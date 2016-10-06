Дутерте порвал с Америкой и сближается с Китаем и Россией

Президент Филиппин Родриго Дутерте весьма решительно выступил против США в трех отдельных выступлениях в Маниле во вторник. Согласно сообщению агентства Reuters, он обрушился с резкими нападками на Америку в связи с критикой его войны против наркотиков и отказом продавать Филиппинам ракеты и другие вооружения.

«Вот что сейчас происходит. Я буду пересматривать свою внешнюю политику. В конце концов я в свое время разорву отношения с Америкой. Я бы предпочел иметь дело с Россией или Китаем», заявил президент.

«Хотя это может показаться вам блефом, но мой священный долг заключается в том, чтобы сохранить целостность этой республики и здоровье нации» сказал он.

«Если вы не хотите продавать мне оружие, я обращусь к России. Я послал генералов в Россию и там мне сказали, «не волнуйся, у нас есть все, что тебе нужно, мы дадим это тебе», объяснил Дутерте. «Что же касается Китая, они сказали, «приезжай, подпишем бумаги и все будет доставлено».

Ранее во вторник Дутерте набросился с бранью на президента Барака Обаму и Европейский союз, в связи с критикой его жестокой и беспощадной войны с наркотиками в стране. «Вы можете идти к черту, господин Обама, можете идти прямо в ад», заявил Дутерте. «Европейский союз, вы можете выбрать чистилище, поскольку ад уже полон. Почему я должен бояться вас?», добавил он.

В воскресенье Дутерте заявил, что он намерен отменить соглашение об усиленной совместной обороне (EDCA), которое предоставляет американским войскам доступ к военным базам на территории Филиппин.

Легковозбудимый президент Филиппин также сказал, что получил поддержку и понимание со стороны Китая и России, а со стороны США он в прошлом месяце видел лишь критику. Дутерте заявил, что он предпочел бы покупать оружие и военную технику в России или Китае, а не в США.

В настоящее время проходят совместные американо-филиппинские военные учения. Однако Дутерте сказал, что эти учения «будут последними». Президент также отменил совместное патрулирование США и Филиппин в Южно-Китайском море.

Хотя Америка утверждает, что альянс между США и Филиппинами «незыблем», Дутерте неоднократно демонстрировал, что считает его все более ненадежным и недолговечным.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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