Какие жизненно важные интересы для своей безопасности США преследуют в Сирии

Главное возражение в США против американского вмешательства в Сирии проявилось в виде вопроса: «Почему это должно быть нашей проблемой?».

Это действительно американская проблема, исходя из трезвых суждений по вопросам геополитики, которые не имеют ничего общего с гуманитарной помощью, ответственностью по защите или либеральным интернационализмом.

Согласно статье Кэролайн Глик в Jerusalem Post, это является угрозой для интересов безопасности США по всему миру: «Приняв стратегию тотальной войны, Путин показал, что война в Сирии, которая, по словам президента США Барака Обама, должна была стать трясиной, вместо этого стала средством преображения России в доминирующую на Средиземноморье сверхдержаву за американский счёт.

В обмен на спасение Асада и согласие на контроль над Сирией Ираном и Хезболлой Россия получила возможность успешно бросить вызов американской мощи. В прошлом месяце Путин передал соглашение с Асадом на ратификацию в Думу. Соглашение предусматривает — на самом деле даже приглашает Россию создать постоянную авиабазу в Хмеймиме, рядом с гражданским аэропортом в Латакии …

… Русские также решили превратить пункт базирования своего военно-морского флота ​​в Тартусе в полноценную военно-морскую базу.

Даже возможность Израиля разрешить США использовать свои авиабазы уже под вопросом. Россия развернула в Сирии свои силы и средства, которые свели на нет региональное превосходство Израиля в воздухе.

В этих условиях в гипотетическом российско-американском конфликте Израиль может не захотеть подвергать себя риску российского возмездия за решение разрешить США использовать свои авиабазы против России.

Потеря Америкой контроля над восточной частью Средиземного моря является крупномасштабным бедствием».

Не секрет, что обозреватель Кэролайн Глик из Иерусалима часто в своих статьях выражает мнение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как показывает Глик, в Сирии произошло то, что Обама позволил Путину отменить один из трёх великих внешнеполитических достижений администрации Никсона: удаление Советского Союза с Ближнего Востока.

Вот во что американский президент превратил военную стратегию США в Европе и на Ближнем Востоке.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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