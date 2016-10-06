Иракцы угрожают атаковать американских солдат, если те вернутся на их землю

Представители народной самообороны Ирака «Отряды иракской народной мобилизации» (PMU) угрожают атаковать солдат армии США, которые будут участвовать в битве за освобождение Мосула от ДАИШ.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что его правительство будет работать над консенсусной формулой, чтобы убедить отряды PMU в необходимости участия американских солдат в битве, чтобы эта проблема была решена как можно скорее.

Член отрядов PMU Хасан аль-Кааби не желает участия солдат армии США в битве за Мосул и считает, что они не заинтересованы в помощи иракцам против терроризма.

«Я буду воевать с ними, где бы они ни находились», говорит он. «Это оккупанты, которые только делают вид, что помогают нам». Кааби говорит, «иракцы сами могут освободить собственные города». Он — лишь один из тысяч бойцов отрядов самообороны PMU, которые считают, что присутствие американских войск не служит интересам иракского народа.

В конце прошлого месяца лидер PMU Райян аль-Кальдани заявил, «PMU будут противостоять любой незаконной или иностранной силе в Мосуле так же, как они противостоят бандам ДАИШ».

Генеральный секретарь известной фракции отрядов PMU Khazali Network Кайс аль-Хазани также угрожает убивать солдат США в битве за Мосул. Бывший офицер военной разведки США Майкл Прегент говорит, что бойцы этой фракции представляют истинную опасность для американских войск. На самом деле, говорит он, большая часть отрядов самообороны в прошлом боролись против вооруженных сил США.

Большинство, если не все отряды самообороны Ирака воспринимают американское военное присутствие в Ираке как оккупацию. Также они опасаются стать жертвами воздушных налетов США, как это произошло в прошлом месяце в Сирии.

Это не первый раз, когда вооруженные группировки угрожали атаковать силы США в Ираке. Глава Садристского движения Муктада ас-Садр в июле заявил, что любые американские силы, присутствующие в Ираке, будут атакованы.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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