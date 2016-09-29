США взвешивают варианты жесткого ответа России по Сирии

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Подпись к изображению: Гражданские лица, которым удалось бежать из захваченных ДАИШ районов, собираются на блокпосту в северном сирийском городе аль-Раи, находящемся под контролем повстанцев

Подпись к изображению: Гражданские лица, которым удалось бежать из захваченных ДАИШ районов, собираются на блокпосту в северном сирийском городе аль-Раи, находящемся под контролем повстанцев

Администрация Обамы начала рассматривать возможность принятия более жестких мер против поддерживаемого Россией штурма Алеппо сирийскими войсками, включая военные сценарии. В то же время, как заявили в среду официальные лица в США, растущая напряженность в отношениях с Москвой уменьшает надежду на дипломатическое урегулирование целого ряда проблем, начиная с Ближнего Востока и заканчивая Украиной и киберпространством.

Проходящие «на уровне персонала» новые дискуссии пока не привели к появлению каких-либо рекомендаций для президента Барака Обамы, который не решается отдать приказ о начале военных действий против сирийского президента Башара аль-Асада в многосторонней гражданской войне.

Впрочем, упомянутые обсуждения происходят на фоне угроз, выдвинутых госсекретарем США Джоном Керри, заявившим о возможном прекращении дипломатического взаимодействия с Россией по сирийской проблеме и возложении на Москву ответственности за провокационные бомбовые удары по контролируемым повстанцами районам Алеппо, крупнейшего города Сирии. Это стало самым жестким предупреждением в адрес России с 19 сентября, то есть с момента провала перемирия, которого США и Россия совместно добивались.

Даже сторонники более агрессивной линии в администрации США заявили в среду, что пока остается неясным, что именно стал бы делать президент в случае подобного решения, и что его выбор заключается в том, чтобы «начать более жесткий разговор», по словам одного из чиновников. Он заявил, что прежде чем какие-либо меры могут быть предприняты, Вашингтон прежде всего «осуществит угрозу Джона Керри и прекратит переговоры с Россией» по Сирии.

При этом, масштабное применении российской авиации в Сирии усилило недоверие США в отношении намерений российского президента Владимира Путина, причем не только в сирийской гражданской войне, продолжающейся уже пять с половиной лет, но также в украинском конфликте и в том, что американские официальные лица называют поддерживаемыми Россией кибер-атаками на политические цели США.

Американские официальные лица заявили, что провал дипломатии в Сирии не оставляет администрации Обамы иного выбора, кроме рассмотрения альтернатив, большая часть из которых включает применение силы. Подобные меры прорабатывались и ранее, однако, они были отложены в надежде на успех дипломатических усилий.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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