Британские вооруженные силы могут помочь защитить Сирию от российских «военных преступлений»





Британские военные самолеты могут войти в международную коалицию для обеспечения соблюдения режима «бесполетной зоны» в попытке остановить Россию от совершения военных преступлений в Сирии, заявил бывший министр британского кабинета. Эндрю Митчелл, который будет вести чрезвычайное заседание Палаты общин по ситуации в Сирии, заявил, что, возможно, возникнет необходимость противодействия российской авиации с целью предотвратить дальнейшие бомбовые удары по сирийскому гражданскому населению.

Бывший секретарь комиссии по международному развитию заявил, что Великобритания должна рассмотреть возможность своего участия в «коалиции желающих», которая могла бы вмешаться в конфликт в попытке остановить «ужасающую катастрофу», разворачивающуюся в истерзанном войной городе Алеппо.

Он сказал: «То, что мы говорим, совершенно очевидно. Однако, никто не хочет ввязываться в вооруженный конфликт с Россией, никто не хочет сбивать российские самолеты. Тем не менее, мы хотим сказать, что международное сообщество несет общепризнанную ответственность за защиту гражданского населения, и эта помощь должна быть оказана. Если это означает конфронтацию с российскими военно-космическими силами, для защиты невинных людей, за которых мы отвечаем, мы должны пойти на такую конфронтацию».

Митчелл заявил программе радиостанции BBC «4’s Today», что «вы, конечно, хотели бы использовать самолеты НАТО» для обеспечения режима бесполетной зоны. Имея в виду растущую напряженность между Западом и Москвой в связи с поддержкой Владимиром Путиным сирийского лидера Башара аль-Асада, Митчелл заявил: «Это не объявление войны против России, но мы хотим ясно дать понять, что будем стремиться защитить невинных жертв этих военных преступлений».

В ответ на вопрос, будут ли британские самолеты участвовать в его плане по организации бесполетной зоны, он сказал: «Я думаю, что Великобритания должна вместе с союзниками использовать возможности создания такой зоны».

«Разумеется, это не такой шаг, на который мы можем пойти самостоятельно, но в рамках «коалиции желающих» противостоять этой ужасной трагедии, мы, безусловно, должны быть готовы сделать попытку и создать, если нам это удастся, бесполетную зону в Сирии».

Митчелл, который сравнил действия России с нацистскими бомбардировками Герники во время гражданской войны в Испании, обвинил Москву в совершении военных преступлений. «Алеппо был городом с двухмиллионным населением, а в настоящее время оно сократилось до приблизительно 250 тысяч человек, а русские не бомбят военизированные формирования, они наносят удары по больницам, что является несомненным военным преступлением, они бомбят людей, которые прячутся в подвалах».

Россия заявляет, что ее удары направлены на разгром группировки ДАИШ (ИГИЛ). Однако, большая часть ее первых ударов были нанесены по другим группировкам, составляющим оппозицию режиму президента Асада. Представители России порой выражаются расплывчато, упоминая в одном ряду ДАИШ и террористов. Под «террористами» они понимают то же самое, что президент Башар аль-Асад, то есть любую вооруженную оппозицию. Наибольшую угрозу для режима представляют именно повстанцы, не относящиеся к ДАИШ.

Президент Путин говорит, что выживание режима Асада очень важно. Именно этим обусловлена логика России, наносящей удары по группировкам, не связанным с ДАИШ. Являются ли на самом деле иные оппозиционные группировки террористическими? Некоторые из них да, являются.

Спектр оппозиционных группировок колеблется от «умеренной оппозиции», поддерживаемой США, до альянса под названием Джейш аль-Фатх (Армия завоевания), созданного из непримиримых группировок. В альянс Джейш аль-Фатх входят такие группировки как фронт аль-Нусра, связанный с Аль-Каедой, поэтому он официально определяется ООН как террористический.

Результаты голосования на сайте The Telegraph:

Должна ли Британия вмешаться и остановить Россию от совершения военных преступлений в Сирии

Да 45%

Нет 55%

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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