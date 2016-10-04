Ищущие альтернативы банковским депозитам миллиардеры наполняют золотом секретные военные бункеры Швейцарских Альп

В течение многих десятилетий Швейцария пользовалась репутацией страны, строго хранящей банковскую тайну, что сделало ее самым востребованным налоговым убежищем для миллиардеров со всего мира. Однако, после 80 лет соблюдения тайны вкладов, ряд двусторонних соглашений со многими странами мира, включая обязательство выполнения Закона США «О раскрытии иностранных счетов для целей налогообложения» (FATCA), привели к тому, что частный банковский сектор Швейцарии вступил в совершенно новую эпоху прозрачности. Теперь швейцарским банкам приходится выполнять требования полномасштабного обмена налоговой информацией более чем со ста странами мира.

Как отмечает агентство Bloomberg, это привело к резкому росту спроса на услуги швейцарских операторов частных хранилищ, не являющихся объектами столь же строгих требований в области прозрачности и отчетности, как банки. В сущности, эти сверхсекретные частные сейфы, оборудованных в подземных бункерах в районе Швейцарских Альп, могут сохранять что угодно от кого угодно, поскольку они даже не обязаны сообщать о подозрительной деятельности швейцарскому Комитету по борьбе с отмыванием денег (MROS).

«В последние годы мы видим рост золотых накоплений», сообщает консалтинговая компания Wipfli. «С 2008 года возникла реальная заинтересованность в альтернативе банковским депозитам». Компания Swiss Data Safe сумела извлечь выгоду из возникших возможностей. Она «не зависит от банковской системы, других организаций и вообще от кого бы то ни было», сообщается в PowerPoint-презентации, которую Wipfli демонстрирует своим клиентам. Компания Swiss Data Safe и ее конкуренты не подлежат регулированию со стороны швейцарского органа финансового надзора Finma.

Кроме того, подобные компании не обязаны сообщать о подозрительной деятельности Комитету по борьбе с отмыванием денег. В прошлом, материалы, представленные этому органу привели к тому, что швейцарская Генеральная прокуратура начала расследование коррупции в ФИФА, всемирной футбольной организации, а также завела дело об участии банков в коррупционных схемах в связи со скандалом о взятках в бразильской компании Petrobras.

Более того, в соответствии с законом FATCA американские граждане не обязаны декларировать принадлежащее им золото, которое хранится вне системы финансовых учреждений. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что по данным швейцарского Федерального департамента (министерства) обороны, из общего числа бункеров в Швейцарии, составляющего около 1000, ранее использовавшихся военными, несколько сот таких сооружений были проданы частным владельцам, которые превратили их в хранилища, где богатейшие люди мира хранят свое золото.

«Торговля золотом представляет собой значительную часть швейцарской экономики», говорит бывший специальный агент Казначейства США и автор книг о борьбе с отмыванием денег Джон Кассара.

«Я не удивлен, что в Швейцарии не предпринимается более эффективных усилий по отслеживанию подобных злоупотреблений. Власти страны не хотят разрушать столь выгодный бизнес». В первой половине нынешнего года в Швейцарию было импортировано 1357 метрических тонн золота, что соответствует приблизительно 40 миллиардам долларов, говорится в отчете Таможенного бюро Швейцарии. Предположительно, в 2016 году этот показатель продемонстрирует новый максимум после рекордного значения 2013 года.

Разумеется, для тех, кто хранит золото на сумму в миллиарды долларов, первостепенное значение приобретает секретность. Как сообщил агентству Bloomberg один из операторов на условиях анонимности, его хранилище расположено в непосредственной близости от собственной взлетно-посадочной полосы, что обеспечивает клиентам быстрый доступ к сейфам в бывшем военном бункере, надежно скрытом в граните Швейцарских Альп.

В недрах Швейцарских Альп, рядом со старой взлетно-посадочной полосой, пригодной для таких самолетов как Gulfstream или Falcon, разместился просторный бункер, в котором, возможно, находится одна из крупнейших в мире тайных золотых сокровищниц. Вход, охраняемый человеком в бронежилете, представляет собой небольшую металлическую дверь, врезанную в гранитную поверхность горы в самом конце узкой тропинки. За ней следуют еще две двери, и лишь пройдя через них можно увидеть металлический портал весом в 3,5 тонны, который открывается только после ввода пароля, сканирования радужной оболочки глаза и процедуры распознавания лица. А за порталом расположен лабиринт туннелей, в свое время использовавшийся швейцарскими военными.

Владелец этого хранилища золота желает сохранить анонимность, опасаясь ущерба безопасности. Он боится, что даже всего лишь раскрыв название своей компании, может привлечь внимание воров. Он сразу отказывается от ответа на вопрос, насколько тщательно он фильтрует своих клиентов, однако сообщает, что многие из тех, кто обращается к нему в поисках безопасного места для хранения своих богатств, не проходят тщательной проверки. «На каждого клиента, с которым мы заключаем договор, приходится один или два, чьи предложения мы вынуждены отклонить», говорит он. «Нам не нужны проблемы».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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