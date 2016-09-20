Китай, Монголия и Россия намерены создать экономический коридор

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В соответствии с подписанными рамочными соглашениями, Китай, Монголия и Россия будут сотрудничать в различных областях для создания трехстороннего экономического коридора. Национальная комиссия по развитию и реформам КНР заявляет, что три соседние страны намерены расширить транспортные возможности за счет совершенствования наземных, воздушных и морских связей.

Они договорились о расширении торговли в приграничных регионах и наращивании торговли услугами, а также рассматривают возможности сотрудничества в сфере образования, науки и технологий, культуры, туризма, здравоохранения и интеллектуальной собственности.

Кроме того, они планируют усилить взаимодействие в области защиты окружающей среды и развивать партнерство между местными властями в приграничных регионах.

Соответствующие рамочные соглашения были подписаны в июне в столице Узбекистана Ташкенте после встречи китайского, монгольского и российского лидеров.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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