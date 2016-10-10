Российский кризис – «новая нормальность»

Хотя структура потребления состоятельных людей остается в основном неподверженной влиянию кризиса, работники со средним и высоким достатком претерпели значительные потери располагаемого дохода на протяжении 2015 и 2016 годов.

Так, среднемесячная заработная плата упала в 2015 году на 25 процентов до уровня 427 евро, сообщил Денис Шундровский, генеральный менеджер в России и странах СНГ крупного производителя кожгалантереи компании Furla. Он заявил, что нынешняя ситуация в России больше не является кризисом, а превратилась в «новую нормальность».

Шундровский выступал на Market Watch, российском семинаре в рамах всемирной выставки-конференции TFWA, закрывшейся в Каннах 7 октября.

Ирина Куликова, менеджер Bain & Company, автор доклада «Влияние истории, культуры и демографии на потребление предметов роскоши в России», также выступавшая на семинаре, заявила, что она не ожидает изменения экономического прогноза для России до тех пор, пока цена на нефть остается ниже уровня 60 долларов за баррель. Хотя она на самом деле ожидает сокращения темпов инфляции до 6-7 процентов в период 2017-2020, это не будет, по ее мнению, сопровождаться существенным ростом реальных доходов.

Семинар был посвящен главным образом динамике беспошлинной розничной торговли товарами, однако Куликова привела данные потребительского индекса Иванова, выпускаемого банком Sberbank CIB, которые демонстрируют, что большинство потребителей планируют сократить затраты по большинству статей, включая еду и питье, а также расходы на отпуск.

По ее мнению, сформировались два ключевых тренда: туристические потоки перераспределяются с большим акцентом на внутренние поездки и потребители теперь более заинтересованы в российских брендах.

В то время как общее количество туристических поездок сократилось в 2014-2015 гг. на 20 процентов из-за ослабления рубля и снижения доходов, такие направления как Сочи и некоторые бывшие страны СНГ столкнулись с резким всплеском числа пассажиров.

Сокращение личных доходов означает, что потребители сейчас принимают более продуманные решения относительно своих покупок, и оказывают предпочтение российским брендам.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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