Россия предлагает США выход из сирийского кризиса, но американцы предпочитают похоронные мешки и тактику выжженной земли

Дипломатия США достигла своего низшего уровня 28 сентября, когда официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил, что если Россия не вернётся за стол переговоров, то русские по-прежнему будут отправлять домой из Сирии мешки с грузом-200 и «будет сбито ещё больше российских самолётов».

Обычно прямые угрозы непривычно слышать из уст дипломата, но комментарии Кирби согласуются с замечаниями, сделанными его боссом в Совете Безопасности ООН 21 сентября, где госсекретарь Джон Керри задал тон сирийским дебатам: «Теперь те, кто считает, что ситуация в Сирии хуже некуда, совершенно неправы, как и те, кто считает, что там можно одержать победу военным путём. Это может быть как Карфаген для римлян, если это называть победой».

В битве при Карфагене римская армия полностью уничтожила это государство в Северной Африке после того, как его жители отклонили требование римлян сдаться. После кровавой бойни оставшиеся в живых были проданы в рабство, а город был превращён в руины.

Сравнение Джоном Керри Сирии с Карфагеном ещё более пугающее, чем слова его пресс-секретаря, который пообещал русским рост военных потерь.

Керри потребовал, чтобы сирийцы либо приняли политическое решение, которое сведёт роль их страны до статуса страны третьего мира, либо Америка и её ставленники сравняют эту страну с землёй.

Угрозы это язык военных, а не дипломатов. Они обычно делаются с позиций превосходящей силы, в противном случае их просто игнорируют, и тогда можно потерять лицо в глазах противника.

На каждом этапе сирийских переговорах российские дипломаты действовали очень зрело, предложив решения, позволяющие американцам сохранить лицо. Но это было встречено оскорблениями и насмешками, как видно из выступления Саманты Пауэр на заседании Совета Безопасности 17 сентября 2016 года.

Проявив высокомерие, посол США Саманта Пауэр отказала российскому коллеге в проведении встречи представителей ядерных держав за закрытыми дверями. Россия запросила о встрече после гибели сирийских солдат в результате удара американской авиации за день до этого. Саманта Пауэр охарактеризовала заседание Совета Безопасности как российский «трюк» и «уловку», чтобы отвлечь внимание от «военных преступлений», совершённых русскими в Сирии.

Несмотря на унизительное обращение, российские дипломаты придумали сглаживающее инцидент объяснение. Посол Чуркин сказал, что это стало следствием разногласий по предлагаемому плану мирного урегулирования между Пентагоном и Белым домом .

В Кремле прекрасно знают, что нет никаких разногласий среди высших чиновников в Вашингтоне. Тем не менее, чтобы избежать ядерной войны, они помогли США сохранить репутацию, предоставив фиктивное объяснение причин гибели сирийцев. Русские хотят, чтобы весь мир признал, что они сделали всё возможное для проведения мирных переговоров, прежде чем закончить свою военную кампанию по уничтожению поддерживаемых Западом боевиков в Алеппо.

И Пауэр, и Керри попытались показать всем, что Россию не следует принимать всерьёз. Это подразумевало, что Россия не может быть равноправным с США партнёром по переговорам, поскольку у Америки подавляющее военное превосходство. Может они позабыли, что у русских тоже есть ядерный арсенал, способный смести с лица Земли их противников?

Если бы Керри, Пауэр и Кирби были в руководстве американской дипломатической службы несколько десятилетий назад, то мир давно бы погиб в пламени ядерной войны.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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