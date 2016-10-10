Битва за Алеппо – переломный момент в истории Ближнего Востока

В понедельник администрация Обамы выполнила свою угрозу, прозвучавшую впервые неделю назад, и «приостановила» двусторонние переговоры с Россией по сирийскому кризису. Следует ли это понимать так, что псы войны спущены с поводков? Такая мысль может показаться нелепой, но напряженность весьма ощутима.

Появление американских самолетов-шпионов фиксируется в большем количестве, чем когда-либо, в восточном Средиземноморье и районе Черного моря над российскими военными базами, особенно Тартусом и Хмеймим в Сирии.

Россия развернула в Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300 ВМ (по классификации НАТО – SA-23 Gladiator), причем подобное оружие впервые развернуто за пределами России. Западные аналитики рассматривают этот шаг как упреждающий удар с целью противостоять любой возможной атаке американских крылатых ракет. Россия не желает рисковать. Недавно Министерство обороны в Москве заявило, что это развертывание призвано «гарантировать защиту объекта материально-технического обеспечения в порту Тартус и группы ВМФ России».

Москва принимает во внимание, что Соединенные Штаты могут использовать некоторые повстанческие группировки, чтобы реализовать угрозу, прямо высказанную на прошлой неделе представителем Государственного департамента США Джоном Кирби. Он сказал, что Россия будет нести потери и «мешки с телами» будут отправляться в Москву. Москва подозревает руку Вашингтона за ракетным ударом по российскому посольству в Дамаске – «британцы и украинцы неуклюже помогли американцам», гласило заявление России, озвученное во вторник в Нью-Йорке.

Действительно, страсти кипят. По некоторым данным, вместе с повстанческими группировками в Алеппо были захвачены несколько десятков западных разведчиков. И это еще не все.

Очевидно, переломный момент наступил в тот день, когда США и их западные союзники предприняли массированную атаку с воздуха на сирийскую военную базу в городе Дайр-эз-Заур, продолжавшуюся около часа, в ходе которой погибли 62 военнослужащих правительственных войск. Объяснение США, что это якобы был несчастный случай, не вызвало доверия, поскольку в течение того часа, пока наносились удары с воздуха, экстремистские группировки Аль-Каеды вели наземное наступление, будто бы действуя в тандеме с авиацией западной коалиции.

Таким образом, доверие было разрушено. Русские уверены, что США никогда не были на самом деле заинтересованы в отделении «умеренных» группировок от экстремистов, несмотря на неоднократные обещание, поскольку Вашингтон рассматривает филиалы Аль-Каеды в качестве единстве единственной военной силы, способной осуществить американский план «смены режима» в Сирии.

Иными словами, русские склонны согласиться с тем, о чем постоянно говорил Тегеран. Москва, таким образом, поменяла курс и подключила свои ресурсы к операциям сирийской армии с целью захватить стратегически важный город Алеппо. Эта военная кампания уже близка к окончательной победе.

Именно это и произойдет, если США не пойдут в ближайшие дни на прямую интервенцию с целью склонить баланс сил в конфликте в пользу экстремистских группировок, которые оказались в ловушке в восточных районах Алеппо, причем пути подкрепления и поставок полностью перекрыты.

Главный удар в многоэтапной операции по освобождению города со стороны правительственных войск при поддержке отборных подразделений «Хезболлы» и шиитских военизированных формирований, осущеастсвляется с юго-востока Алеппо, причем она сопровождается массированными бомбовыми ударами российской авиации, а российский контингент численностью бригады дислоцирован, по некоторым данным, позади, с целью усилить основную атаку в случае если возникнет такая необходимость.

Русские также контролируют трассу Кастелло, ведущую на север в сторону турецкой границы, которая прежде оставалась последним маршрутом поставок в очаги, контролируемые экстремистскими группировками в восточном Алеппо.

В отсутствии каких-либо перспектив получения подкрепления, подвергаясь постоянным воздушным и наземным ударам с севера и юга, повстанцы обречены вести безнадежную борьбу на истощение.

