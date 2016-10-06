Станет ли Восток красным, как предсказывал Мао?

Китайский лидер Мао Цзэдун давным-давно говорил, что Восток является красным. Однако, после распада СССР западные СМИ начали высказывать предположения, что судьба Мао в Китае будет такой же, как Ленина и Сталина в России. Были ли западные медиа объективны, или это всего лишь заблуждение?

Китай полностью опроверг западные прогнозы и отказался очищать страну от влияния Мао. Буквально на днях был установлен новый портрет Мао на площади Тяньаньмэнь. Китай, судя по всему, решил выполнить другое пророчество коммунистического лидера, согласно которому в конце концов Восток одержит победу. Мао верил, что восточный ветер всегда сильнее западного. Даже случайного взгляда на события нескольких последних недель достаточно, чтобы убедиться в том, что Китай стремительно наращивает свое влияние в Азии за счет ослабления влияния США.

Начнем с Филиппин. Многие разделяют мнение, что эта страна была одним из самых верных сателлитов Америки. Это единственная страна, которая едва не проголосовала за то, чтобы стать американским штатом, а не оставаться независимым государством. Это страна, обратившаяся в Гаагский международный суд с иском против Китая. Одной из самых больших неудач США в регионе стало то, что Филиппины начали открыто бросать вызов Америке и выражать желание сближения с Китаем. Нынешний президент Дутерте стал одним из самых больших критиков американского руководства и западной политики в целом. Он открыто обвинил Америку и Запад в лицемерии и двойных стандартах. Дутерте не особенно далек от истины. Америка и Запад по крайней мере не имеют права обвинять какую-либо страну в геноциде после того, что они сделали во Вьетнаме, Ираке и Ливии.

Россия ясно дала понять, что она твердо стоит на стороне Китая. Москва направила недвусмысленный сигнал об этом, приняв участие в совместных военно-морских учениях в Южно-китайском море. Россия полностью поддерживает претензии Китая на острова в Южно-китайском море, до такой степени, что в случае военного противостояния по этому поводу, она будет на стороне Китая. Америка столкнулась с поражением на дипломатическом фронте, когда Филиппины, ведущая страна в этой сфере, полностью отказалась от сотрудничества. Теперь военное решение представляется абсолютно немыслимым. Америка не может пойти на конфликт против объединенной военной мощи Китая и России в Южно-Китайском море. Еще одним ясным сигналом Америке и Индии о том, что Россия не особенно довольна их сближением, стала отправка российских военнослужащих для участия в совместных военных маневрах с Пакистаном. Многие в Индии обоснованно встревожены потерей самого надежного, проверенного временем друга. Это слишком большая цена за сближение с Америкой.

Соединенные Штаты возлагают большие надежды на Вьетнам, что он сможет принять вызов Китая. Даже Индия вынуждена была заигрывать с Вьетнамом, чтобы оказать хоть какое-то влияние на Китай в связи со спором вокруг Южно-Китайского моря. Тем не менее, Вьетнам тоже дал понять, что не имеет ни малейшего намерения конфликтовать с Китаем. Вьетнамский премьер-министр возглавил одну из крупнейших делегаций в Китай, чтобы убедить Пекин, что Вьетнам ни в коей мере не заинтересован возглавлять антикитайский фронт в регионе Южно-Китайского моря. Вьетнам стремится к расширению торговых экономических отношений с Китаем. Китай стал крупнейшим торговым партнером Вьетнама. Объем торговли между двумя странами стремительно растет. Он уже составляет более 60 миллиардов долларов в год. В ближайшее время две страны намерены увеличить этот показатель до 100 миллиардов в год.

Китайско-кубинские отношения также улучшились. Фидель Кастро, последняя легенда эпохи марксизма, в значительной мере поддержал Китай. Именно его руководство и влияние Кубы сделали Латинскую Америку бастионом марксизма и социализма в мире. Хорошие отношения с Кубой помогли Китаю расширить свое влияние в странах Латинской Америки. Впрочем, одобрение Кубы помогло Китаю не только в Южной Америке, оно также повысило легитимность и влияние Китая среди левых сил во всем мире. Вопреки ожиданиям Запада, что марксизм и социализм умрут после распада Советского Союза, они переживают заметное возрождение и восстанавливают свои позиции. Даже Путин недавно заявил, что коммунизм и Советский Союз не следовало разрушать, а лишь реформировать. Сейчас существуют западный капитализм и его антипод, философия ислама, которые борются друг против друга. Тем не менее, третья сила, возглавляемая Россией и Китаем, похоже, поддерживает баланс сил.

Восхождение Востока и упадок западного капитализма – устойчивая тенденция нынешнего времени. Если есть какие-то сомнения в этом, достаточно взглянуть на американскую президентскую гонку, которая день ото дня становится все более уродливой. В Америке сегодня царят глубокие разногласия. Независимо от того, кто победит на выборах, ему будет очень трудно объединить страну. Нынешние выборы скорее всего оставят Америку в значительной степени разобщенной. Похоже, впервые в истории большинство американцев скорее не любят обоих кандидатов, чем отдают предпочтение одному из них. Америка разделена в идеологическом и расовом отношении как никогда прежде. Будет крайне сложно, если вообще возможно, снова объединить страну. Как и Америка, Европа также разделена между силами, выступающими за истеблишмент, и противоборствующими силами. Этот раскол будет углубляться все больше. Падение западного капитализма представляется неизбежным к середине века.

Автор — доктор Сорадж Сингх, индийский ученый, председатель Центральной коалиции за социальную справедливость в Вашингтоне.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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