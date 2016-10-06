Начальник штаба Армии США России: мы победим вас всегда и везде

Только вчера четыре страны НАТО были вынуждены поднять в воздух свои истребители, когда Россия направила два бомбардировщика в провокационный полет вокруг Западной Европы.

А вчера начальник штаба сухопутных войск США Марк Милли гневно заявил: «Я хочу, чтобы меня хорошо понимали те, кто стремится нанести нам ущерб. Я хочу ясно заявить тем, кто хочет разрушить наш образ жизни, а также наших друзей и союзников. Вооруженные силы США, несмотря на все наши проблемы, остановят вас, и мы буде бить вас сильнее, чем вас били когда-либо раньше. Мы уничтожим любого врага, в любом месте, в любой момент».

Эти комментарии прозвучали всего день спустя после срыва переговоров о прекращении огня в охваченной войной Сирии, где Россия оказывает поддержку ведущему боевые действия режиму Башара аль-Асада.

Согласно заявлениям официальных представителей США, с тех пор Москва развернула в этой ближневосточной стране свою современную зенитно-ракетную систему. А вчера две российские газеты обсуждали вероятность победы их страны над США в случае потенциального военного столкновения сверхдержав.

Милли добавил: «Другие страны, такие как Россия, Китай, Иран и Северная Корея внимательно наблюдали и изучали наши методы ведения войны. Они быстро модернизировали свои вооруженные силы в последнее время, чтобы что-то противопоставить нашей мощи, в надежде когда-нибудь в будущем одержать победу над нами».

Позже он дал понять, что имеет в виду конкретно Россию, сославшись на недавние замечания, высказанные послом России в Британии Александром Яковенко.

Четырехзвездный генерал продолжил: «Недавно высокопоставленный российский чиновник, посол в Британии Александр Яковенко заявил, что нынешний мировой порядок столкнулся с фундаментальными потрясениями, имея в виду Крым, Россию и «брексит».

«Россия теперь может вести войну обычными вооружениями в Европе и победить. Она является единственной страной, которая всегда будет оставаться незаменимой. Любая страна может исчезнуть, и это относится в том числе к Соединенным Штатам».

«Это финальная стадия», процитировал генерал посла Яковенко.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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