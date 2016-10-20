Сербия «никогда» не присоединится к антироссийским санкциям

«Мы не хотим, чтобы другие страны выбирали, с кем нам дружить, так же как и мы не выбираем друзей для них. Мы всегда будем выступать за урегулирование недоразумений в международных отношениях через открытый диалог, мирным и достойным путем», заявил Николич в понедельник.

Он сделал это заявление в своем обращении к участникам церемонии в честь открытия Центра развития Российского географического общества в Сербии. Президент добавил, что Россия сегодня – это страна, без которой не может быть решена ни одна международная проблема.

«Мы хорошо понимаем, что без сотрудничества с Россией мы не сможем в полной мере защищать свои национальные интересы, среди которых наиболее важные – это сохранение суверенитета и территориальной целостности, особенно в отношениях с международными организациями», сказал Николич.

Сербский президент заявил, что открытие Центра развития Российского географического общества является конкретным шагом в рамках стратегического партнерства между двумя странами и подтверждением прочности сербско-российских двусторонних отношений.

«По нашему мнению, это ясный сигнал о том, что Сербия стала важной точкой в геостратегических планах России», заявил Николич, и добавил, что Россия является «одной из наших главных «точек опоры» на протяжении почти всей сербской истории». По словам президента, исключительно богатая и значимая история сербско-российских отношений, «к сожалению, не до конца изучена».

Ниолич также сказал, что сотрудничество между Сербией и Россией является исключительно глубоким и многослойным, и его следует рассматривать через призму целого ряда сложных социальных феноменов, многослойных и взаимозависимых связей и отношений, «укоренившихся в наших сердцах».

Российское географическое общество, продолжил он, это одно из старейших научных обществ в мире, основанное в 1845 году по указу царя Николая Первого, а в настоящее время совет попечителей Общества возглавляет президент Владимир Путин.

Главными направлениями деятельности этой организации являются экспедиции и научные исследования, образование, сохранение традиций и культуры, издательская деятельность и сотрудничество с молодыми авторами.

Николич также отметил, что Сербское географическое общество, первое подобное общество на Балканах, было основано в 1910 году Йованом Цвиичем, который затем стал его первым президентом, а целью его создания было укрепление контактов «со смежными науками и изучение Балканского полуострова».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x