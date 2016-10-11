Япония рассматривает сценарий возвращения Курильских островов в два этапа

Согласно поступившим в воскресенье сообщениям японских источников, правительство премьер-министра Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией при условии согласия Москвы вернуть два из четырех спорных островов, расположенных к северо-востоку от Хоккайдо.

Синдзо Абэ надеется решить давнюю территориальную проблему, связанную с контролируемыми Россией островами, называемыми также Северными территориями, гибким способом, не придерживаясь прежней позиции, согласно которой предусматривалось только возвращение всех островов сразу.

Японский премьер-министр планирует встретиться с Владимиром Путиным в Перу в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре, а в декабре провести двустороннюю встречу в префектуре Ямагути.

Согласно сообщениям информационных источников, Токио рассматривает возможность заключения мирного договора с Москвой, чтобы наконец формально завершить военное противостояние времен второй мировой войны между двумя странами, заключив сделку, предусматривающую возвращение группы мелких островов Хабомаи и острова Шикотан.

Что касается более крупных островов Итуруп и Кунашир, правительство Абэ предложит России совместное управление и сотрудничество Японии в активизации их экономического развития. Переговоры о возвращении этих двух островов Японии предполагается отложить на более поздний срок. Правительство также ставит своей целью содействие безвизовому посещению островов гражданами Японии.

Япония давно стремится к возвращению всех четырех островов, занятых советскими войсками в последние дни второй мировой войны, основываясь на требованиях бывших жителей этих островов и части представителей консервативного блока в правительстве. Однако, переговоры по поводу островов пока не достигли сколько-нибудь значительного прогресса, поскольку Россия настаивает на том, что они стали ее территорией в результате войны.

Для выхода из тупика, по мнению СМИ, Абэ счел необходимым применить «новый подход». Источники предполагают, что перспективы соглашения по территориальному вопросу в последнее время выросли, указывая, что Россия, пострадавшая от падения цен на сырьевые ресурсы и западных экономических санкций, сегодня призывает Японию к активизации экономического сотрудничества.

Кроме того, Абэ и Путин способствовали формированию отношений «взаимного доверия», а «политический вакуум, образовавшийся в связи с президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки, дает Японии шанс достичь соглашения с Россией.

Впрочем, критики предупреждают о возможной негативной реакции со стороны японской общественности из-за неясности статуса островов Итуруп и Кунашир, на которые приходится 93 процента общей площади четырех спорных островов.

Кроме того, далеко не факт, что Россия захочет обсуждать возвращение двух оставшихся островов после заключения мирного договора. «Совершенно невозможно рассчитывать на то, что Россия согласится вернуть милитаризированный Итуруп», заявил помощник премьер-министра Абэ.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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