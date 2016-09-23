Россияне стали придавать меньше значения улучшению отношений с Западом

Результаты нового социологического опроса указывают на то, что россиян все меньше и меньше заботят напряженные отношения с США, а также отсутствие общего языка с Западом.

Согласно недавнему опросу общественного мнения независимого Левада-Центра, изучающего настроения россиян с начала украинского кризиса в 2014 году, в настоящий момент россияне в наименьшей степени за два года заинтересованы в улучшении отношений с Западом.

С момента присоединения Крыма, американское и европейское руководство поместило в черный список компании и лиц, близких к Кремлю. Россия в ответ наложила запрет на импорт многих западных продовольственных продуктов с Запада. Два предыдущих ежегодных опроса Левада-Центра показали, что 36 процентов респондентов в значительной или умеренной степени обеспокоены состоянием отношений между Москвой и Западом.

В этом году, однако, лишь 29 процентов россиян по-прежнему тревожит эта проблема, причем только 15 процентов считают, что России необходимо снова укрепить отношения с Западом. В прошлом году этот показатель составлял 23 процента. Почти четверть россиян (24 процента) вообще не видят в этом необходимости, тогда как в прошлом ноябре таких было 16 процентов.

Любопытно, что если в 2014 году 37 процентов опрошенных считали, что между Востоком и Западом разворачивается «новая глава» холодной войны, и это число достигло пика в феврале прошлого года (42 процента), то сейчас такое мнение высказали лишь 27 процентов россиян.

Впрочем, хотя на протяжении последнего года санкции против России так и не были сняты, США и их союзники начали диалог с Россией и ее партнером Ираном по поводу конфликта в Сирии, причем и госсекретарь США Джон Керри и президент Барак Обама неоднократно проводили встречи со своими российскими коллегами.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (4 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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