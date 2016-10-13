Российской нефтяной отрасли санкции пошли на пользу

После падения в конце 2014 года цен на нефть, нефтегазовые производители усердно работали над снижением оперативных издержек. В отсутствие цен на уровне 100 долларов за баррель, компании по всему миру были вынуждены искать способы сокращения своих расходов, чтобы обеспечить прибыльность бизнеса. В целом, производителям удалось снизить эксплуатационные расходы на 9 процентов, по данным Wood Mackenzie, однако более внимательный анализ показывает, что этот показатель в значительной степени объясняется искажением цифр, связанным с российскими данными.

Россия сократила эксплуатационные расходы на 30 процентов, что значительно превышает средний показатель. Если удалить эту цифру из набора данных, среднее глобальное снижение эксплуатационных расходов составило бы всего 4 процента, причем эта цифра в реальности сильно зависит от региона. Так, Канада сократила издержки на 18 процентов, в то время как показатель США, по данным Wood Mackenzie, не изменился в течение 2014-2015 гг.

Динамика показателя эксплуатационных расходов зависит также и от типа оператора. Так, государственным нефтяным компаниям (NOC) в США удалось снизить издержки всего на 1 процент, в то время как ведущие транснациональные корпорации (Majors) достигли более чем 5-процентного снижения, а для ТНК за исключением Majors этот показатель составил 8,5 процента.

Необыкновенно высокие показатели сокращения эксплуатационных издержек в России в большей степени объясняются резким снижением обменного курса национальной валюты, чем ростом эффективности нефтедобычи. Рубль резко обесценился по отношению к доллару США с 2014 года, когда его курс составлял около 34 рублей за доллар. Сегодня эта цифра колеблется вокруг 62 рублей.

Стремительная девальвация рубля, вызванная международными санкциями и обвалом цен на нефть удешевила для российских нефтегазовых операторов производство их продукции, цена на которую номинирована в долларах. Поскольку во всем мире нефть продается за доллары, девальвированный рубль принес на самом деле хорошие новости для российской отрасли разведки и добычи нефти, столкнувшейся со снижением цен. Даже сейчас, в условиях низких цен, конвертация нефтедолларов обратно в рубли означает, что российские операторы тратят меньше, чем раньше, на производственные нужды.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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