образцы оформления ванной комнаты, которые только смогли найти
По мнению директора Центра по изучению Ближнего Востока при Атлантическом совете Фредерика Хофа, наилучшим из возможных результатов состоявшейся недавно мирной конференции по Сирии является соглашение между Турцией, Россией и Ираном о совместном контроле за прекращением боевых действий на северо-западе Сирии. Такой исход мог бы подготовить почву для плодотворных общесирийских переговоров в Женеве
Десятилетиями морские волны старательно обтачивали осколки разноцветных стеклянных бутылок закрытой зоны, а теперь туристы готовы платить, чтобы увидеть это чудо своими глазами
Это здорово, если у вас получается делать селфи так, чтобы на них не были видны ваша рука или монопод. Те, у кого это не получается, могут использовать специально созданный для этого миниатюрный дрон