Россия готовится к сохранению низких цен на нефть в течение долгого времени

Экономика России постепенно выходит из комы, к которой привели обвал цен на нефть и санкции, но реформы, способные обеспечить долгосрочный экономический рост, до сих пор не стали приоритетом, утверждается в новом отчёте аналитической компании Morgan Stanley.

Некоторые аналитики и экономисты Morgan Stanley недавно посетили Россию, чтобы получить представление о том, куда будет двигаться финансово-экономическая система страны в течение следующих нескольких лет. Они побывали в ЦБ РФ, Министерстве финансов и Министерстве экономики, а также встретились со специалистами МВФ и широким кругом экономистов. Основной темой дискуссий были возможности роста, бюджет на 2017-2019 годы, денежно-кредитная политика ЦБ и политические перспективы.

В целом, эксперты пришли к мнению, что государственные органы, определяющие экономический курс страны, основательно готовятся к длительному периоду слабого экономического роста. Самой большой проблемой, по-видимому, является то, что для достижения уровня ВВП 4 процента в среднесрочной перспективе требуется цена на нефть 40 долларов за баррель.

Интересно отметить, что, по мнению экспертов, российские власти предполагают, что цены на нефть будут оставаться на уровне 40 долларов до 2019 года. На основании этого ЦБ пересмотрел свои прогнозы роста на 2017 год с 1,1 — 1,4 процента до 0,5 — 1 процента.

Самой трудной задачей для российских властей будет проведение корректировки бюджета. Несмотря на слабые перспективы роста, предстоящие президентские выборы и падение на 12 процентов реальной заработной платы с начала 2014 года, в стране по-прежнему проводится осторожная политика, не предусматривающая какой-либо финансовой поддержки в 2017 году. Аналитики Morgan Stanley из бесед с российскими политиками выяснили, что на две трети бюджетная корректировка, необходимая для достижения 4 процентов ВВП, будет обеспечиваться за счёт расходов и только на одну треть — за счёт доходов.

Планируемая налогово-бюджетная стратегия включает в себя два этапа. Во-первых, это переходный период с 2017 по 2019 год, когда Минфин планирует сократить дефицит бюджета с 3,2 процентов ВВП в 2017 году до 1,2 процента в 2019 году. Второй этап предполагает введение новых налогово-бюджетных правил с 2020 года, которые позволят сбалансировать бюджет с реальной ценой на нефть на уровне 40 долларов. Фактически это будет переход к новой модели роста, с меньшим влиянием нефтяных цен на расходы и с большей уверенностью на уровне относительных цен.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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