Эрик Марголис: насколько близко мы к войне с русскими?

Итак, слушайте вы, русские! Больше не будет никакой мягкой американской дипломатии! Никаких «своих парней»! В голосе госсекретаря США Джона Керри на прошлой неделе был слышен скрежет металла.

Как будто по заказу, обычно возбужденный посол США в Организации объединенных наций Саманта Пауэр обрушилась на русских с обвинениями в «варварстве» в связи с их военной кампанией в Сирии. Она даже не упомянула об использовании Соединенными Штатами тяжелых бомбардировщиков В-52 и В-1, а также дронов-убийц в Афганистане. «Ручные» американские и британские медиа поспешили запустить в информационное пространство душераздирающие изображения сирийских младенцев, но мы не видели ни единой фотографии раненого афганского ребенка.

Лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама исчез из эфира и оставил нарастающий антироссийский джихад Вашингтона своим помощникам, а сам улетел в Израиль на церемонию государственных похорон Шимона Переса, ныне канонизированного СМИ как «человек мира». Впрочем, не следует забывать, что на самом деле Перес был отцом программ создания ядерного оружия Израиля.

Под эгидой Переса Израиль тайно предоставил ядерные боеголовки, а затем баллистические ракеты «Иерихон» приготовившемуся к войне режиму апартеида в Южно-Африканской республике. Это был довольно странный шаг, поскольку Израиль настаивает, что Иран, даже не имеющий собственных ядерных вооружений, будет распространять их по всему миру.

Что до Вашингтона, теперь здесь едва ли не каждый игнорирует «хромую утку» Обаму и ведет свою собственную игру. В последнее время Пентагон, который не желает иметь дел с Обамой, судя по всему, саботирует совместный американо-российский план по завершению кровавой сирийской войны, поскольку он нанес бомбовый удар по лагерю сирийских правительственных войск и убил около 100 сирийских военнослужащих. «Ой, извините, произошла ошибка», объяснил Пентагон.

Дополнительные российские самолеты уже на пути в Сирию. Таким довольно зловещим образом Москва просто предупредила США о том, что не стоит атаковать российские войска. Сторонники Хилари Клинтон продолжают призывать к созданию так называемой «американской бесполетной зоны» в Сирии. Это означает, что ВВС США должны нанести удар и вытеснить сирийские и российские самолеты из воздушного пространства страны, а также захватить контроль над сирийскими зенитно-ракетными комплексами. Очень похоже на сценарий начала третьей мировой войны.

Отчасти эта растущая воинственность объясняется тем, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации достигли важного, хотя и кровопролитного, прогресса, в своей осаде контролируемых повстанцами кварталов Алеппо.

В то же время Турция сокращает продолжающуюся уже пять лет поддержку сирийских повстанцев, включая связанный с Аль-Каедой фронт Аль-Нусра (недавно переименовавший себя в Джабхат Фатх аш-Шам). Саудовская Аравия и эмираты Персидского залива, обеспечившие основное финансирование гражданской войны, испытывают денежные затруднения. Все стороны этого жестокого пятилетнего конфликта истощены и измучены войной. Некогда прекрасная Сирия лежит в руинах. Для экстремистских суннитских сил остается едва ли не единственная надежда – прямая военная интервенция США. Они ждут прихода к власти «ястреба» Хилари Клинтон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе высказал предположение, что Вашингтон, похоже, приберегает фронт аль-Нусра в качестве «Плана Б» по Сирии. Он также утверждает, что США готовы отдать власть в Дамаске фронту аль-Нусра, если правительство Асада падет. Однако, большинство сирийцев и все этнические меньшинства выступают резко против правления этих фанатичных ваххабитских исламистов.

Автор этих строк полагает, что Соединенные Штаты давно помогают ДАИШ и по-прежнему рассматривают группировку в качестве потенциального оружия против правительства Асада. Иначе чем можно объяснить, что США вместе со своими арабскими и курдскими союзниками так долго не начинают штурм укрепленных позиций ДАИШ в Ракке и Мосуле, которые расположены на расстоянии обычной поездки на такси? Ведь в сущности группировка ДАИШ представляет собой не более чем сброд, жалкую горстку любителей-Рэмбо, а вовсе не какой-то непобедимый Вермахт.

Один из вероятных ответов состоит в том, что Вашингтон попросту абсолютно запутался, кого именно поддерживать и как это делать. Ожесточенная схватка между суннитами, шиитами, курдами, арабами, езидами, разрозненными христианами, дикарями из ДАИШ, поддерживаемыми и подстрекаемыми США, Израилем, Турцией, Россией, Францией, Британией, Ливаном, Иорданией, арабскими нефтяными странами и Ираном – это просто слишком сложная задача для малообразованных, а порой просто откровенно глупых вашингтонских стратегов.

Автор уже давно считает, что некоторые фигуры в Вашингтоне помогали в свое время создавать ДАИШ в качестве потенциально полезного инструмента против непокорных ближневосточных режимов, в частности Сирии и Ливии. Израиль, который постоянно нашептывает в уши Вашингтону, делал в свое время то же самое, поощряя рост «Хезболлы» и «Хамаса» как врагов Организации освобождения Палестины. Сегодня именно они стали самыми непримиримыми врагами Израиля, а вовсе не те абсолютно коррумпированные режимы, что правят арабским миром.

«Блестящая» идея свержения международно признанного правительства Сирии принадлежит «отцу катастроф» Джорджу Бушу-младшему. Он планировал нападение на Сирию совместно с Израилем. Буша сдержало то, что не удалось найти ни одной подходящей оппозиционной группировки, которой можно было бы передать власть в стране. Суннитская оппозиция в основном была представлена «Братьями-мусульманами», а это название отпугнуло Вашингтон. Поэтому ему пришлось ждать до 2011 года до начала «смены режима» в непокорной Сирии.

Автор, Эрик С. Марголис – известный американский политолог и журналист, обладатель многочисленных премий. Его статьи публикуются в таких изданиях как «New York Times», «International Herald Tribune», лондонской «Times», и многих других.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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