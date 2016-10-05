Россия готовится сбивать американские самолеты в Сирии





Россия перебрасывает свои самые современные системы ПВО в Сирию, по всей вероятности, с целью не допустить активизации ударов американской авиации по целям, не принадлежащим группировке ИГИЛ (ДАИШ).

«Ведь у фронта аль-Нусра нет военных самолетов, не так ли?», саркастически заметил один из официальных представителей США в интервью Fox News в ответ на вопрос о целях развертывания этих зенитно-ракетных комплексов. Аль-Нусра представляет собой сирийский филиал Аль-Каеды, который, как часто заявляет Россия, является объектом ее ударов. Из комментария чиновника следует, что США считают целью этих шагов России противодействие авиации США в Сирии.

В понедельник Госдепартамент США объявил о прекращении двусторонних переговоров с Россией по сирийскому урегулированию, после того как Россия отказалась прекратить неизбирательные бомбовые удары по Алеппо в поддержку наземных операций режима Асада. Представители Министерства обороны США подтвердили, что Россия с помощью этой новой системы ПВО будет в состоянии сбивать любые американские крылатые ракеты.

Когда президент Барак Обама в 2013 году рассматривал возможность нанесения удара по режиму Башара аль-Асада из-за применения последним химических вооружений, американские планы военного удара в большой степени базировались на использовании крылатых ракет. Демократический кандидат в президенты США Хилари Клинтон выразила готовность в случае своего избрания создать бесполетную зону в Сирии. Обама и военное руководство США часто указывают, что создание такой зоны потребовало бы от США уничтожения всех зенитно-ракетных систем Асада и России на территории Сирии для обеспечения безопасности действий американской авиации.

«Для установления контроля над воздушным пространством Сирии, Соединенные Штаты должны были бы вступить в войну против Сирии и России», заявил Конгрессу 26 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд. Он сказал также, что «это весьма серьезное решение, которое я, разумеется. Не могу принять».

Россия передислоцировала свою зенитно-ракетную систему С-400 в Сирию после инцидента со сбитым турецкими истребителями на турецко-сирийской границе российским бомбардировщиком в ноябре 2015 года. Дальность поражения системы С-400 позволяет контролировать воздушное пространство нескольких государств Ближнего Востока, угрожая важным союзникам НАТО и США. Как заявил каналу ВВС в декабре 2015 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, целью этого развертывания было ограничение возможностей международной коалиции во главе с США по борьбе против террористической группировки ДАИШ в Сирии.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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