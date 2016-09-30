Запад должен прекратить давать русским лишние поводы любить Путина

Миллионы россиян недавно отправились на избирательные участки, чтобы принять участие в выборах в парламент, которые принесли партии Владимира Путина «Единая Россия» убедительную победу, обеспечив ей более половины голосов населения и три четверти мест в Государственной Думе.

В отличие от выборов пятилетней давности, когда десятки тысяч людей вышли в снегопад чтобы выразить свой протест и потребовать честных и свободных выборов, на этот раз били лишь отдельные крики возмущения и никакого сколько-нибудь заметного протеста. Успеху путинской партии способствовала и низкая явка избирателей, которую можно воспринимать как признак удовлетворенности или молчаливого признания. Как бы то ни было, этого вполне достаточно, чтобы привести в бешенство критиков Путина внутри страны и, вероятно, еще больше, за рубежом. Однако, где же гнев и протесты? Где оппозиция Путину?

Похоже, в основном за пределами России. И, вероятно, пора нам на Западе с неохотой признать, что нашим восточным друзьям нравится их лидер. Ведь на самом деле они, похоже, очень и очень любят Путина.

Для того, чтобы увидеть результаты последнего голосования в историческом контексте, следует вспомнить и обдумать то, что произошло между западным миром и Россией с 2011-13 годов, когда наблюдались последние массовые уличные антиправительственные выступления.

За эти последние несколько лет Россия присоединила Крым после того как ее союзник, бывший президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти в Киеве. Далее последовали угрозы, а порой и действия, в связи с явно противоречащими интересами Запада и России в Сирии. Россия приняла закон, направленный против ЛГБТ-сообщества, который вызвал резонанс в международном сообществе. Затем было падение цен на нефть и спортивные допинговые скандалы. Имело место и заявление Мита Роумни о том, что Россия является нашим величайшим геополитическим противником, и насмешки над Бараком Обамой, который утверждал иное.

Многое произошло и в самой России. Был арест, заключение и освобождение музыкальной панк-группы «Pussy Riot». Затем последовали также арест, заключение и освобождение известного оппозиционера Алексея Навального, и его участие в кампании по выборам мэра Москвы. Был освобожден миллиардер, превращенный в политического заключенного, Михаил Ходорковский. Был убит недалеко от Кремля известный оппозиционер Борис Немцов. Затем были недавние перестановки в Кремле. И, наконец, экономический кризис. На протяжении всех этих лет осуществлялось притеснение и запугивание журналистов, а оппозиционных деятелей заставляли молчать.

И, тем не менее, рейтинг поддержки Путина остается на уровне 83 процентов, почти на 20 процентов выше, чем во время его последнего переизбрания в 2012 году.

Дело в том, что как говорил Антон Павлович Чехов, «велика матушка-Россия», и подавляющее большинство ее населения, в том числе более четверти, проживающие в сельской местности, живут вовсе не в Москве, Санкт-Петербурге или Владивостоке. Они оторваны от оппозиционных лидеров и хотят того же, чего хотят столь многие люди во всем мире: иметь достаточно денег, чтобы есть и пить, чтобы иметь крышу над головой, хотят покоя и безопасности. Нравится нам это или нет, оппозиция Путину на самом деле незначительна и ограничена в географическом отношении. А те деятели оппозиционного движения, которые не находятся в тюрьме и не устали еще от угрозы ареста, как в свое время советские диссиденты, не могут, судя по всему, договориться о том, как добиться свободной и честной политики в России.

Мы смеемся и издеваемся над Путиным, предполагая, что то же самое должен делать российский народ. По меньшей мере, мы считаем, что они будут критиковать его, если мы будем поступать таким образом. Однако, Путин не просто популярен, потому что не дает россиянам увидеть для себя альтернативные пути. Он приобрел и удерживает власть потому, что многие простые россияне идентифицируют себя с ним. Они также видят в Путине своего защитника. Московская ежедневная газета «Ведомости» пишет, что на поведение избирателей, вероятно, сильно повлияла общепринятая идея, согласно которой Россия находится в кольце врагов, и что только такой президент как Путин и члены его партии смогут защитить народ.

Другими словами, когда Запад критикует Путина – человека, который стабилизировал обстановку в России после десятилетия разлада, который сказал людям, что они граждане великой страны, в то время как весь мир говорил им, что их страна ушла в прошлое, который ясно дал понять, что Дядя Сэм не имеет права диктовать, как им жить – российский народ думает, что мы критикуем их самих. Когда мы говорим, что они голосуют за Путина просто потому, что боятся или пребывают в заблуждении, они, возможно, не только чувствуют себя оскорбленными, но и утверждаются в своих политических убеждениях.

Существуют, мягко говоря, некоторые автократические ограничения развития гражданского общества в России. Да, есть россияне, которые уже хотят более справедливого и свободного общества, и некоторые были арестованы или даже пожертвовали жизнью ради этого. Однако, дело в том, что многие россияне не почувствуют желание требовать иного выбора, пока они видят необходимость в таком лидере, который в первую очередь будет защищать их от враждебного мира.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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