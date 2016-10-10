Россия против США: кто окажется сильнее в войне, подготовка к которой уже идёт полным ходом

Последние события, связанные с отношениями между Россией и США, не внушают оптимизма. Якобы «случайные» бомбардировки Соединёнными Штатами сирийских беженцев вызвали сомнения у российского руководства в способности американцев выполнять взятые на себя обязательства. В случае невозможности нормализации отношений между Россией и США подготовка к войне будет наихудшим сценарием. Но кто из них обладает большей военной мощью?

Военная мощь в цифрах

Подготовка России к войне всегда отражалась на численности её вооружённых сил. Это одна из самых больших стран в мире, и людские ресурсы являются её крупным преимуществом. Россию также отличает часто оказывающаяся «неожиданностью» для противоборствующей стороны способность перебрасывать войска в самое логово противника. «Неожиданность» кроется в использовании ими нетрадиционных подходов.

К сожалению, людские ресурсы в России не столь огромны по сравнению со временами холодной войной. По состоянию на январь этого года численность её кадровых ресурсов составляет 70 миллионов человек, хотя одни только США могут похвастаться наличием резервов в 145 миллионов 215 тысяч человек — в два раза больше, чем в России — эта цифра будет в четыре раза больше, если включить сюда союзников.

Наиболее приемлемая в нынешних экономических условиях военная стратегия

С другой стороны, Соединённые Штаты продолжают увеличивать свои военные расходы для реализации Пентагоном его третьей стратегии возмещения. Предыдущие две стратегии возмещения оказались эффективными в противостоянии массовой по численности российской армии во времена холодной войны. Они предусматривали усиление возможностей армии США — небольшой по сравнению с российской — за счёт тактических приёмов с использованием новых технологий и ядерного сдерживания.

В основу первой стратегии возмещения легла идея Эйзенхауэра бороться с русскими в рамках выделенных бюджетных средств. Вторая стратегия возмещения предусматривала обеспечение почти 100-процентного поражения обычных сил и средств российской армии. Против русских планировалось использовать самолёты с системами разведки и наблюдения и комплексы баллистических ракет.

Третья стратегия стала шире и более масштабной в плане применения оружия. Она предусматривает разработку ракет большой дальности поражения.

Эти стратегии должны были корректироваться время от времени с учётом принимаемых Россией мер для подготовки к войне. Россия делает ставку на ядерное оружие, особенно на фоне сокращения людских ресурсов и числа союзников. Её оборонный бюджет составляет 46,6 миллиардов долларов США. США по-прежнему превосходят всех со своим военным бюджетом в 581 миллиард долларов.

Имея меньший бюджет, Россия также слабее США, если сравнивать военно-техническое оснащение вооружённых сил. Цифра 31 тысяча 298 единиц российской бронированной техники намного меньше 41 тысячи 62 единиц у США. США также обладают огромным парком военной авиации -13 тысяч 444 самолётов против 3 тысяч 547 у России.

Некоторые специалисты говорят, что США сильнее только на бумаге. Но цифры показывают, что Америка имеет самую мощную армию в мире. Но то же самое говорили во времена вьетнамской войны.

С учётом всего этого у любого гражданина в обеих странах и, возможно, в мире теплится надежда на восстановление американо-российских отношений вместо скатывания к войне.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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