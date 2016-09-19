Членству в НАТО Швеция говорит «нет»

Несмотря на то, что шведское правительство ранее в этом году решило подписать так называемый Меморандум о взаимопонимании по вопросам поддержки принимающей страны с НАТО, оно выступило с заявлением, в котором ясно дало понять, что членство Швеции в НАТО не предусматривается.

Это решение было достигнуто вскоре после публикации аналитического отчета, заказанного шведским правительством с целью выяснение потенциальных преимуществ и недостатков вступления в НАТО. Отчет гласит, что вероятность сценария, при котором Россия нападает на одну только Швецию, близка к нулю, и что любой военный конфликт в Северной Европе с наибольшей вероятностью разразился бы в странах Балтии (в этом сценарии в качестве агрессора снова выступает Россия), однако, такой вариант развития событий также крайне маловероятен.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём выступила с комментарием и заявила, что она предпочитает «больше политического диалога и в целом двустороннего и международного партнерства, вместо присоединения к НАТО». Министр добавила, что свобода от военных альянсов позитивно сказывается на положении Швеции и способствует безопасности и стабильности в Северной Европе.

Авторы отчета пришли к выводу, что членство в НАТО никак не может устранить потенциальную проблему, связанную с нынешней недостаточностью оборонного потенциала Швеции. В то же время, такое решение было бы весьма дорогостоящим для шведских налогоплательщиков. Шведское правительство уже решило, что в период с 2016 по 2020 год военные расходы должны быть увеличены на 1,2 миллиарда долларов, и таким образом, они достигнут 27 миллиардов долларов. Более того, это также создаст нежелательный кризис в отношениях с Россией. Единственным «преимуществом», представленным в отчете, стал вопрос о том, как Швеция будет реагировать в случае «российской агрессии» в балтийском регионе. Речь идет о дальнейшем наращивании «потенциала сдерживания» Запада, что является вежливой формулировкой, заменяющей фразу «укрепить нашу военную мощь для окружения и изоляции России».

Любопытно, что настроения шведского общества по вопросу о членстве в НАТО заметно изменились с прошлого года. В ходе социологического опроса, проведенного в июне 2016 года, 49 процентов его участников заявили, что они против присоединения Швеции к НАТО (в прошлом году противников вступления в альянс было 39 процентов), 33 процента высказались позитивно в отношении членства в НАТО (показатель прошлого года – 41 процент), а еще 18 процентов (в 2015 году – 20 процентов) не определились со своим мнением. Таким образом, решение шведского правительства сохранить нейтралитет соответствует настроениям шведского народа.

Впрочем, в Швеции продолжаются дискуссии о том, целесообразно ли дальнейшее сотрудничество или вступление в Центр стратегических коммуникаций НАТО (StratCom), орган альянса, созданный для влияния на общественное мнение путем распространения информации, максимально соответствующей целям и задачам НАТО, таким как «противодействие российской пропаганде». В сущности, StratCom уже встречался и находится в постоянном контакте с различными военными, образовательными и правительственными структурами в Швеции.

Учитывая, что Швеция недавно приобрела статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН, ее влияние и статус на мировой арене в настоящее время растет. Остается надеяться, что шведское правительство сделает выбор в пользу нейтралитета между Западом и Россией, несмотря на явно проамериканские и пронатовские устремления. Региональная стабильность и отсутствие конфронтации, в целом в Европе и в особенности в регионе Балтийского моря должны быть отнесены к высшим приоритетам, и Швеция обладает потенциалом выступить в качестве дипломатического посредника в этом отношении. К сожалению, Меморандум о взаимопонимании по вопросам поддержки принимающей страны с НАТО может подорвать эту позицию Швеции, но ее выбор в пользу отказа от вступления в НАТО означает, что надежда все же остается.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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