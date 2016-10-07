Либерализм в действии: в Калифорнии легализована детская проституция

Это просто уму непостижимо! Либеральные идиоты, управляющие штатом Калифорния только что декриминализировали детскую проституцию. Ни о каком недоразумении здесь речь не идет. Теперь для несовершеннолетних занятие проституцией не является нелегальным, как и вымогательство денег за секс. Все обстоит именно так – дети в Калифорнии теперь могут легально работать в качестве проституток.

«CBS Sacramento» сообщает, что губернатор Джерри Браун подписал во вторник соответствующий закон. Помимо прочего, этот документ исключает несовершеннолетних из числа субъектов действующего в Калифорнии законодательства о проституции. Другими словами, человек, которому не исполнилось 18 лет больше не может быть арестован за нарушение закона о проституции, который применяется к взрослым.

Сначала я подумал, что возможно в новостях что-то не точно передали или что они упустили какие-то детали, и на самом деле все не так уж страшно. Однако, я прочитал текст нового закона, и вот что он гласит:

«Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за любой акт проституции. Кроме того, оно устанавливает уголовную ответственность за нахождение в любом общественном месте с целью совершить акт проституции. Настоящий закон предусматривает, что вышеуказанные положения не применяются к детям до 18 лет, которые предположительно участвуют в деяниях, которые, в случае если они совершены взрослыми, являются нарушением указанных положений».

Если ребенок или подросток не может быть арестован за занятие проституцией, это означает, что проституция несовершеннолетних теперь является узаконенной в данном штате. Я могу оценить этот закон только как безумие и никак иначе. Предположительно, все еще остается незаконным для взрослого опекать ребенка-проститутку, но в отношении самого ребенка – все в порядке. Кроме того, по-видимому, человек в возрасте до 18 лет сможет теперь легально заплатить за секс с другим человеком, также не достигшим совершеннолетия, и это будет вполне законным актом в «Золотом штате».

Новый закон не устанавливает никакого нижнего возрастного предела, поэтому, по всей видимости, даже шестилетние дети теперь могут легально работать на улицах.

Насколько я понимаю, целью этого закона является устранение позорного пятна убеждений, связанных с проституцией, в отношении несовершеннолетних, которых принуждают заниматься торговлей сексом. Возможно, это и будет достигнуто таким образом, но закон не удержит детей от попадания в эту преступную игру. Декриминализация проституции несовершеннолетних, несомненно, является очень плохим сигналом, который не ускользнет от внимания некоторые детей.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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