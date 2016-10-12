Администрация США глубоко расколота по вопросу о нападении на Россию в Сирии

Поскольку до инаугурации следующего президента США остается всего три месяца, Обама практически «стоит в дверях». Впрочем, это не означает, что у него не хватит времени, чтобы начать мировую войну, причем многие члены его администрации утверждают, что именно это он и должен сделать.

Чиновники яростно кричат о геноциде, под которым имеют в виду боевые действия в Сирии, в которых еще две недели назад Соединенные Штаты предполагали принимать участие, и утверждают, что Америка просто не может сидеть и ничего не предпринимать. Тем не менее, что именно имеется в виду, является предметом серьезных дискуссий среди ведущих политиков.

Как ни странно, хотя именно госсекретарь Джон Керри заключил сделку с Россией, предусматривающую совместные действия, в первую очередь касающиеся штурма Алеппо, сегодня он же призывает к «серьезной ответственности», которую должны нести Россия и сирийское правительство.

Чиновники используют любую возможность для нагнетания напряженности в отношениях с Россией, причем Министерство национальной безопасности прямо обвиняет ее в попытке влиять на американскую президентскую кампанию, а некоторые чиновники высказывают предположения, что это заговор с целью приведения к власти республиканского кандидата.

Начало военных действий против России, как бы невероятно это ни звучало, представляется большому числу высокопоставленных чиновников наилучшим ответом, и главное, что похоже сдерживает Обаму, это факт, что остается всего три месяца до окончания его президентского срока, и сейчас слишком поздно начинать мировую войну.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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