Патрик Бьюкенен: Америке следовало бы поучиться у Израиля как строить отношения с Путиным

С тех пор как Дональд Трамп однажды заявил, что если Владимир Путин отзывается о нем с одобрением, он ответит тем же, скандал в рядах республиканцев не утихает. Явившийся на Капитолийский холм чтобы восстановить отношения между Трампом и партийными элитами губернатор Майк Пенс был встречен в штыки. Джон МакКейн заявил Пенсу, что Путин «убийца и мясник», и похвалы Трампа в его адрес абсолютно неприемлемы.

Затем слово взял сенатор Линдси Грэм: «Владимир Путин – убийца, диктатор… который убивает своих оппонентов прямо а улицах» и взгляды Трампа наводят на мысли о Мюнхене. Путин «авторитарный убийца», добавил Марко Рубио по прозвищу «маленький Марко». Что же заставляет видных республиканцев выходить из себя каждый раз, когда упоминается имя Владимира Путина?

Путин – это вовсе не Сталин, которого и президент Рузвельт и президент Трумэн называли «добрым старым Джо» или «дядюшкой Джо». В отличие от Никиты Хрущева, он никогда не топил в крови венгерскую революцию. Он подавил чеченский сепаратизм. Однако что же он сделал такого, чего не делал генерал Шерман в Атланте, когда Джорджия откололась от Союза президента Линкольна?

Путин поддерживал США в Афганистане, поддерживал нашу ядерную сделку с Ираном, подписал план Джона Керри, благодаря которому заключено соглашение о перемирии в Сирии, и собирается вместе с США охотиться на террористов ДАИШ и Аль-Каеды.

Да, но Путин совершил агрессию на Украине, слышим мы в ответ. Однако была ли это на самом деле агрессия или рефлексивная стратегическая реакция. Мы помогли свергнуть пророссийский демократически избранный режим в Киеве, и Путин, возвращая Крым в Россию, действовал с целью обеспечить безопасность своей военно-морской базы на Черном море. К тому же полуостров принадлежал России со времен Екатерины Великой до Хрущева. Порой великие державы делают подобные вещи.

Когда братья Кастро вывели Кубу из орбиты Соединенных Штатов, не мы ли решили оставить себе Гуантанамо, а затем проигнорировали протесты Гаваны?

Москва действительно поддержала сепаратистское пророссийское движение в Восточной Украине. Однако, разве Соединенные Штаты не начали 78-дневную кампанию бомбовых ударов по крошечной Сербии всего лишь для того, чтобы обеспечить отделение исконно сербской провинции Косово? В чем здесь принципиальные различия с точки зрения нравственности?

Отношения между Россией и Украиной уходят корнями в древность, они сосуществовали еще за 500 лет до Колумба, однако, до Буша-младшего и Обамы ни один президент США не считал, что ссоры между Москвой и Киевом имеют к нему какое-то отношение. Когда это они приобрели такую важность для Америки?

Россия якобы взламывает компьютерные базы наших политических институтов. Если это правда, ей стоит остановиться. Однако, разве не вмешиваются в течение многих лет

наши ЦРУ, Национальный фонд развития демократии, и неправительственные организации во внутренние дела России?

Путин – националист, который в первую очередь думает об интересах России. Он также возглавляет страну, вдвое превосходящую нашу по размерам, и обладающую ядерным арсеналом, равным нашему, и никакой мир в Евразии не может быть достигнут без него. Мы должны иметь с ним дело. Какая может быть польза для этого от грубых оскорблений в его адрес?

И что же Путин делает в смысле репрессий, чтобы считать, что он обошел в этом отношении нашего союзника по НАТО турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, или нашего арабского союзника генерала Ас-Сиси? Неужели Путин более репрессивен чем китайский Си Цзиньпин? И тем не менее, республиканцы редко используют термин «убийца», когда говорят о Си.

Во время холодной войны мы поддерживали партнерские отношения с такими автократами как шах Ирана и генерал Пиночет в Чили, Фердинанд Маркос в Маниле и президент Южной Кореи Пак Чон Хи. Безусловно, это диктовалось требованиями холодной войны. Сегодня в мире 190 стран управляются автократическими лидерами. Какие же преимущества получают наши дипломатические интересы от того, что лидеры Конгресса визжат «убийца» в адрес лидера нации, обладающей сотнями ядерных боеголовок?

Где же реализм, осознание реалий мира, в котором мы живем, что диктовали политику президентов США от Айка Эйзенхауэра до Рональда Рейгана? Мы слышим от таких сенаторов как Том Коттон, что США должны поддерживать максимально дружеские отношения с Израилем. Что ж, отлично. Однако, как же относится Израиль к Путину-«убийце» и Путину-«мяснику». Внешнеполитический аналитик Стивен Снегоски пишет, что когда Путин впервые посетил с визитом Израиль в 2005 году, президент Моше Кацав назвал его «другом Израиля», а Ариель Шарон сказал, что он здесь «среди братьев». Только за последний год Биби Нетаньяху летал в Москву трижды и Путин также приезжал в Израиль.

При голосовании за резолюцию ООН, подтверждавшую приверженность «территориальной целостности» Украины, Израиль воздержался. Кроме того, он отказался присоединиться к санкциям против дружественной России. Российско-израильская торговля переживает бум.

Возможно Биби, только что получивший 38 миллиардов долларов военной помощи на ближайшие десять лет от Барака Обамы, который ему даже не нравится, может подать пример нашим республиканцам, как строить хорошие отношения с Владом.

Линдси Грэм заявляет, что 38 миллиардов для Израиля, возможно, недостаточно, и что Биби понадобится больше, и он готов голосовать за дополнительную помощь. Это просто восхитительно! Биби, приятель Влада, получает 38 миллиардов от тех же сенаторов-республиканцев вроде Грэма и МакКейна, которые брызжут слюной от возмущения, когда Дональд Трамп заявляет, что ответит взаимностью на личные комплименты Владимира Путина.

Автор, Патрик Джозеф Бьюкенен — американский политик и публицист, в 1969—2000 гг. — идеолог крайне правой фракции Республиканской партии

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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