Филиппины могут отказаться от военного сотрудничества с США и начать закупать оружие у России и Китая

Президент Филиппин Родриго Дуерте заявил, что рассматривает возможность закупки оружия у России и Китая, отказавшись от совместного патрулирования с американскими военными в Южно-Китайском море.

В телевизионном выступление перед военными в Маниле Дуерте сказал что две страны — которые он не назвал — согласились дать Филиппинам 25-летний льготный кредит на покупку военной техники. Позже он сказал, что министр обороны Делфин Лоренсана и «технические специалисты» из вооружённых сил посетят Китай и Россию, чтобы «выбрать всё лучшее».

Хотя, по словам Дуерте, он не хочет рвать «кровные связи» с союзниками, но его заявления обозначили отход от Оборонного договора между Филиппинами и США, действующего с 1951 года. После публичной ссоры с президентом США Бараком Обамой на прошлой неделе Дуерте обвинил американских военных в совершении убийств в первые дни колониального правления и призвал американские войска покинуть остров Минданао.

«По всей видимости, Дуерте пытается воплотить в жизнь свои последние идеи о необходимости проводить независимую внешнюю политику, — сказал преподаватель Университета Филиппин Эдуардо Тадем. — Проблема в том, что считать равноценным обменом. Что получат взамен китайцы?».

«Во вторник президент заявил, что Филиппинам нужны винтовые самолёты, чтобы бороться с повстанцами и террористами на Минданао. Он сказал, что хочет купить оружие там, где оно дешевле и где не выставляется никаких скрытых условий».

«Мне не нужны истребители F-16 — они нам ни к чему, — сказал Дуерте. — Мы не собираемся ни с кем воевать».

С 1950 года на Америку приходилось около 75 процентов филиппинского импорта оружия, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира. В то время Россия и Китай не являлись поставщиками вооружений.

США, вероятно, предпримут дипломатические шаги, чтобы не допустить закупки Филиппинами китайских систем вооружений, по словам аналитика IHS Jane Джона Греватта. Оборонный бюджет этой азиатской страны вырос до 524 миллионов долларов в этом году — на более чем 60 процентов по сравнению с 2015 годом, по данным издания IHS Jane.

Если предположить, что они будут отдаляться от США — своего давнего партнёра — это будет серьёзный шаг, если это на самом деле произойдёт, — сказал Греватт. — Китай и Россия будут ликовать, потирая руки, по поводу любой возможности выйти на рынок».

Дуерте также сказал, что Филиппины не будут участвовать в патрулировании акватории Южно-Китайского моря, чтобы избежать «враждебных действий». «Я хочу патрулировать только наши территориальные воды», — сказал он.

США проводили совместное с Филиппинами патрулирование с начала этого года до победы Дуерте на выборах в мае этого года. Раньше союзники стремились усилить военное сотрудничество для противостояния Китаю с его территориальными претензиями на более чем 80 процентов акватории Южно-Китайского моря, где проходят одни из самых оживлённых в мире морских торговых путей.

Несмотря на заявления Дуерте, в вооруженных силах Филиппин сказали, что военное сотрудничество с США остаётся «несокрушимым», и запланированные на этот год мероприятия будут выполнены полностью. Военные должны получить соответствующую директиву о том, как реализовать заявления Дуерте по Минданао.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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