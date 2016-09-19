Почему Москва и Манила – идеальные союзники

После целого века жизни под американским господством, во время которого Филиппины оставались одной из беднейших стран Восточной Азии, президент Родриго Дутерте решил развернуть страну к Востоку. Недавно он обозначил крутой поворот в своей внешней политике, приказав 13 сентября своему министру обороны рассмотреть вопрос о приобретении военной техники у России или Китая.

Этот стратегический ход был не вполне неожиданным. Ранее в этом месяце, Дутерте обрушился на Барака Обаму в ответ на его нелицеприятный отзыв о внесудебных репрессиях и убийствах, совершаемых в ходе войны, которую Манила ведет против распространяя наркотиков, и назвал американского президента «сукиным сыном». Впрочем, Дутерте уже раньше называл Папу Римского «сыном шлюхи», а посла США еще и гомиком.

Решимость Дутерте проводить независимую внешнюю политику продиктована, возможно, возрождением российской военной мощи и взрывным ростом военного потенциала Китая. В 2014 году во время саммита большой двадцатки в Австралии многие филиппинцы были впечатлены демонстрацией военной силы, которую устроила Россия вблизи их территориальных вод. Боевая группа российских кораблей, включая эскадренный миноносец «Маршал Шапошников» и ракетный крейсер «Варяг», сопровождали визит Владимира Путина. Двумя годами позже Филиппины снова получили возможность убедиться в военной мощи России, когда группа кораблей ВМФ России, во главе с противолодочным эсминцем «Адмирал Пантелеев» появилась в Маниле с трехдневным визитом в порт.

Джейме Батиста, бывший посол в России и профессор международного права в Филиппинском христианском университете и Манильской юридической школе «Ateneo», считает, что у российского и филиппинского лидеров много общего.

Путин, пишет Батиста, жесткий лидер, который в состоянии удерживать единство гигантской России и преодолевать колоссальные вызовы, стоящие перед страной. «В ходе наших недавних выборов, филиппинцы избрали Дутерте на высший пост в стране, видя в нем настоящего мужчину, решительного лидера, человека действия, который сможет добиться воцарения закона и порядка на нашем архипелаге, а также построить инклюзивную экономику. Он добавляет: «Основываясь на собственном дипломатическом опыте, я считаю, что Россия как тихоокеанская держава своим «разворотом на Азию» может повлиять на события и сохранить мир и процветание нашего региона».

Россия и Филиппины в течение нескольких лет вели подготовку к активизации экономических и военных отношений. Недавний инцидент между Филиппинами и их бывшей колониальной державой может стать лишь поводом для шага вперед со стороны России.

Филиппинцы ценят, что Россия строит свои отношения со странами Юго-Восточной Азии на основе подхода, свободного от идеологии. Конкретнее, Москва не принимает какую-либо сторону в спорах относительно Южно-Китайского моря. В стычке за острова Спратли, Россия не стала поддерживать Китай в ущерб Филиппинам или наоборот.

Это объясняется двумя причинами. Во-первых, Москва и Пекин не являются формальными союзниками, так что Китай не может рассчитывать на обязательную поддержку России в его территориальных конфликтах. Во-вторых, Россия не имеет собственных интересов в Южно-Китайском море, за исключением торговли и экспорта вооружений, поэтому она не будет вмешиваться в какие либо проблемы, связанные с этими спорами.

Еще одним ключевым аспектом активизации позиции России в регионе является ее неантагонистический характер. Россия оказывает давление в Юго-Восточной Азии в целях нейтрализации западного давления на Украине и в Восточной Европе. Однако, в регионе АСЕАН Россия более заинтересована в коммерции и экономическом влиянии, нежели в геополитическом превосходстве. Поэтому Москва не станет принимать сторону Китая в его споре с остальными странами Юго-Восточной Азии.

В ходе своей предвыборной кампании, Дутерте пообещал пересмотреть соглашение о размещении войск между Филиппинами и Соединенными Штатами. Филиппинцы воспринимают его как дискриминационное и навязанное доминирующей, а в прошлом колониальной державой. Присутствие американских военных баз и постоянное беспрепятственное перемещение военного персонала по стране не оскорбляет филиппинское национальное достоинство, но этот договор накладывает ограничения на способность страны действовать независимо в международной политике, а также в военной сфере.

Тем временем, по мере того как Филиппины и Соединенные Штаты движутся к «разводу», новый потенциальный игрок, Россия, активизирует свое пропагандистское наступление. По словам посла России Ховаева, Москва и Манила – идеальные партнеры. «У нас нет ни взаимных споров, ни политических противоречий или разногласий», говорит он. «Сегодня нам необходимо развивать сотрудничество, разрабатывать меры по осуществлению конкретных проектов в различных областях. Пора россиянам открывать для себя Филиппины и напротив, филиппинцам пора открыть для себя Россию.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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