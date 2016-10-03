США возобновили воздушное патрулирование стратегических бомбардировщиков с ядерным оружием, направленным против России

В годы холодной войны американские бомбардировщики с ядерным оружием на борту совершали полёты вблизи границ Советского Союза только для того, чтобы Кремль знал об оборонном потенциале Америки, готовой отразить нападение противника и нанести ответный удар.

Новый отчёт экспертов подтверждает, что США снова посылают свои бомбардировщики на маршруты боевого патрулирования, проходящие через арктические районы вплоть до Балтийского моря, ближе к границам России, после чего они ложатся на обратный курс домой.

Один из последних таких вылетов состоялся 1 августа. В выполнении задания участвовали стратегические стелс-бомбардировщики B-2, а также другие бомбардировщики с ядерным и обычным вооружением на борту.

Руководитель Информационного проекта по ядерным вооружениям в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен недавно написал на сайте организации: «Ещё несколько лет назад американские бомбардировщики с ядерным оружием не часто можно было увидеть в Европе. Они в основном принимали участие в операциях на Ближнем Востоке, в западной части Тихого океана и в Индийском океане. Несмотря на ухудшавшиеся на протяжении нескольких лет отношения с Россией и провал планов по «перезагрузке», НАТО не может публично признать, что Россия в очередной раз постепенно превращается в противника».

Всё изменилось, когда Владимир Путин «направил свои войска на Украину и забрал Крым».

«Эти действия предпринимаются в ответ на многолетние усилия России запугать страны Балтии, всё более нарастающую агрессивность действий российских военных вблизи границ европейских стран, а также открытые угрозы применения ядерного оружия против стран НАТО, размещающих у себя элементы американской системы ПРО».

Одним из последствий, поясняют эксперты, стало «оживление бездействующих было ядерных сил в Европе».

Эксперты отмечают: «Шесть лет назад Соединённые Штаты были готовы вывести из Европы остававшееся там нестратегическое ядерное оружие. Только глубоко укоренившийся в НАТО бюрократизм наряду со слабой руководящей ролью администрации Обамы не дали этим планам осуществиться. Россия в течение многих лет выражала своё недовольство по этому поводу, но теперь, по-видимому, весьма маловероятно, что планы по оснащению F-35A управляемыми ядерными бомбами B61-12 не будут доведены до конца. Это оружие в первую очередь может применяться против России, хотя для некоторых членов НАТО это является спорным вопросом».

«Американские военные предпочитают расширить выполнение миссии по ядерному сдерживанию в Европе за счёт применения стратегических бомбардировщиков, а не развернутых там истребителей-бомбардировщиков с малым радиусом действия. В странах, где размещено тактическое ядерное оружие, сложилось довольно неоднозначное отношение к этому вопросу со стороны различных политических течений. Стратегические бомбардировщики не имеют таких ограничений».

На летнем саммите НАТО в Варшаве альянс принял решение «укрепить свою роль в ядерном сдерживании».

Выполнение этих задач фактически возобновилось 1 апреля 2015 года, когда, согласно докладу, «четыре бомбардировщика B-52Н, способные нести ядерное оружие, взлетели со своих авиабаз в Соединённых Штатах и ​​совершили перелёт через Северный полюс и Северное море, отрабатывая вопросы нанесения ядерных ударов по России».

«Прежде чем лечь на обратный курс на свои авиабазы в США, бомбардировщики достигли учебных точек пуска крылатых ракет воздушного базирования».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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