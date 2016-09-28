Обвинение России в пневмонии Хилари Клинтон – не более чем вопрос времени

Россия вовсе не собирается нападать на Украину. А истерический алармизм, согласно которому Кремль способен на все, в то время как Вашингтон и его союзники — нет, наилучшим образом служит интересам Москвы. Единственная реальная угроза связана с прибылями оборонной индустрии и предвыборной кампанией Хилари Клинтон, поскольку они извлекают огромные преимущества из раскручивания образа самодовольного злодея Владимира Путина, чей скрюченный палец завис в нетерпении над ядерной кнопкой.

Забавно, как все перевернулось. Долгое время антироссийская истерия была прерогативой крайне правых, а теперь либералы оседлали любимую лошадку консерваторов, «чуть что – сразу Россия». Возможно, Россия и является самой большой страной мира, но в современном виде она попросту не заслуживает такой исключительной роли в американской политике. Живи и дай жить другим; они не сделали ничего такого, чего мы сами не делали бы десятки раз.

Если вообразить, что Россия на самом деле находится на грани системного коллапса, о котором так болезненно мечтают наши представители класса инвесторов-политиков, масштабные военные операции с целью территориальной экспансии и укрепления новых границ через 1000 километров враждебной территории были бы абсолютно фатальным шагом. Несостоятельные государства имеют достаточно собственных проблем, чтобы не искать новых, которые неизбежно возникли бы в случае физической оккупации обширных, густо и разнообразно заселенных, неуправляемых соседних стран.

Возможно, это покажется грубоватым и примитивным, но в то время как НАТО проводит встречи, круглые столы и кофе-паузы, вдоль меняющейся границы России вспыхивают все новые и новые замороженные и замерзающие конфликты, с маленькими зелеными человечками и типичными этническими сепаратистами. Все это является не признаками укрепления российской государственности, а скорее признаками ее упадка.

Вызывание с помощью спиритических сеансов образа нашего былого врага времен холодной войны и наделение его магическими силами вселенского влияния – это пустое самоуничижение и дискредитация наших жизненных стандартов. И в особенности путинская Россия не заслуживает той истерии, с которой наш либеральный внешнеполитический истеблишмент рефлексивно «приветствует» ее. Ведь в конце концов всем ясно, что жизнь здесь лучше, поскольку беженцы и мигранты всего мира преимущественно устремляются именно на запад, а не на восток.

Не хотелось бы их обидеть, но существуют в достаточном количестве простые причины, чтобы не испытывать кризис самооценки и не преувеличивать могущество кремлевских кукловодов. Мы распространили свою культуру по всему миру в таких широких пределах и в таком количестве, что миллиарды удовлетворенных потребителей в разных странах отдают ей предпочтение перед их культурой. Кроме того, Россия остается нашим естественным союзником в войне с террором. И наконец, у нас есть гораздо больше общего, чем эти песчаные экстремисты. Не следует забывать, что они вели войну в Афганистане за двадцать лет до нас, причем при аналогичных обстоятельствах и по схожим причинам.

Вскоре после начала восстания в восточных областях Украины, Путин довольно зловеще заявил тогдашнему португальскому премьер-министру, что он мог бы захватить Киев в течение двух недель, причем Баррозо стоило спросить, зачем. Это нереально с логистической точки зрения, и Россия не стремится к подобной победе. Наихудшим результатом для Москвы на Донбассе было бы осуществление сценария «сломал – покупай», то есть иными словами на них легла бы ответственность за восстановление порядка на этих разрушенных территориях. Целью Москвы является держать Киев в заложниках нестабильности, поскольку тем самым она противодействует экспансии НАТО и Европейского союза.

Новороссия, сухопутный мост, физически объединяющий спорные территории, слхжаггые Москвой – это постоянный повод для истерики энтузиастов неизбежного вторжения, однако Приднестровье уже в течение 25 лет выживает в одиночку, а окончание строительства реального моста через керченский пролив остается альтернативой для Крыма. Истинная цель России довольно проста. Она заключается в том, чтобы поставить под сомнение территориальную целостность и управляемость «евроатлантических претендентов».

Страну, продирающуюся от одного конституционного кризиса к другому, никак не назовешь хорошим союзником, а постоянная боевая готовность – отличный способ обеспечить положение, при котором прозрачный гражданский контроль над вооруженными силами и их ответственность перед демократическим обществом остаются недостижимым рубежом. Это в полной мере относится к псевдо-демократиям, расположенным на границе с Россией.

Впрочем, украинцев не следует чрезмерно винить за подобные попытки. Кто не предпочел бы наш мир, основанный на правах человека, альтернативе коррупции и разложения, предлагаемой Москвой. Однако, не следует во всем винить и Россию. Удушающий режим президента Януковича, возможно, представлял собой сокрушительный удар по хрупкой нарождающейся демократии Украины, однако в отдаленной перспективе он, пожалуй, был бы не столь вредоносным, как его насильственное свержение.

К моменту победы Майдана Украине оставалось меньше года до очередных президентских выборов. Законная преемственность власти демократическими средствами в рамках существующих конституционных механизмов имела бы огромное значение в качестве подтверждения широко провозглашаемой, но пока не доказанной способности Украины влиться в евроатлантическое пространство.

Неуверенно балансируя на грани враждебности и агрессивности холодной войны, Украина по вполне понятным причинам опасается, что цивилизованный мир может просто пойти дальше и переключить свое внимание от неоспоримых признаков агрессии со стороны России на что-то иное. Имеется даже некоторый намек на отчаяние: никто больше особенно не вспоминает и не заботится о судьбе отколовшихся восточных территорий.

По своему обыкновению, люди, желающие любой ценой привлечь внимание, кричат «волки!» каждый раз, когда что-нибудь случится, несмотря на то, что реальная угроза вообще отсутствует. За все, что сегодня плохо на Украине, сколь непоследовательным и странным это ни выглядело бы, вина возлагается на Россию. Но это, конечное же не имеет ничего общего с пагубным советским наследием коррупции и неконтролируемой спекуляции. И это не может быть результатом секретных аукционов времен перестройки, а также долгих лет ненадлежащего управления и злоупотреблений в сфере инфраструктуры.

Нет, разумеется, все дело в гибридной войне Москвы: любой изъян является лишь элементом какого-то дьявольского заговора, задуманного в Кремле. Начиная с сообщений о захолустных тернопольских бродягах, торгующих металлоломом, до переполненного роскошными «рейнджроверами» киевского беспредела и постоянных нарушений режима прекращения огня на Донбассе, все это тщательно продумывается и управляется кремлевскими кудесниками, ни не секунду не прекращающими свою информационную войну.

Бесчисленные щупальца российских троллей в социальных сетях выходят за рамки былых границ стран восточного блока и проникают даже в западные столицы, где российские кибер-агенты и националистические партии угрожают манипуляциями и дестабилизацией наших собственных демократий. Шеф разведслужбы Украины зашел еще дальше, заявив, что это Россия взрывает наши аэропорты. Судя по всему, обвинение России в пневмонии Хилари Клинтон – не более чем вопрос времени.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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