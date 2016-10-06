Американские военные предупреждают, что будущая война с Россией и Китаем будет молниеносной и чрезвычайно смертоносной

Военные говорят, что в ближайшие десятилетия войны будут фундаментальным образом отличаться от тех, что велись на протяжении последних 25 лет.

Для того, чтобы представить себе войну будущего, в первую очередь надо вспомнить о войнах далёкого прошлого, с приводящим в оцепенение массированным артиллерийским огнём и неустанными атаками солдат противника. Затем можно ускорить этот умственную кинохронику и представить наземную войну с использованием систем искусственного интеллекта и высокоточных боеприпасов на больших стратегических просторах, где всё происходит со скоростью Интернета.

Над этим сегодня работает военное руководство, чтобы подготовить вооружённые силы США к сдерживанию и нанесению поражения врагам Америки в следующие десятилетия.

Америка сталкивается с экзистенциальными угрозами со стороны «современных национальных государств, достаточно агрессивно соперничающих в военной сфере», сказал заместитель начальника штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Джозеф Андерсон, выступая на ежегодном собрании Ассоциации военнослужащих в Вашингтоне во вторник: «Кто действует подобным образом? Россия».

Кроме того, нарастающую угрозу представляет Китай, который пока не может обеспечивать военное присутствие в глобальном масштабе. Но вместе эти две державы могут отмобилизовать огромные по численности вооружённые силы, хорошо оснащённые новыми технологиями — вынуждая Пентагон подумать о подготовке к «военным действиям в таких масштабах, с которыми американская армия не сталкивалась со времен Кореи», сказал заместитель Андерсона генерал-майор Уильям Хикс. «Обычный конфликт в ближайшем будущем будет молниеносным и чрезвычайно смертоносным. А у нас даже не будет секундомера», — отметил он.

Под этим подразумевается, что войны будут начинаться почти без всякого предупреждения, и поражение противнику будет наноситься быстрее, чем это имело место в ходе недавних операций по борьбе с терроризмом. Поэтому армия должна принять меры для поддержания сил в высокой степени готовности и быть способной как можно быстрее осуществлять пополнение всех запасов.

Разработка согласующего механизма будет играть ключевую роль в этом процессе, сказала исполняющая обязанности помощника министра обороны по комплектованию, логистике и технологиям Катарина Макфарлэнд.

Новое оружие и технические средства должны быть такими, чтобы ими можно было легко и просто управлять. В ходе будущей войны солдат должен быть в состоянии быстро научиться летать, скажем, на трёх различных моделях вертолётов или легко переходить от управления танковым орудием на артиллерийскую установку.

«Как можно сократить временной цикл для Командования подготовки кадров и научных исследований? — говорит она. — Как инженер я думаю в терминах обычного интерфейса — независимо от типа вертолёта, на котором надо выполнять задание».

Ещё более революционным в бою будет влияние систем искусственного интеллекта и автономных систем. «События будут меняться молниеносно, на пределе человеческих способностей, — сказал Хикс. — Скорость, с которой машины могут принимать решения в далёком будущем, будет превышать наши возможности контролировать ситуацию, требуя выстраивания новых отношений между человеком и машиной».

Всё это, по его словам, будет коренным образом отличать предстоящие десятилетия от последних 25 лет.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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