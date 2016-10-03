Просочившаяся в прессу аудиозапись Керри: «Я проиграл спор» о применении военной силы в Сирии

Судя по аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении CNN, разочарование госсекретаря США Джона Керри провалом американской дипломатии было очевидным, когда он защищал усилия Америки, направленные на то, чтобы положить конец пятилетней войне в Сирии, в беседе с группой представителей гражданского общества.

Однако, Керри также высказал свое сочувствие требованиям сирийцев о более активном военном вмешательстве США на фоне сирийских и российских ударов с воздуха по гражданским лицам, и рассказал о том, как он в свое время «проиграл спор» о применения военной силы против режима сирийского президента Башара аль-Асада.

Этот комментарий Керри сделал во время встречи, которая состоялась в голландской миссии ООН в кулуарах Генеральной Ассамблеи, где Керри от сессии к сессии стремился реанимировать режим прекращения огня, который, похоже, балансирует на грани провала.

«Я проиграл спор. Я приводил аргументы в пользу применения силы. Я тот парень, что встал и объявил, что мы нанесем удар по Асаду в связи с применением оружия с его стороны». На аудиозаписи слышно, как Керри говорит это сирийским участникам встречи, имея в виду внутренние дискуссии в Администрации президента Барака Обамы после применения Асадом химических вооружений в 2013 году.

Керри возложил вину на Конгресс за отказ поддержать идею такого ответного удара, заявив, «суть заключается в том, что Конгресс отказался даже голосовать по вопросу о санкционировании таких действий». «У нас есть Конгресс, который не дает санкцию на применение силы», добавил он, поясняя, что разрешения на новое военное вмешательство было бы трудно добиться.

Эта дискуссия состоялась всего через несколько дней после того, как Соединенные Штаты и Россия объявили в Женеве о прекращении огня, соглашении, которое впоследствии провалилось, когда поступили сообщения о новых бомбовых ударах и выдвижении 10 тысяч военнослужащих сирийской армии и их союзников, готовящихся к штурму Алеппо.

Записанный разговор содержит ряд откровений относительно мнения Керри о гражданской войне в Сирии. Несколько участников этой встречи подтвердили подлинность аудиозаписи. Сирийские гражданские активисты неоднократно спрашивали Керри о нарушениях режима прекращения огня и нежелании Америки более жесткими мерами обеспечить соблюдение этого соглашения, а также выступали за более активную роль Соединенных Штатов.

В качестве причин, по которым военное вмешательство США не представляется возможным, Керри назвал юридические ограничения и местные системы ПВО. «Проблема заключается в том, что в отличие от русских, которые не соблюдают нормы международного права, мы обязаны это делать. И у нас нет оснований, как говорят наши юристы, пока мы не получим санкцию Совета Безопасности», заявил он.

«Мы не ведем себя как русские. Это просто совершенно иной стандарт», сказал Керри. «Единственная причина, почему они позволяют нам летать – это наши действия против ДАИШ. Если бы мы начали действовать против Асада, мы должны были бы вывести из строя все средства ПВО, а у нас нет юридического основания сделать это». Керри также добавил: «До сих пор американская правовая теория не воспринимает так называемого «права на защиту».

«Никто не разочарован столь же сильно как я», заявил собравшимся Джон Керри. Признавая, что военные действия России на самом деле «изменили условия» и сделали отстранение от власти Асада более сложной задачей, он предположил, что сирийские беженцы однажды смогут добиться этого, если им будет предоставлено право голоса.

Отвечая на вопрос по поводу аудиозаписи, пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби сказал CNN, «хотя мы отказываемся комментировать частную беседу, госсекретарь Керри был благодарен за возможность встретиться с этой группой сирийцев, узнать об их проблемах из первых рук и выразить нашу неизменную приверженность идее прекращения гражданской войны».

Керри оказался в положении защищающегося, поскольку присутствующие умоляли Соединенные Штаты помочь остановить насилие в отношении гражданского населения Сирии путем прямого военного вмешательства. «Вы, возможно, сердитесь на нас, однако мы пытаемся помочь сирийцам в их борьбе за собственную страну, и мы потратили на это много денег и приложили много усилий», заявил он. «Я также весьма огорчен».

Позже Керри добавил: «Многие в Соединенных Штатах не считают, что мы должны воевать в Сирии и посылать молодых американцев умирать в чужой стране».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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