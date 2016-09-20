Взрыв мозга: эксперты полагают, что Путин изобрел вещество, инъекции которого провоцируют журналистов на написание совершеннейшей белиберды

Слухи о правдоподобности этой теории пытаются подкрепить публикациями такие информационные агентства, как Washington post и London Metro, заголовки которых утверждают, что «Путин и Трамп отравили Хиллари Клинтон».

Соглашаясь с одним из экспертов, мы пришли к выводу, что есть несколько условных знаков, помогающих читателю понять, что за всем этим, наверное, стоит Путин:

«Бросается в глаза частое использование каких-то «экспертов» для придания материалам весомости и обоснованности, причем никогда не рассказывается, кто эти «эксперты» и почему мы должны им верить. Другой знак – наличие таких слов и фраз, как «возможно», «вероятно», «может», «мог бы». Это показывает, что журналисты в действительности не уверены в своих словах, не имея никаких доказательств в пользу того, что они говорят, но создается впечатление, что какие-то мистические силы подталкивают их, вынуждая говорить во что бы то ни стало. Даже не подвергается сомнению то, что подобная журналистская манера расцвела пышным цветом, но остается открытым вопрос о том, кто стоит за этим?»

По словам эксперта, есть, вероятно, только один кандидат:

«Свидетельства неизбежно указывают на Путина, который, как хорошо известно, возможно горит желанием низвергнуть господствующую журналистику, и вероятно обладает к этому средствами. У Путина мог бы быть повод и поэтому, возможно, Путин должен нести ответственность за множество плохих статей».

Однако критики теории указывают на главное упущение. Если бы Путин действительно был движущей силой сумасшедшей журналистики ведущих СМИ, узрели бы мы гору негативных статей о нем, наподобие той, где выдвигается версия отравления им Хиллари Клинтон? Ответ, со слов эксперта, конечно же, мог бы быть намного страшнее, чем возможно было бы представить:

«Производится вещество, которое заставляет журналистов публиковать материалы, выставляющие их полными идиотами, а также толкает их к написанию возмутительных статей о нас не как обычных людях, которыми мы являемся, но как о желающих управлять миром злых диктаторах. Но настоящие желающие управлять миром злые диктаторы, вероятно, так не считают. Они куда как более коварны. Они все стремятся затуманить действительность и посеять сумятицу. И разве есть способ лучше, чем привести людей в замешательство и сбить их со следа, убедив их в том, что Путин сам заставляет журналистов нести ахинею о его причастности к отравлению Клинтон. Никому, кроме экспертов, конечно, не пришло бы в голову подозревать его в этом».

Опять же, объяснение могло бы звучать чуть более прозаично:

«Конечно, вероятно, что до сего времени Путину удалось лишь организовать разработку вызывающего газетный бред химиката, но не удалось усовершенствовать его до такой степени, чтобы заставить журналистов писать неблаговидную чушь обо всем, кроме него самого».

Если теория верна, она поднимает массу вопросов, которые для некоторых будут чересчур животрепещущими: Сколько времени это продолжается? И если это продолжается долго, могло ли случиться так, что написавшие материал про (вероятное) отравление Хиллари журналисты также были неадекватны?

Если допустить, что тысячи историй о России, оккупирующей Украину каждый вторник в течение прошедших двух с половиной лет, были белибердой? Ведь нет же спутниковых снимков, плюс тот факт, что если и было вторжение, то все же кажется очень далеко до того, чтобы выставлять Путина виноватым. А истории о надвигающемся вторжении в Балтию и Польшу не бессмыслица? Здесь вообще нет какой-либо причины для России, по которой она могла бы сделать подобный ход, дающий повод вновь приплести сюда Путина. А истории о несчастных крымчанах, страдающих под режимом Путина? Не было кровопролития и протестов ни до референдума, ни во время, ни к его завершению, что еще раз указывает на вероятность того, что журналисты писали свои абсурдные опусы по принуждению Путина.

Нельзя не упомянуть историй о Дональде Трампе как об агенте Путина. Или о самом Путине, взламывающем сервер DNC. Возможно ли, что эти истории также стали результатом желания Путина заставить журналистов изрыгать ахинею? Со слов нашего знакомого эксперта, это вполне возможно:

«В течение многих лет можно было услышать прорву историй о Путине как о новом Гитлере, об этаком Докторе Зло, который ломится и лезет везде и всюду. Представим, что все они правдивы. Но если это тот Путин, который на самом деле стоит за всеми этими историями, отравляя умы журналистов, которые их написали, тогда правда еще более ужасающа. Как если он, возможно и вероятно, мог сделать это с журналистами, так он, возможно и вероятно, мог бы отравить Александра Литвиненко, а также, возможно и вероятно, мог бы отравить Хиллари Клинтон, тогда, возможно, все мы в опасности».

Всем журналистам, отравленным Путиным и вынужденным писать белиберду, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью: Путину еще не удалось отравить умы всех людей медицинской профессии, но ходят слухи, что он, вероятно, собирается это сделать.

Источник перевод для MixedNews — Надежда Кузнецова (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x