Сталинские евреи

Есть одна особенно мрачная историческая дата: почти 90 лет назад, между 19 и 20 декабря 1917 года, в разгар большевистской революции и гражданской войны, Ленин подписал декрет об учреждении Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе против контрреволюции и саботажа, получившей известность как ЧеКа. В короткий период времени ЧеКа превратилась в крупнейшую и самую жестокую службу государственной безопасности. Ее организационная структура менялась каждые несколько лет, как и ее названия: от ЧеКа к ГПУ, позже – НКВД, а затем – КГБ.

Мы не можем с точностью назвать число смертей, за которые несет ответственность ЧеКа, поскольку существуют различные оценки, но это количество составляет как минимум 20 миллионов человек, включая жертвы принудительной коллективизации, голода, массовых чисток, выселений, ссылок, казней и массовых смертей в лагерях Гулага.

Были уничтожены целые социальные слои: независимое крестьянство, этнические меньшинства, буржуазия, высшее офицерство, интеллигенция, артисты, активисты профсоюзного движения, «члены оппозиции», которые «назначались» абсолютно произвольно, и бесчисленные члены самой коммунистической партии.

В своей новой книге, получившей высокую оценку, «The War of the World», известный историк Ниалл Фергюсон пишет, что ни одна революция в истории человечества не пожирала своих собственных детей с таким неутолимым аппетитом , как советская революция. В книге, посвященной сталинским чисткам, профессор тель-авивского университета Игал Халфин пишет, что сталинское насилие было уникальным, и что оно управлялось изнутри.

Дело в том, что Ленин, Сталин и их последователи не могли бы реализовать свои идеи без масштабного сотрудничества дисциплинированных «служащих террора», жестоких дознавателей, доносчиков, палачей, охранников, судей, извращенцев и множества «горячих сердец», членов прогрессивных западных левых движений, обманутых советским режимом и даже выдавших ему «сертификат кошерности».

Ежов не был евреем, но ему повезло иметь активную еврейскую жену. В своей книге «Сталин: двор красного монарха», еврейский историк Себаг Монтефиоре пишет, что в самый мрачный период террора, когда коммунистическая машина убийств работала в полную силу, Сталин был окружен прекрасными молодыми еврейскими женщинами.

Среди близких и верных соратников Сталина был и член Центрального комитета и Политбюро Лазарь Каганович. Монтефиоре называет его «первым сталинистом» и добавляет, что украинский голодомор, трагедия, не имеющая себе равных в истории, за исключением ужасов нацизма и маоистского террора в Китае, не обошелся без Кагановича.

Многие евреи продали свою душу дьяволу коммунистической революции и кровь на их руках никогда не может быть смыта. Мы упомянем лишь еще одного: Леонида Рейхмана, главу специального отдела НКВД и главного дознавателя этой организации, который был исключительно жестоким садистом.

В 1934 году, согласно опубликованной официальной статистике, 38,5 процента занимавших высокие посты в советском аппарате госбезопасности были лицами еврейского происхождения. Они тоже, разумеется, были уничтожены в ходе дальнейших чисток. В потрясающей лекции в тель-авивском университете на этой неделе доктор Халфин назвал волны советского террора «карнавалом массовых убийств», «фантасмагорией чисток» и «торжеством зла». Оказывается, евреи тоже, когда их захватывает мессианская идеология, могут превращаться в величайших убийц из известных современной истории.

Евреи, принимавшие активное участие в аппарате коммунистического террора (в Советском Союзе и за границей), делали это, разумеется не как евреи, а скорее как сталинисты, коммунисты, и «советские люди». Таким образом, мы легко можем проигнорировать их происхождение и «прикинуться дурачками». Однако, давайте не забывать о нем. Моя личная точка зрения совершенно иная. Я считаю недопустимым, чтобы человека с гордостью воспринимали как представителя еврейского народа, когда он совершает великие дела, но забывали о его еврействе, когда он совершает омерзительные поступки.

Даже если мы будем это отрицать, мы не сможем спрятаться от «еврейскости» наших бандитов, служивших верой и правдой Красному Террору. В конце концов, ведь другие всегда будут напоминать нам об их происхождении.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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