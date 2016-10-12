Китай предложил создать зону свободной торговли в рамках БРИКС

Китайское Министерство торговли заявило в воскресенье, что зона свободной торговли была бы «важной формой сотрудничества» между странами группы БРИКС. Благодаря созданию такой зоны, страны БРИКС смогли бы избавиться от тарифных и нетарифных ограничений, что способствовало бы росту их международной конкурентоспособности, а также стимулировало бы либерализацию торговли и инвестиций между ними, заявил пресс-секретарь Министерства торговли Шэн Даньян в ходе пресс-конференции.

Этот официальный комментарий прозвучал накануне 8-го саммита БРИКС в индийском штате Гоа, где пять лидеров будут вести дискуссии о растущей торговле и инвестициях между странами БРИКС. Представитель китайского Министерства торговли отметил, что Китай официально не поднимал этот вопрос в повестке дня предстоящего саммита БРИКС, однако многие эксперты предлагают создание зоны свободной торговли.

Такая мера помогла бы странам БРИКС, Бразилии, России, Индии, Китаю и Южно-Африканской Республике, получить взаимную выгоду и расширить сотрудничества в мировом масштабе заявил Шен. Общий объем экспорта стран БРИКС в 2014 году составил 3,48 триллиона долларов.

Министры торговли стран БРИКС встретятся в Нью-Дели в конце этой неделе, чтобы обсудить мировые экономические тенденции и их влияние на торговлю и инвестиции стран БРИКС. Как ожидается, встреча будет способствовать углублению сотрудничества в таких сферах как права интеллектуальной собственности, стимулирование торговли и малого бизнеса, сообщил Шен.

Страны БРИКС, на которые приходится более четверти объема мирового производства, создали свое собственное учреждение со штаб-квартирой в Шанхае, чтобы финансировать инфраструктурные проекты. Новый банк развития в настоящее время возглавляет представитель Индии.

Кроме того, специальная рабочая группа изучает возможность создания нового кредитно-рейтингового агентства БРИКС, призванного разрушить доминирование трех крупнейших компаний, представляющих развитые страны: Fitch, S&P и Moody’s. Развивающиеся страны уже давно выражают недовольство тем, что они сталкиваются с более жесткой оценкой этих агентств по сравнению с их партнерами из развитого мира.

Рабочая группа представит свои замечания в ходе саммита в Индии, где премьер-министр страны Нарендра Моди будет принимать своих коллег по БРИКС: Мишеля Темера (Бразилия), Си Цзиньпина (Китай), Владимира Путина (Россия) и Джейкоба Зуму (ЮАР).

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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