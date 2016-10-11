Сатира на действительность: российские учёные разочарованы результатами поиска разумной жизни в Вашингтоне

Группа российских исследователей, утверждавших, что они нашли признаки разумной жизни в Вашингтоне, теперь обнаружила, что жизнь там всё же оказалась не настолько разумной.

Представитель России, пожелавший остаться неизвестным, рассказал нашему научному обозревателю в Москве, который также пожелал сохранить анонимность, что атмосфера в Вашингтоне была отравлена огромными облаками испорченного горячего воздуха, извергаемого корпоративными СМИ. Он пояснил, что в такой враждебной среде разумная жизнь практически не может существовать, не говоря уже об устойчивом развитии какой-нибудь культуры. Российские учёные считают, что возможно остались небольшие очаги разумной жизни в других местах на североамериканском континенте, но без необходимых условий для успешного развития им суждено бесследно исчезнуть.

Отказавшись говорить на камеру, российский представитель, попросивший не раскрывать его имя, добавил, что надежды найти разумную жизнь в Лондоне, Париже, Берлине и других местах Западной Европы, где она могла бы процветать, быстро исчезают. Хотя считалось, что она там когда-то существовала, но необходимая для этого атмосфера практически исчезла.

Организмы, изрыгающие огромное количество высокотоксичных материалов на североамериканском и западноевропейском континентах, как полагают, несут ответственность за катастрофическое снижение умственных способностей. Являющиеся паразитами по своей природе, они способны втираться в доверие к принимающим их сообществам, имитируя свойственные человеку особенности. После своего формирования вместо того, чтобы вдыхать жизнь в атмосферу, чужеродные тела присасываются к здоровым организмам, которые обычно выполняют функцию передачи текущей информации, имеющей жизненно важное значение для развития интеллекта и выживания вида. Присосавшиеся паразиты нарушают целостность здорового организма, забирая все элементы, необходимые для развития рационального мышления. Затем они преобразовывают эти элементы в высокотоксичные материалы, которые потом в виде экскрементов извергаются на местное население. Это быстро приводит к асфиксии многочисленных разновидностей средств массовой информации, требуемых для обеспечения накопления знаний и идей, на базе которых может процветать разумная жизнь.

Российские учёные опасаются, что разумная жизнь вообще могла исчезнуть на обширных территориях Запада, оставляя огромные бесплодные участки пустыни, лишённые какой-либо видимой культуры.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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