МВФ улучшает прогноз по России, одновременно предупреждая о мрачной долгосрочной перспективе

Перспективы российской экономики несколько улучшились в связи с ростом цен на нефть, однако отсутствие серьезных реформ означает, что долгосрочный прогноз остается довольно мрачным, заявил во вторник Международный валютный фонд.

По мнению экспертов МВФ, по состоянию на данный момент ожидается сокращение ВВП России в 2016 году на 0,8 процента, а затем рост в 2017 году на 1,1 процента. В прошлом полугодовом прогнозе в апреле фонд предсказывал, что сокращение ВВП в нынешнем году составит 1,8 процента, а рост в следующем году – 0,8 процента.

«Российская экономика демонстрирует некоторые признаки стабилизации по мере адаптации к двойному шоку от обвала нефтяных цен и западных санкций. Финансовое состояние несколько улучшилось после пополнения банковских резервов за счет государственных фондов», заявляет МВФ.

В результате пересмотра цифры МВФ приблизились к официальным прогнозам Москвы, поскольку международная организация основывалась на тенденции к восстановлению цен на нефть, основной источник экспортных доходов России. В начале октября цена барреля нефти Brent колеблется вокруг отметки в 50 долларов. Она выросла на 10 долларов с апреля, когда составлялся предыдущий прогноз.

Экспортозависимая экономика России впала в рецессию, выразившуюся в сокращении ВВП в течение двух кварталов подряд в конце 2014 года, после того, как Россия присоединила Крым и попала под удар западных санкций одновременно с обвалом цен на сырьевые ресурсы.

Сейчас Россия близка к выходу из рецессии, но прогноз на следующий год и дальнейшую перспективу «остается на низком уровне с учетом давних структурных изъянов, а также влияния санкций на производительность труда и объем инвестиций», говорится в сообщении МВФ.

По мнению фонда, инфляция, главная цель Центрального Банка, будет демонстрировать дальнейшее замедление по мере того как влияние обесценивания рубля в течение последних двух лет будет ослабевать. Фонд также заявил, что Россия должна избегать чрезмерно жесткой фискальной политики, несмотря на то, что экономика, как ожидается, вернется к росту к концу нынешнего года.

МВФ в очередной раз призвал экономические власти России к повышению эффективности финансового надзора и распределения кредитов, что, по мнению экспертов, может помочь этой крупнейшей по площади стране мира обеспечить рост в среднесрочной перспективе.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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