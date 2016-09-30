Восстановление российской экономики начнётся со следующего года

Предварительные данные по росту российского ВВП во втором квартале показали, что экономика страны сократилась на 0,6 процента в годовом исчислении, в сравнении с 1,2-процентным сокращением в первом квартале. Согласно опубликованной информации, сельскохозяйственный сектор за год вырос на 2 процента, в то время как производство и горнодобывающая промышленность выросли на 0,3 процента в годовом исчислении. С другой стороны в строительстве за год произошёл спад на 9,5 процента, а оптовая и розничная торговля сократилась на 1,2 процента.

Предварительные данные с учётом сезонных колебаний за август показали, что экономика России выросла на 0,3 процента, впервые продемонстрировав рост с сентября 2015 года. В целом за 2016 год ожидается её сокращение на 0,6 процента с учётом средней цены на нефть марки Брент 48,6 долларов за баррель, отмечают эксперты Danske Bank в своём аналитическом отчёте. В течение следующего года российский ВВП по их прогнозам увеличится на 1,2 процента.

Агентство Standard & Poors в сентябре улучшило свой суверенный кредитный прогноз рейтинга России до «стабильного» с «негативного», так как внешние риски ослабли, и это даёт возможность экономического роста в ближайшие годы. Между тем, спрос в российской экономике продолжает демонстрировать отрицательные значения, в то время как реальный рост заработной платы остаётся неустойчивым, несмотря на низкий уровень безработицы и продолжающуюся дефляцию. Потребительский спрос, как ожидается, станет положительным в конце четвёртого квартала 2016 года или начале 2017 года, утверждают аналитики Danske Bank.

В то же время, Центробанк России понизил ключевую процентную ставку в сентябре на 50 базисных пунктов до уровня 10 процентов, как и прогнозировали эксперты. Однако, в отличие от рыночного курса и ожиданий экономистов, в заявление центрального банка отмечается, что нынешняя ключевая ставка должна сохраняться до конца текущего года с вероятностью сокращения в первом или втором квартале 2017 года. Таким образом, следующее окно для снижения ставок, вероятно, появится к концу первого квартала 2017 года. По состоянию на 12 сентября инфляция в России замедлилась до 6,6 процента в течение года с 9,8 процента в январе.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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