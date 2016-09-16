Оболгать любой ценой: как СМИ Черногории изо всех сил стараются дискредитировать Россию

Массовое манипулирование с помощью СМИ началось в Черногории в ранние 90-е благодаря мощной поддержке, оказанной «независимой интеллигенции» различными американскими компаниями. В 1997 была организованна медиа-группа Vjiesti. Они начинали с газеты, затем создали телеканал и радиостанцию, а после еще и интернет-портал. На сегодня это, можно сказать, самые влиятельные СМИ в Черногории.

Целью этого информационного гиганта является утверждение западных ценностей в Черногории. Укрепляя старые клише и создавая новые, они изображают Россию как тоталитарное и коррумпированное государство. Они выпускают больше десяти подобных статей ежемесячно, поливая грязью Россию и Путина. Часто они прибегают к цитированию таких крупных фигур, как Гарри Каспаров, Алексей Навальный или Ксения Собчак.

Россию сравнивают с раковой опухолью, которая скоро поразит Балтийские страны. Путина изображают жестоким диктатором, беззаконно отнимающим собственность у невинных предпринимателей. Двумя месяцами ранее была опубликована нелепая статья о диктаторах, любивших золото. Там описывались россыпи сокровищ, накопленные прежними лидерами Ливии, Ирака, Украины, Туркменистана и Кыргызстана. В конце статьи говорилось о Путине. По словам «друзей» из российской оппозиции, Путин обладает личным реактивным самолетом с золотым туалетом, цена которого составляет 75 тысяч долларов. Становится очевидным, что в попытке оскорбить и оклеветать Россию, прозападные СМИ готовы пойти на любые меры вплоть до публикации полной ерунды.

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (Голосов нет)

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