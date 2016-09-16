Бывший британский посол в России: китайско-российский альянс представляет для Запада дилемму

Бывший посол Великобритании в Москве сэр Энтони Брентон пишет редактору газеты «Financial Times»: Сэр, ваш редакционный комментарий под заголовком «Москву и Пекин объединяет враждебность к США» (в номере от 14 сентября), содержит то же послание, которое я пытаюсь на протяжении нескольких последних лет довести до непредвзятой западной аудитории.

Несмотря на общеизвестные исторические и иные осложнения, Россия и Китай все чаще занимают общую позицию в отношении различных проблем, от экспорта газа до почти всех вопросов, проходящих через Совет безопасности ООН.

Китай хранит молчание относительно действий России на Украине, в то время как Россия участвует в китайских военно-морских учениях в Южно-Китайском море. И, как вы справедливо отмечаете, большая часть «клея», скрепляющего их дружбу – противодействие мироустройству, в котором доминируют США, а также требование гораздо большего влияния на мировой арене, и во всяком случае, в их собственном ближнем зарубежье.

Однако, за исключением призыва к большей «бдительности», вы не предлагаете никаких серьезных рецептов относительно реакции Запада. Здесь мы сталкиваемся с принципиально важным выбором.

Действительно ли мы настолько убеждены в безупречности того пути, по которому ведем мир, что мы просто стоим на своих позициях и ждем, когда русские вернут Крым, а китайцы откажутся от своих территориальных претензий в Южно-Китайском море?

Или мы осознаем, как предполагается в недавней статье в «Foreign Affairs», что дни «либеральной гегемонии» сочтены, и переходим к более селективному подходу к взаимодействию или противодействию амбициям Китая и России в свете реалий региональных балансов сил?

И есть ли какая-нибудь перспектива вбить клин между Россией и Китаем? Дело в том, что именно наша пост-украинская враждебность к России главным образом толкает ее, пусть и невольно, в объятия Китая.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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