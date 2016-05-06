Нет, Россия не в упадке, во всяком случае, не сейчас

Обзор недавних публикаций западных исследователей о России выявил широко распространенную точку зрения, согласно которой крупнейшая из 15 бывших советских республик в 21 столетии находится в состоянии упадка.

Однако, анализ статистических данных свидетельствует о том, что на самом деле в России наблюдается рост, если сравнивать ее с некоторыми западными конкурентами.

Британский историк из Гарварда Найл Фергюсон писал в 2011 году, что при Владимире Путине Россия находится в упадке и «движется по пути глобального отставания». Его коллеги по Гарварду Джозеф Най и Стивен Уолт придерживаются схожего мнения. «Россия переживает долгосрочный упадок», написал Най в апреле 2015 года. А в пошлом году Уолт высказал точку зрения, что экономика России сократилась как минимум вдвое. Среди других западных ученых, предсказавших упадок России в 2014 году были Джон Миршаймер из чикагского университета, Йен Бреммер из «Eurasia Group», Николас Бернс из Гарварда и Стивен Бланк из Американского совета по внешней политике.

Другие авторы идут еще дальше. Александр Мотыль из Ратгерского университета недавно написал о «приближающемся распаде России». Лилия Шевцова, сотрудничающая с аналитическим центром «Брукингский институт», полагает, что этот распад уже начался.

Однако, действительно ли Россия переживает упадок, как заявляют западные исследователи? Сравнение ее показателей с миром в целом и ведущими экономиками Запада позволяет заключить: утверждение о том, что экономический спад в посткоммунистической России продолжается и в 21 столетии, является как минимум спорным.

Гарвардским экспертом был предпринят сравнительный анализ России с США, Британией, Францией, Германией и Италией, то есть крупнейшей экономикой мира и четырьмя лидерами западной Европы, входящими в список ядерных держав, за период с 1999 по 2015 год (с некоторыми изъятиями, обусловленными отсутствием данных).

В ходе анализа автор использовал статистическую информацию Всемирного Банка, Стокгольмского института исследования проблем мира и Международной Ассоциации производителей стали, обращаясь к данным национальных правительств только в тех случаях, когда отсутствовала статистика трех упомянутых международных организаций.

Сравнительный анализ по единому показателю: Россия опережает Запад, но несколько отстает от показателей мировой экономики в целом

Наиболее распространенный способ измерения экономического потенциала различных стран заключается в сравнении их ВВП (валового внутреннего продукта). По динамике этого показателя Россия в 1999-2015 гг. опережала всех своих конкурентов, а также мировую экономику в целом.

Российский ВВП в 1999 году составлял менее 5 процентов от ВВП Соединенных Штатов. Эта цифра выросла к 2015 году до 6 процентов, то есть рост составил около 36 процентов. За тот же период доля России в глобальном ВВП выросла на 23 процента, с 1,32 в 1999 году, до 1,6 в 2015 году. За тот же период доля США, Британии, Франции, Германии и Италии в общемировом ВВП сократилась соответственно на 10, 11, 19, 20 и 32 процента.

Хорошо известно, что российская экономика переживает спад с 2014 года. Согласно данным Всемирного Банка, она, предположительно, сократится еще на 1,9 процента в 2016 году, прежде чем возобновится экономический рост. Однако, этот продолжительный спад не уничтожит тех кумулятивных преимуществ, которых российская экономика добилась с 1999 года по сравнению с экономикой США, Британии, Франции, Германии и Италии, а также мировой экономикой в целом.

Еще одним показателем, применяющимся для сравнения экономического потенциала стран, является уровень энергопотребления (этот метод был предложен российским ученым Побиском Кузнецовым). Сравнительный анализ на основе динамики этого показателя (по данным Всемирного банка за 1999-2014 годы) показал, что Россия опережает все конкурирующие страны.

Так, в 1999 году уровень потребления энергии в России составлял 26,21 процента от аналогичного показателя США, а к 2015 году вырос до 33,16 процента. По сравнению с другими странами этот рост еще выше. В то же время, вычисления показали, что доля России в мировом потреблении энергии в 2014 году была на 10 процентов ниже, чем в 1999-м. Впрочем, доля остальных стран-конкурентов сократилась за тот же период еще более существенно.

Комплексные показатели: Россия растет

Расчет так называемого «комплексного индекса национального потенциала» GINC, предложенного американскими политологами Келли Кадера и Джеральдом Сорокиным, позволяет заключить, что мощь России растет в сравнении с конкурентами.

Этот индекс вычисляется как среднее геометрическое из следующих показателей:

TPR – общая численность населения страны;

UPR – численность городского населения;

ISR – объем производства стали;

ECR – уровень потребления энергии;

MER – объем военных расходов.

MPR – численность военнослужащих.

Индекс GINC показывает, что потенциал России за период с 1999 по 2015 год вырос на 6,53 процента, в то время как мощь США, Франции, Германии и Италии сократилась соответственно на 13.14, 24,42, 24,23 и 27,29 процента.

Еще одним комплексным показателем является индекс интегрированной национальной мощи, разработанный исследователем Чинь Луньчаном из Университета Фо Гуан (Тайвань), широко применяемый в Китае. Он представляет собой среднее арифметическое трех индикаторов – доли страны в общей численности населения планеты, отношения национального ВВП к общемировому, а также отношение объема военных расходов в стране к мировым показателям.

Применение этого метода показало, что национальная мощь России выросла в 1999-1015 гг. на 28 процентов, в то время как в США, Британии, Франции, Германии и Италии этот показатель сократился соответственно на 6, 15, 29, 29 и 41 процент. Более того, если изменить этот индекс, снизив удельный вес площади территории и военного потенциала и добавив показатель инновационного потенциала (число патентов, полученных жителями страны), результаты отражают более быстрый рост России по сравнению с США, в то время как у других стран он вообще снижался.

В своей совокупности эти показатели отчетливо демонстрируют, что Россия либо опережает, либо улучшает свою позицию по отношению к пяти странам-конкурентам, а также миру в целом, во всяком случае в нынешнем столетии.

Заглядывая в перспективу, можно сказать, Россию ожидают долгосрочные риски, связанные с устаревшей и неэффективной экономической моделью, низким качеством управления, распространенной коррупцией, демографической неустойчивостью, нестабильностью в соседних странах и угрозой сепаратизма внутри самой России.

Трудно сказать, когда эти риски примут столь острый характер, чтобы развернуть вспять подъем национального потенциала России, если это вообще случится. Одно можно утверждать со всей определенностью: размеры территории, ресурсы и военный потенциал России обеспечивают ей статус глобального игрока, который будет в ближайшие годы оказывать существенное влияние на западный мир и на мировой порядок в целом, а следовательно, заслуживает соответствующего отношения.

Автор, Симон Сараджян, директор проекта, посвященного проблемам России в исследовательском центре Белфер при Гарвардском университете

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (6 голосов, среднее: 4,67 из 5)

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