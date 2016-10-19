Япония может подписать мирный договор с Россией без решения вопроса о принадлежности спорных островов

Правительство Японии рассматривает возможность подписания послевоенного мирного договора с Россией, не настаивая на признании Москвой японской принадлежности четырёх островов, находящихся в центре территориального спора между двумя странами, сообщили во вторник источники в правительстве.

Надеясь добиться прогресса в этом деле в ходе запланированного на декабрь визита президента России Владимира Путина в Японию, японское правительство готово пересмотреть свою стратегию ведения переговоров, которая первоначально должна была уладить все разногласия с Россией путём передачи двух меньших островов из принадлежащих России четырёх, сообщили источники.

В переговорах с российской стороной правительство планирует использовать термин «передача» по отношению к Шикотану и группе островов Хабомаи вместо «возвращения», ссылаясь на терминологию совместной декларации.

Раньше Япония пыталась решить вопрос о принадлежности всех четырёх островов и заключить послевоенный мирный договор, полагая, что Советский Союз и Россия захватили и удерживают острова без законных на то оснований.

Россия продолжает придерживаться совместной японско-советской декларации 1956 года, в которой говорится, что Москва передаст малые острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора с Японией.

Японское правительство считает, что если Токио пересмотрит свою стратегию переговоров и проявит больше гибкости в вопросе о принадлежности островов, то возможно будет прийти к соглашению с Россией, которая твёрдо стоит на позиции, что Советский Союз законно получил все четыре острова по итогам второй мировой войны, сообщили источники.

Абэ и Путин, вероятно, будут обсуждать продолжающийся десятилетиями территориальный спор на встрече в префектуре Ямагути 15 декабря. С учётом нового подхода лидеры двух стран, как ожидается, согласятся продолжить переговоры по поводу судьбы двух оставшихся крупных островов — Итурупа и Кунашира.

Правительство разработает новую стратегию переговоров только после того, как оценит возможность получения поддержки со стороны японской общественности.

«Россия считает, что она завоевала четыре острова, воюя с Японией во имя справедливости. Народ победитель никогда не изменит свою историческую точку зрения», — заявил источник в японском правительстве.

В начале октября Абэ сказал, что он «решит вопрос о принадлежности четырёх островов и заключит мирный договор». Он не сообщил, будет ли Япония добиваться признания Москвой японской принадлежности островов.

В Токийской декларации 1993 года говорится о том, что мирный договор должен быть заключён путём разрешения спора о принадлежности всех четырёх островов.

Однако, переговоры между двумя странами уже давно зашли в тупик из-за глубоких разногласий по поводу островов.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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