Пентагон отверг предупреждения России по Сирии

Представители оборонного ведомства США достаточно равнодушно отреагировали в четверг на предупреждения России не наносить удары по позициям правительственных войск, заявив, что американская авиация будет продолжать операции в Сирии против ИГИЛ.

«Мы будем продолжать наши операции, которые проводим вот уже в течение нескольких месяцев над Сирией, и будем продолжать делать это, принимая все возможные меры для обеспечения безопасности наших пилотов», — сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

Перед этим в тот же день представитель Минобороны России предостерёг США от нанесения ударов по позициям сирийской армии, отметив, что российские системы ПВО в Сирии способны отразить любую атаку.

Россия объявила во вторник, что перебросила ЗРК С-300, способный сбивать самолёты и баллистические ракеты, на военно-морскую базу в Тартусе для усиления противовоздушной обороны базы и кораблей.

Это заявление прозвучало на фоне дискуссий о разрабатываемых Вашингтоном различных вариантах с использованием военной силы, чтобы положить конец гражданской войне в Сирии, после официальной приостановки в понедельник переговоров между США и Россией о мирном урегулировании сирийского конфликта.

В настоящее время целями вооружённых сил США в Сирии являются ИГИЛ и другие террористические группировки, но Белый дом рассматривает варианты давления на президента Сирии Башара Асада, чтобы заставить его вести переговоры об окончании гражданской войны, которая, по оценкам, унесла жизни более 400 тысяч человек.

Варианты с использованием силы, как сообщается, предполагают поражение таких целей, как объекты сирийских ВВС, создание безопасных зон и поставки мятежникам средств ПВО.

Россия начала военную кампанию в Сирии в сентябре 2015 года для поддержки своего союзника Асада в борьбе с мятежниками и помогла переломить ход войны в пользу правительственных сил.

Представитель российского военного ведомства также предупредил, что воздушные удары США могут представлять угрозу для российских военнослужащих в Сирии, и поэтому были приняты соответствующие меры для их защиты. Действующий канал связи с американскими военными для координации действий не позволит оперативно предотвратить опасные инциденты, сказал он.

Кук отверг существование такой угрозы, заявив, что канал связи показал свою эффективность в координации действий обеих сторон.

«Это эффективное средство координации, позволяющее избежать недоразумений и ошибок. Мы будем продолжать использовать эту линию связи соответствующим образом. Мы хотели бы призвать русских сделать то же самое», — сказал он.

Чиновник назвал развёртывание системы С-300 не новой угрозой, тем более, что у русских в Сирии уже имеются более продвинутые комплексы С-400.

Он заявил, что американские военные будут внимательно следить за системами и контролировать их переход в «активный» режим. По его словам, скорей всего, там будут проходить их испытания.

По данным Associated Press, Россия также имеет целый арсенал других средств ПВО на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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