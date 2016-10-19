Мировые центральные банки избавляются от американских облигаций пугающими темпами

Месяц назад уже отмечалось, что что-то тревожное происходит с находящимися на хранении ФРС казначейскими облигациями США: их число резко сократилось — более чем на 27,5 миллиардов долларов за одну неделю, что явилось самым большим недельным спадом с января 2015 года, снизившим общую стоимость хранящихся на счетах ФРС ценных бумаг до 2,83 триллиона долларов — самого низкого показателя с 2012 года.

Обновлённые данные за последнюю неделю показали, что центральные банки по всему миру продолжают непреклонно избавляться от американских ценных бумаг, хранящихся на депозитарных счетах ФРС, объём которых упал ещё на 22,3 миллиарда долларов на прошлой неделе, снизив общий объём ценных бумаг до 2,805 триллиона долларов, то есть ещё ниже предыдущего минимума с 2012 года.

Вчера, в дополнение к данным ФРС были получены последние месячные данные по международным капиталовожениям в трежерис, которые показали, что тревожная тенденция, проявившаяся месяц назад, ускорилась. Напомним, что месяц назад сообщалось, что в последние 12 месяцев наблюдались не просто заметные экспертам, а на самом деле весьма масштабные продажи мировыми центральными банками американских облигаций на сумму 343 миллиардов долларов в период с июля 2015 году по июль 2016 года — действительно беспрецедентные по своим объёмам.

Всего месяц спустя этот показатель поднялся до нового небывало высокого уровня 346,4 миллиарда долларов — больше трети от миллиарда долларов в трежерис, проданных за последние 12 месяцев.

Среди крупнейших продавцов — по биржевому курсу — был, что не удивительно, Китай, который в июле продал американских бумаг на 34 миллиарда долларов, что явилось самым большим месячным сбросом с 2012 года, доведя общее количество трежерис до самого низкого с 2012 года уровня 1,185 триллионов долларов.

Этим занимается не только Китай. Саудовская Аравия также продолжает продавать свои казначейские облигации США, и в августе заявленные резервы упали с 96,5 миллиардов долларов до 93 миллиардов долларов, достигнув самого низкого уровня с лета 2014 года.

Как отмечалось месяц назад, и что становится всё более очевидным сегодня — мировые центральные банки, государственные инвестиционные фонды, управляющие компании и практически все государственные учреждения, владеющие американскими ценными бумагами, стараются избавиться от них пугающими темпами. В случае с Китаем, это делается, чтобы компенсировать девальвационное давление; для Саудовской Аравии это возможность получить средства, чтобы компенсировать крах нефтедоллара, и для поддержки дефицита бюджета страны.

Что произойдет, если в дополнение к сбросу трежерис государственными финансовыми учреждения по всему миру подключатся и частные инвесторы. Ответ? Чем больше ФРС монетизирует долг США, тем более вероятным последствием будет так называемое количественное смягчение QE или валютное стимулирование.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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