Обнищавшая Россия: скоро медведь в отчаянии пойдет вразнос

Статистические данные выглядят мрачно. Могущественный Путин, казалось бы, бесстрашно возвышается над своими врагами и недоброжелателями, и в то же время экономика его страны напоминает бесформенную груду тлеющих рублей.

Экономические санкции Запада серьезно ослабили Россию. По данным группы Всемирного Банка, по сравнению с прошлым годом экономика России сократилась более чем на 40 процентов. В изоляции от мировой экономики, русских берут на измор, пытаясь вывести их из упорного и бессмысленного ступора с помощью глобальных ограничений и других методов экономического давления.

Как и в случае с большинством полу-тоталитарных государств, военная сфера всегда на первом месте, поэтому Путин бросает все силы на финансирование военной машины, однако, если экономический спад продолжится, эта стратегия также, несомненно, пострадает. Держать в воздухе столько боевых самолетов – отнюдь не дешево, да и ракеты могут стоить больше, чем гражданин России получает за всю свою жизнь.

К несчастью для Путина, такова цена индивидуализма в глобализованном мире, где все переплетается между собой. После украинского инцидента Путин вел себя очень плохо, но пока еще есть обратный путь из этой пустыни, если он готов подчиниться.

Поэтому у Путина только два варианта: стоять на своем как настоящий русский и ждать войны, или воссоединиться с глобалистами. Правда, для этого придется встать в конец очереди. В случае выбора второго варианта, некоторое время Путин будет находиться на испытательном сроке, и ему, возможно, придется отказаться от Украины и Сирии, но тогда по крайней мере российская экономика вновь обретет жизнеспособность.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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