Блицкриг русских в Алеппо — прямой вызов Вашингтону

Соглашение Лаврова с Керри на прошлой неделе впечатляюще развалилось. Сирийская армия и поддерживаемые российскими бомбардировщиками воздушные силы Сирии мгновенно развернули кампанию против контролируемого мятежниками Восточного Алеппо. Почему так, почему сейчас? Мы достигли критической точки в этом критическом кризисе времен после холодной войны.

Другими словами, мы ищем причинно-следственные связи. Ошеломляющая скорость и напор нового сирийско-российского наступления наталкивает нас на этот вопрос. Это демонстрация силы без всяких ограничений, когда кто-то может себе это позволить. Это также нападка на дипломатические усилия Керри, так что если это агрессивные действия, то мы должны задаться вопросом, «по отношению к чему?».

Администрация Обамы, в явной растерянности от русских, настаивает на секретности соглашения Керри-Лаврова. Мы даже не знаем, что там, кроме наброска обязанностей, возлагаемых на каждую из сторон. Если бы все пошло хорошо, то у нас получился бы прорыв с потенциальными последствиями: российские и американские офицеры воздушных сил вместе определяли бы стратегию против ДАИШ и аль-Нусры — двух группировок, в отношении уничтожения которых согласны обе стороны.

На данный момент верным было бы утверждать, что в этой войне нет невиновных, кроме жертв, и миллионов тех, кто вынужден был бежать. Кажется, ни правительство Асада, ни его противники на поле боя не приняли сделку всерьёз. Ничего нового. Но есть одна новая реальность, которую мы должны рассмотреть: Москва, похоже, прекратила попытки достучаться до американцев.

Как я это вижу, Москва только что сказала Вашингтону: «если вы настаиваете на объявлении холодной войны, то мы готовы её против вас вести». Мне кажется, это серьёзно.

Я вижу три причины того, почему русские переступили черту, если они ее действительно переступили:

Американцы не сделали и не делают ничего, чтобы отделить так называемых умеренных мятежников от так называемых радикальных мятежников. Может быть, это никогда и не было возможным, по одной простой причине: невозможно требовать от вооруженных группировок любого толка оставить свои города и воевать на незнакомой территории.

Если говорить более конкретно, то сделка Лаврова-Керри стала моментом истины на идеологической стороне: умеренные исламисты, благоприятствующие той или иной форме толерантной демократии, не носят с собой повсюду боевые винтовки. И теперь эта выдумка развалилась. На прошлой неделе The Nation опубликовал открытое письмо, подписанное 157 видными сирийскими интеллектуалами, все из которых, или большинство — мусульмане, и все они светские демократы. Его следует читать с полным пониманием о том, что стратегия США в Сирии не имеет ничего общего с их целями, кроме того, что подрывает их. Последнее, что Вашингтон хочет в арабском мире, это демократия, как это доходчиво может объяснить любая историческая книга.

Еще до того, как Керри и Лавров завершили свою сделку, секретариат министерства иностранных дел общался с русскими проще, чем с Эштоном Картером (министр обороны США; прим. mixednews) и его генералами. Теперь ясно, что министерство обороны открыло второй фронт против всего, чего Керри достиг путём дипломатии.

Американцы разбомбили сирийскую военную базу всего через несколько дней после сделки Лаврова-Керри, и можно сколько угодно обсуждать, намеренно это было или нет (что, по моему мнению, было сделано намеренно).

Пентагон сделал все возможное, чтобы отправить это соглашение в небытие, что он и намеревался сделать с самого начала.

Москва же, как это вижу я, хочет успеть сделать как можно больше до президентских выборов в США 8 ноября.

Цели Москвы в Сирии ничуть не изменились: она намерена уничтожить ДАИШ и аль-Нусру, и, не особенно цепляясь за Асада, сохранить центральное правительство так, чтобы политическое урегулирование того или иного рода могло быть предметом переговоров.

Клинтон, будучи давней русофобкой, ставит под угрозу обе этих цели.

Помните, Клинтон продолжает отстаивать на введении бесполётной зоны, которую обеспечат американские бомбардировщики. «Также важно», говорила она на праймерис-дебатах год назад, «что США чётко и ясно дают понять Путину, что для него неприемлемо создавать в Сирии хаос и бомбить людей от имени Асада». Улавливаете проблему? Русские действуют в Сирии по приглашению суверенного правительства; американцы же нарушают международное право каждый раз, когда входят в сирийское воздушное пространство.

Бесконечно праведная посол Обамы в ООН Саманта Пауэр назвала новую сирийско-российскую кампанию в Алеппо «варварством». Может и так, но зачем останавливаться на достигнутом? Разве не варварство настаивать на превращении целой страны в не более чем театр геополитической конкуренции, население которой, не более чем «допустимые гражданские потери»?

Патрик Лоуренс является опытным политическим комментатором, эссеистом, критиком и лектором, и автором таких книг как, «Чей-то ещё век: Восток и Запад в пост-западном мире» и «Времени больше не осталось: Америка после американского века».

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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