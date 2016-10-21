Слухи о войне между США и Россией могут стимулировать экономики обеих стран

Неприятно это говорить, но по мнению многих западных аналитиков в нынешней холодной войне 21 столетия именно НАТО сделало первый выстрел. Проследим цепь событий, чтобы понять причины сложившейся сегодня ситуации.

Начнем с 9 февраля 1990 года. Госсекретарь США Джеймс Бейкер ведет в Москве переговоры по поводу воссоединения Германии. Записи встреч свидетельствуют о том, что в обмен на сотрудничество России, он дает «железные гарантии», что НАТО не будет расширяться «ни на дюйм в восточном направлении».

В последующие годы НАТО и чиновники Госдепартамента справедливо заявляют, что это вовсе не было формальным соглашением. Однако, Россия утверждает, также не без фактических оснований, что суть взаимовыгодного обмена был была понятна обеим сторонам: Горбачев соглашается на сотрудничество по воссоединению Германии, а США гарантируют отказ от расширения НАТО на восток.

Начало 2014 года. Украинская революция врывается на мировую арену с непредвиденной яростью. Серия бурных событий происходит в Киеве: активисты, ОМОН, неизвестные стрелки и так далее. Она достигает кульминации в форме падения пророссийского правительства Украины и установления прозападного режима. Для Владимира Путина это было последней каплей, переполнившей чашу терпения.

В марте того же года жители Крыма голосуют на референдуме за воссоединение с Россией, и Российская Федерация соответственно предпринимает шаги по присоединению этой территории. Это первый случаем в современной истории, когда крупная держава захватывает территорию другого государства. Это крупный, богатый ресурсами регион. И это Европа. Кроме того, сам по себе этот акт несет угрозу демонтажа мирового порядка, преобладавшего с момента окончания второй мировой войны.

Запад отвечает тремя раундами санкций, пролонгируя их по мере того, как обостряется военное столкновение на Украине. Россия отвечает тем же, введя тотальный запрет на импорт продовольствия из США и Европейского союза, Норвегии, Канады и Австралии.

Сентябрь 2015. Россия ввязывается в сирийскую гражданскую войну, начиная с авиаударов по повстанческим группировкам… вскоре расширившихся до масштабного укрепления военных баз… и в последнее время, перешедших в бомбежки целых городов, таких как Алеппо.

Сентябрь 2016. Соединенные Штаты и Россия объявляют о сирийском перемирии. Однако, они оставляют в нем зияющие прорехи: соглашение не распространяется на атаки против «террористических группировок», которые, согласно определению России, могут также включать повстанцев, поддерживаемых Соединенными Штатами.

Октябрь 2016 года. Россия приостанавливает историческое соглашение с США об утилизации излишков оружейного плутония. Она объявляет о своем плане восстановления военных баз во Вьетнаме и на Кубе. И она продолжает упорно двигаться в направлении конфликта с Соединенными Штатами.

В отместку США выдвигают официальные обвинения в совершении военных преступлений в Сирии и злонамеренном вмешательстве в процесс президентских выборов в США.

В прошлую пятницу CNN объясняет ситуацию следующим образом: «Это не холодная война. Это даже не глубокое охлаждение отношений, а прямой конфликт».

Итак, что же дальше?

Я молюсь, надеюсь и ответственно заявляю, что прямой конфликт между двумя странами не стоит на повестке дня, во всяком случае в ближайшем будущем. Однако, невозможно отрицать, что США и Россия уже участвуют в экономических войнах, кибер-войнах и в последнее время в гибридных войнах.

Самая пугающая перспектива: объявленная готовность, и желание, с обеих сторон применить тактическое ядерное оружие. С технической точки зрения, эти небольшие бомбы не столь разрушительны, по сравнению с мега-вооружениями, которых все так боялись во времена холодной войны. Но, как это ни парадоксально, в этом и кроется наибольшая опасность. Именно потому, что они менее разрушительны, сегодня якобы «здравомыслящие» военные стратеги с обеих сторон всерьез рассматривают возможность их применения.

Представляется логичным ожидать следующих экономических последствий.

Во-первых, независимо от того, какая партия будет контролировать Белый дом, Конгресс и Верховный Суд… и независимо от дефицита федерального бюджета, состояния экономики и динамики финансовых рынков, мы не можем не увидеть стремительного укрепления обычных вооруженных сил США, тактических ядерных вооружений, а также сферы безопасности, разведки и средств электронной войны. Оборонный и кибернетический секторы ожидает взрывной рост.

Во-вторых, несмотря на любые шумные возражения, следует ожидать агрессивных усилий правительства по стимулированию экономики. Приведут ли они к ликвидации угрозы рецессии – совершенно иной вопрос. Однако, ввиду вероятности конфликта между США и Россией, можно быть уверенными, что Министерство финансов и ФРС будут продолжать этот курс до победного конца.

В-третьих, страх перед войной, в любых формах, будет продолжать двигать потоки капиталов в Соединенные Штаты. Однако это не может продолжаться бесконечно. В случае, если гражданский конфликт в США будет углубляться, большая часть этих капиталов могут развернуться и уйти в поисках тихой гавани.

При этом курс российских акций по ETF во время торгов до официального открытия биржевой сессии в понедельник составил 18, 46 доллара за акцию. При сравнении год к году, крупнейшие акции России, отслеживаемые ETF, выросли в цене на 26,01 процента.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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