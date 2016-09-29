Почему для США так важны отношения с Россией

Россию невозможно игнорировать. С момента окончания холодной войны Россия никогда не вызывала у американских политиков столько раздражения, как сейчас. Её присутствие ощущается повсюду — от Восточной Европы до Ближнего Востока и всё активнее в Азии и Америке — и её голос звучит всё громче.

После краткого периода сосредоточения на внутренних делах, пришедшегося по большей части на первый президентский срок Барака Обамы, Россия под руководством Владимира Путина упорно стремится вернуться на международную арену. Сегодня она принимает участие в сирийской войне, оказывает поддержку ополченцам на востоке Украины, и Москвудаже обвиняют в попытке вмешательства в президентскую гонку в США. В то же время администрация Обамы была вынуждена признать, что сотрудничество с Россией является, пожалуй, единственным способом достижения результатов по многим сложным международным вопросам. Так например, Москва играла центральную роль в ядерных переговорах с Ираном, а сегодня является главным участником переговорного процесса по Сирии.

Республиканский кандидат Дональд Трамп выступает за улучшение отношений с Россией — фраза «Разве было бы плохо наладить отношения с Россией?» звучала лейтмотивом в его предвыборных выступлениях — и ему явно импонирует властный стиль руководства Путина, выгодно выделяющийся на фоне Обамы. Некоторые из нынешних и бывших советников Трампа подверглись критике за связи с Путиным, а демократы обвинили бизнесмена в потворничестве русским. Однако, Трамп не первый, кто выступил за улучшение отношений с Россией.

Одной из первых инициатив Хиллари Клинтон на посту госсекретаря в 2009 году была «перезагрузка» отношений с Москвой, которая закончилась весьма неоднозначно.

Политика «перезагрузки» имела некоторые успехи, когда Путин ушёл на время с президентского поста. Но по его возвращении к власти «перезагрузка» начала пробуксовывать, и Россия стала проводить политику, прямо противоположную интересам США, в частности, оказав поддержку сирийскому президенту Башару Асаду, а затем участвуя в событиях на Украине. Клинтон имеет непосредственный опыт ведения переговоров с Путиным и его помощниками, и это заставляет её настороженно относиться к сотрудничеству с Москвой. Её предвыборная кампания показывает, что она будет «противостоять Путину» и «сдерживать российскую агрессию в Европе», и что «Путин заплатит за содеянное».

Отношения между бывшими противниками во времена холодной войны — обладающими самыми крупными ядерными арсеналами на Земле — это, возможно, наиболее важный вопрос для руководства обеих стран. Враждебность или сердечная дружба могут привести к глубоким изменениям в международных делах, и следующий американский президент должен будет взаимодействовать или бороться с Россией по целому ряду вопросов, не последним из которых является утверждение, что Кремль, возможно, стоял за взломом электронной почты Национального комитета Демократической партии.

Конфликты в Сирии и на Восточной Украины не закончатся без согласия российской стороны, и Россию придётся привлекать к тому, чтобы попытаться вернуть Северную Корею к переговорам о ядерном разоружении. В то же время Россия является движущей силой развития сотрудничества между странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой — и считает себя противовесом американской супердержаве и вполне может создать проблемы для США.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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