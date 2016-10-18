Российская экономика избежала краха благодаря разумной монетарной политике

После присоединение в марте 2014 года Крыма в экономике России не было особых причин для радости. В реальном выражении валовой ее внутренний продукт сокращается до сих пор. Экономика продолжает бороться с рецессией, и полное восстановление на данный момент представляется отдаленной перспективой.

Тем не менее, следует признать, что сокращение оказалось меньшим, чем предсказывали многие эксперты. Сегодня, разумеется, не приходится говорить об экономическом коллапсе. Чтобы понять события, происходившие в российской экономике на протяжении последних двух лет, целесообразно провести различие между шоком спроса и шоком предложения.

Самый крупный шок отрицательного спроса вызвал резкое падение цен на нефть, которое наблюдается с середины 2014 года. Даже несмотря на то, пик роста цен на нефть и присоединение Крыма (ознаменовавшее начало конфликта на Украине), произошли с интервалом в несколько месяцев, эти два события практически не были связаны между собой. Тем не менее, считается, что каждое из них оказало разрушительное воздействие на российскую экономику.

На самом деле, некоторые эксперты полагают, что падение цен на нефть было гораздо более разрушительным, чем какой-либо шок отрицательного предложения, вытекающий из повышенной политической неопределенности и западных санкций.

Несмотря на все это, экономика в России функционирует практически не хуже, чем в других странах-экспортерах нефти. Это объясняется очень простой причиной – монетарной политикой. Россия сохранила плавающий курс рубля, а ее центральный банк под руководством председателя Эльвиры Набиуллиной, позволил рублю ослабиться в ответ на снижение цен на нефть и рост политической неопределенности.

Впрочем, это произошло не сразу. Первоначально власти пытались ограничить продажу рубля в конце 2014 года путем агрессивного повышения процентных ставок и интервенций на валютном рынке. После «сжигания» миллиардов долларов резервов, центральный банк пришел к заключению, что финансовый сектор может потерпеть крах, если рублю не будет позволено ослабеть.

С начала 2015 года рынок более или менее установил цену российской валюты, что позволяет Банку России значительно снижать процентные ставки. Эта гибкая монетарная политика и является ответом на вопрос, почему экономика России не поддалась многочисленным внешним шокам.

Вполне понятно, что российских потребителей не радует сильно ослабевшая национальная валюта. Однако именно обесценивание рубля спасло российскую экономику от обвала. Это урок, который следовало бы хорошо усвоить другим экспортерам сырьевых ресурсов и членам «долларового блока».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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