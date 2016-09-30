Россия — внешнеполитическая катастрофа США

В прошлом году американская внешняя политика выглядела слабой и порой реакционной. Одной из постоянно звучавших в течение этого года фраз было «лидерство сзади». Будет ли Клинтон следовать политическим курсом нынешней администрации, который заключался в реагировании, а не лидировании?

Клинтон использовала историю со взломом сервера Национального комитета Демократической Партии для иллюстрации того, насколько большую угрозу представляет Россия для кибер-безопасности, помимо всего прочего. Трамп возразил, что никто на самом деле не знает, кто именно взломал этот сервер, однако Клинтон предпочитает обвинять Россию. Хотя Хилари Клинтон в ходе дебатов и на своем вебсайте подчеркивала важность дипломатии и переговоров с теми странами, с которыми у Америки сложные взаимоотношения, ее слова и действия не соответствуют этой логике, когда речь заходит о России.

Трудно сказать, что она на самом деле имеет в виду, поскольку ее план, размещенный на вебсайте, является столь туманным, что может означать множество разных вещей. Что, в сущности, означает термин «придерживаться наших позиций»? Означает ли это необходимость продолжения нынешней политики, которая сводилась к тому, чтобы позволять России принимать решения, а затем реагировать на них, или это означает «не позволять себя запугивать»?

Она говорит о «преданности нашим европейским партнерам», о необходимости отпора Путину и сдерживания российской агрессии в Европе. Идет ли речь об укреплении НАТО, или это просто риторика? Вместо переговоров, НАТО и Соединенные Штаты укрепляют позиции на Балканах, что угрожает дестабилизацией этого региона. Она также говорит о необходимости заставить Путина заплатить за его поведение.

За последнее время имели место несколько случаев, когда российские самолеты совершали опасные облеты американских военных кораблей, выполняющих задачи в восточном районе Средиземного моря и в Балтийском море. Некоторые эксперты утверждают, что Россия играет военными мускулами с целью послать сигнал США. Может это означать начало новой холодной войны, или возможно новой мировой войны? Как далеко должна зайти демонстрация силы, прежде чем она перейдет в иное качество и станет считаться уже не демонстрацией, а применением силы?

С момента вмешательства России в ближневосточный конфликт, вероятность непреднамеренного столкновения между США и Россией стала особенно высокой, как было ясно из инцидента на прошлой неделе, когда США нанесли бомбовый удар по сирийским войскам, пользующимся поддержкой России близ города Дайр эз-Заур. Как Сирия, так и Россия заявляют, что этот удар не был случайностью, на чем настаивают США, а являлся очевидным нападением на сирийские войска. Это разгневало русских до такой степени, что они потребовали созыва чрезвычайной сессии Совета Безопасности ООН.

Всего пару дней назад возникла новая вспышка напряженности между двумя военными гигантами, когда Соединенные Штаты предупредили Россию, что прекратят переговоры по Сирии, если Москва не остановит нанесение бомбовых ударов по Алеппо. В ответ на жесткие заявления Джона Керри, посол России в ООН заявил, что существует тенденция обвинять Россию или Сирию в нанесении ударов по гражданским лицам без каких -либо доказательств или проверки фактов. Хотя риторика между двумя странами несколько поутихла, между ними остается значительная напряженность.

Соединенные Штаты могут потенциально столкнуться с конфликтом на трех фронтах. Администрация Обамы проявила катастрофическую некомпетентность во всем, что касается противодействия глобальной напряженности.

Политика Клинтон пока не выглядит способной добавить что-то к существующей внешней политике в отношении России, и, что еще более важно, устранить ее нынешние изъяны. Клинтон тесно связана с нынешней администрацией и в качестве госсекретаря в течение большей части президентского срока Обамы в значительной степени несет ответственность за ту неразбериху во внешней политике, с которой Америка сегодня сталкивается.

Демократы, и даже некоторые республиканцы, полагают, что Клинтон будет лучшим президентом в аспекте внешней политики. Она много путешествовала в качестве главы дипломатического ведомства Америки, однако нынешняя напряженность не указывает на то, что она достигла чего-то значительного, за исключением разве что некоторых пожертвований в ее совместный с супругом фонд. Реальность заключается в том, что в ее бытность главным дипломатом США ситуация ухудшилась. Америка сегодня имеет ДАИШ, потенциальную вероятность конфликта на три фронта, а также позорный скандал и провал в Бенгази.

Многие считают, что поскольку Трамп говорит громко и прямолинейно, это значит, что Соединенные Штаты при нем обречены. Возможно, это и так, но он по крайней мере не имеет длинной истории внешнеполитических провалов, которые указывали бы на такую перспективу.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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