Суть в том, что с падением Алеппо сирийская война превращается де-факто в остаточную военную операцию по очистке провинции Идлиб от боевиков связанного с Аль-Каедой фронта Аль-Нусра. А это означает, что силы режима получат контроль над всеми густонаселенными районами Сирии, всеми крупнейшими городами и всем средиземноморским побережьем. В двух словах можно сказать, что сирийская война завершается и президент Башар аль-Асад сохраняет свою власть в стране.

Призрак «тотальной победы» Асада неумолимо преследует Вашингтон. Именно этим объясняется череда оскорбительных и бранных заявлений в адрес Москвы, которые выдают крайнюю степень разочарованности.

Теоретически, Обама может отдать приказ о нанесении ракетных ударов по победившим сирийским правительственным силам. Но это будет все равно, что подлить масла в огонь. В субботу Министерство обороны России предупредило Пентагон, что любое военное вмешательство США с целью устранения Асада от власти приведет к «ужасным тектоническим сдвигам» во всем регионе.

Эта угроза была оставлена на некоторое время «подвешенной в воздухе». Однако в воскресенье влиятельный советник по иностранным делам верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти высказался вполне недвусмысленно, предупредив Вашингтон, что любое прямое вмешательство США было бы «самоубийственной акцией», и могло бы стать не более чем «их третьим военным поражением в регионе после Афганистана и Ирака», причем это поражение будет более серьезным.

Впрочем, если Обама примет решение об отказе от военного сценария, это можно объяснить тремя основными причинами. Во-первых, отношения Вашингтона с Анкарой и Эр-Риядом характеризуются в настоящий момент крайней степенью неопределенности, в то время как оба региональных союзника являются ключевыми партнерами США по Сирии.

Американо-турецкие отношения остаются нестабильными не только из-за попытки государственного переворота в июле, но также вследствие связей между США и курдами и растущего подозрения Турции относительно истинных намерений Вашингтона в Сирии.

С другой стороны, Эр-Рияд обдумывает наилучший способ отпить из чаши с ядом, которую Конгресс США приготовил для короля Салмана в форме закона, в соответствии с которым американцы смогут обращаться в суд с исками против Саудовской Аравии в связи с катастрофой 11 сентября.

Во-вторых, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли станет рисковать очередной конфронтацией с Россией, в то время как законные интересы Турции в Сирии могут быть обеспечены путем сотрудничества с президентом Владимиром Путиным за столом переговоров. Действительно, Путин намерен посетить Анкару в самое ближайшее время. Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф также нанес визит в Турцию на прошлой неделе.

Прежде всего, турки являются реалистами и их превосходная служба разведки внутри Алеппо наверняка доложила, что к настоящему времени падение этого древнего города – вопрос решенный.

Третье, и самое главное, Обама вряд ли поведет свою страну в кровопролитную войну без какой-либо четко очерченной цели, когда срок его президентства вот-вот завершится. В сложившейся ситуации Асаду наверняка удастся удержать власть.

Однако, что особенно раздражает Обаму, победа России в Сирии будет означать конец западной гегемонии на Ближнем Востоке, и историки не могут не выделить ее в качестве определяющего внешнеполитического наследия президентства Барака Обамы.

Разумеется, русские не могут этого не понимать. Москва может даже предложить на каком-то этапе спасительную для его репутации стратегию выхода из положения, однако, не раньше, чем будет захвачен Алеппо. В конечном итоге, до января остается вполне достаточно времени, чтобы спасти российско-американские отношения.

Сегодня обломки российско-американских связей валяются повсюду и никто не знает, с чего начинать расчистку завалов. Это стало особенно ясно, когда Обама назвал российское руководство «варварами» в связи с боевыми действиями в Алеппо.

В понедельник Москва объяснила свое решение о приостановке сотрудничества в области утилизации избытков плутония (который может быть использован для создания ядерного оружия) возникновением «угрозы для стратегической стабильности в результате недружественных действий» со стороны США.

Однако, это решение Москва вполне могла отложить до того момента, когда Обама покинет свой пост. В конце концов, ведь это означает приостановку единственной российско-американской инициативы в сфере ядерной безопасности, санкционированную Бараком Обамой.

Москва не могла отказать себе в удовольствии развенчать нобелевского лауреата, который обещал обеспечить «приверженность Америки интересам мира и безопасности в мире без ядерного оружия», а на самом деле усилил роль ядерных вооружений в стратегии безопасности США.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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